Фото из прошлого. "Новая жизнь 2"

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Я нахожу старые чёрно-белые фото и пытаюсь придать им новую жизнь,новый взгляд добавив чёткости и цвета.
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4.
Эвенки-колхозники, супруги Мирошко: Степан Николаевич (охотник-стахановец) и Екатерина Григорьевна (доярка-стахановка) за утренним завтраком в своем новом доме. 1950 г.
9.
Дети детского сада-яслей № 34 г. Севастополя на занятиях (воспитатель Музыка Галина Николаевна) 1976 г.
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