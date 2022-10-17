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Фото из прошлого. "Новая жизнь 2"

Фото из прошлого. "Новая жизнь 2"

Автор:
17 октября 2022 02:10
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   СССР   история   люди   фото   фотографии   
1150
10

Я нахожу старые чёрно-белые фото и пытаюсь придать им новую жизнь,новый взгляд добавив чёткости и цвета.

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Метки: Жизнь   СССР   история   люди   фото   фотографии   
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6  комментариев
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19k
Corvus Corax 4 часа назад
Комментарий к фото
Охотник-стахановец? Интересно, сколько тонн соболей в сутки надо выдать для такого звания...
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931
Nick Z 41 минуту назад
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18k
сергей костюнин 4 часа назад
А что Элтон Джон с Битлами делает ?

Помню тот концерт )
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