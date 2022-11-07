Джазовый «хипстер», пьяный грабитель и другие любопытные истории и факты

Длинные выходные подошли к концу, а значит, пора снова возвращаться к рабочему ритму. Однако перед этим стоит немного отвлечься и уделить 10 минут на очередную подборку интересных фактов и историй из разных областей.
Все хоть раз после интенсивной тренировки испытывали мышечную боль. Так вот у неё есть конкретное название – крепатура. Произошло это слово от итальянского crepatura и означает «трескаться». Появляется эта самая крепатура вследствие микротравм, когда повреждаются мышечные волокна. Затем они восстанавливаются и укрепляются, чтобы проще было перенести последующую подобную нагрузку.
А вот слово «хипстер» появилось ещё в 30-х годах в США. Правда, обозначало оно совершенно другое. Им обозначали людей, разбирающихся в джазе или просто интересующихся этим музыкальным жанром.
В 2014 году в пригороде Парижа произошло ограбление с довольно комичным концом. Преступник проник в квартиру, где украл деньги, паспорта и солнцезащитные очки хозяев, после чего его взору попалась бутылка шампанского. Как истинный француз он не смог перед нею устоять. Придя домой, хозяева обнаружили опущенные жалюзи и вызвали полицию. Придя в дом, они обнаружили, что грабитель так и не покинул дом, а пьяный просто уселся смотреть телевизор.
В Древней Греции считалось нормальным, если мужчина целовал другого мужчину в руку, щёки или губы. Разумеется, никакого эротического подтекста в это не вкладывалось. А вот женщин, особенно на людях, целовать было нельзя, ибо это можно было делать только с равными себе. Публичный поцелуй с женщиной считался признаком проявления слабости и недостаточной мужественности.
За 6 часов ожесточённых боёв между солдатами вермахта и красноармейцами железнодорожный вокзал Сталинград-1 переходил из рук в руки целых 14 раз. Неудивительно, что в компьютерных играх и кино этому эпизоду уделяется отдельное внимание.
Несмотря на то, что кинематограф выставляет пираньей безумно агрессивными и способными сожрать всё на своём пути, на деле всё далеко не так. Во-первых, эти рыбы нападают на более крупных существ только если чувствуют угрозу их потомству. Во-вторых, их укус совершенно не смертелен.
Между глазами и сердцем существует нервная связь, именуемая «глазосердечным рефлексом». Если надавить на глазные яблоки, то пульс можно сократить на 8 биений в минуту. Особенно этот рефлекс силён у грудных малышей.
Довольно часто можно услышать, что ходьба полезна для сердечно-сосудистой системы, однако мало кто объясняет чем именно. Всё дело в икроножных мышцах, помогающих перегонять кровь. Тело человека устроено так, что именно они перегоняют кровь обратно к сердцу, поскольку гравитации недостаточно, чтобы это сделать.
В Женевской конвенции довольно много пунктов, о которых мало кому что-либо известно. Например, в ней указано, что катапультировавшегося пилота нельзя считать лицом, принимающим участие в военных действиях, а посему нападение на него расценивается как военное преступление.
В 2004 году «Макдоналдс» пытался запустить весьма странный продукт, а именно «Хэппи Мил для взрослых». Он включал в себя салат, DVD-диск о фитнесе и шагомер. Нужно ли говорить, что долго он не продержался в меню из-за слишком низкого спроса.
Ну и закончим опасностью солярия, которую многие любят игнорировать. Оказывается, его излучение относится к первой группе факторов, повышающих вероятность возникновения рака, наравне с асбестом, табачным дымом и плутонием.
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АНТИФИШКИ
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