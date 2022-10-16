«Клубничка» Гоголя, Библия нацистов и другие интересные факты обо всём на свете

Многие ошибочно думают, что постоянная практика в каком-либо деле является гарантом роста мастерства. На деле это не так. Например, научно доказано, что с годами люди хуже водят машину, несмотря на то, что делают это ежедневно.

Агата Кристи была весьма остроумной, ведь во всех анкетах, что ей приходилось заполнять, в разделе «вид деятельности» она всегда писала «замужняя женщина».