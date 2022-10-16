«Клубничка» Гоголя, Библия нацистов и другие интересные факты обо всём на свете

Очередная рабочая неделя уже не за горами, а значит, самое время расслабиться и провести время с пользой за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём на свете.