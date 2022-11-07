Джазовый «хипстер», пьяный грабитель и другие любопытные истории и факты

В 2014 году в пригороде Парижа произошло ограбление с довольно комичным концом. Преступник проник в квартиру, где украл деньги, паспорта и солнцезащитные очки хозяев, после чего его взору попалась бутылка шампанского. Как истинный француз он не смог перед нею устоять. Придя домой, хозяева обнаружили опущенные жалюзи и вызвали полицию. Придя в дом, они обнаружили, что грабитель так и не покинул дом, а пьяный просто уселся смотреть телевизор.

В Древней Греции считалось нормальным, если мужчина целовал другого мужчину в руку, щёки или губы. Разумеется, никакого эротического подтекста в это не вкладывалось. А вот женщин, особенно на людях, целовать было нельзя, ибо это можно было делать только с равными себе. Публичный поцелуй с женщиной считался признаком проявления слабости и недостаточной мужественности.