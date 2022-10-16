«Клубничка» Гоголя, Библия нацистов и другие интересные факты обо всём на свете

Очередная рабочая неделя уже не за горами, а значит, самое время расслабиться и провести время с пользой за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём на свете.
Несмотря на то, что Библия является общей для всех, нацисты в 40-х годах пытались сделать собственную, просто переделав оригинал. Они выкинули Ветхий Завет, а в Новом убрали все еврейские имена, генеалогию Иисуса, сохранив все описанные плохие поступки евреев.
Злобный, презрительный или горький смех по-другому называется «сардоническим». Древние греки называли так смех человека в момент его гибели.
Многие ошибочно думают, что Криштиану Роналду – это имя и фамилия футболиста. На самом же деле, это просто два его имени.
Многие ошибочно думают, что постоянная практика в каком-либо деле является гарантом роста мастерства. На деле это не так. Например, научно доказано, что с годами люди хуже водят машину, несмотря на то, что делают это ежедневно.
Агата Кристи была весьма остроумной, ведь во всех анкетах, что ей приходилось заполнять, в разделе «вид деятельности» она всегда писала «замужняя женщина».
Шотландия в 2007 году потратила 100 тыс. фунтов стерлингов (свыше 7 млн рублей) на заказ туристического слогана для своей страны. Маркетологи работу выполнили, продемонстрировав, что креатив всё-таки не их конёк, ведь он звучал так «Добро пожаловать в Шотландию».
Слово «пельмени» известно всем, но мало кто знает, что оно означает. Оно заимствовано из языка коми, в котором звучит как «пельнянь». А перевод звучит как «хлебное ухо».
Есть ли на земле место, где микробы не могут выжить? В иранской пустыне Деште-Лут. Это показало исследование, во время которого учёные хранили молоко на открытой поверхности при температуре в +70 градусов. Жара не помешала ему оставаться стерильным и не прокиснуть.
Знаете ли вы, что существует «правило шеи», которое стоило бы взять на заметку, прежде чем обращаться к врачу. Если при заболевании, вы испытываете дискомфорт выше шеи, то есть заложенность носа и боль в горле, то вам можно заниматься умеренными физическими нагрузками. Если же симптомы проявляются ниже (например, кашель или озноб) лучше всё-таки остаться в постели.
Несмотря на то, что Америку открыл Колумб, своё название она получала в честь Америго Веспуччи. Именно он догадался, что это новый континент, в то время как сам мореплаватель до конца жизни думал, что просто открыл новый путь к восточным странам.
Оказывается, Леонардо да Винчи мог загреметь в тюрьму в 24 года, ведь в компании трёх молодых людей обвиняли в содомии. А всё из-за ложного доноса, который всё-таки сумели опровергнуть в суде.
Сегодня уже обыденно слышать обозначение плотских утех словом «клубничка». Но откуда в нашем лексиконе пошло такое обозначение? Как ни странно, за это стоит сказать спасибо Гоголю, который именно так впервые обозначил их в «Мёртвых душах».
Ну и закончим фактом о ежах, жизнь которых может закончиться весьма непривычным образом. Оказывается, что из-за попадания в них воздуха (это может произойти из-за деятельности бактерий) они могут просто лопнуть. Именно поэтому за ними по возможности следят ветеринары, чтобы в случае необходимости аккуратно их «сдуть» шприцем.
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АНТИФИШКИ
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А что нацисты не переделывали на свой лад? И сказки народные переписывали, и свои собственные сочиняли, и историю (не библейскую) искажали как могли подгоняя ее под свои фантазии. Практически тем же сейчас в окраине занимаются как под копирку.
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Очередная рабочая неделя уже не за горами, а значит, самое время расслабиться и провести время с пользой за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём на свете.
а" слава кпсс"вообще не человек.