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Джазовый «хипстер», пьяный грабитель и другие любопытные истории и факты

Джазовый «хипстер», пьяный грабитель и другие любопытные истории и факты

Автор:
07 ноября 2022 23:37
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   немного обо всём   подборка   расширяем кругозор   
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Длинные выходные подошли к концу, а значит, пора снова возвращаться к рабочему ритму. Однако перед этим стоит немного отвлечься и уделить 10 минут на очередную подборку интересных фактов и историй из разных областей.

Все хоть раз после интенсивной тренировки испытывали мышечную боль. Так вот у неё есть конкретное название – крепатура. Произошло это слово от итальянского crepatura и означает «трескаться». Появляется эта самая крепатура вследствие микротравм, когда повреждаются мышечные волокна. Затем они восстанавливаются и укрепляются, чтобы проще было перенести последующую подобную нагрузку.

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А вот слово «хипстер» появилось ещё в 30-х годах в США. Правда, обозначало оно совершенно другое. Им обозначали людей, разбирающихся в джазе или просто интересующихся этим музыкальным жанром.

В 2014 году в пригороде Парижа произошло ограбление с довольно комичным концом. Преступник проник в квартиру, где украл деньги, паспорта и солнцезащитные очки хозяев, после чего его взору попалась бутылка шампанского. Как истинный француз он не смог перед нею устоять. Придя домой, хозяева обнаружили опущенные жалюзи и вызвали полицию. Придя в дом, они обнаружили, что грабитель так и не покинул дом, а пьяный просто уселся смотреть телевизор.


В Древней Греции считалось нормальным, если мужчина целовал другого мужчину в руку, щёки или губы. Разумеется, никакого эротического подтекста в это не вкладывалось. А вот женщин, особенно на людях, целовать было нельзя, ибо это можно было делать только с равными себе. Публичный поцелуй с женщиной считался признаком проявления слабости и недостаточной мужественности.

За 6 часов ожесточённых боёв между солдатами вермахта и красноармейцами железнодорожный вокзал Сталинград-1 переходил из рук в руки целых 14 раз. Неудивительно, что в компьютерных играх и кино этому эпизоду уделяется отдельное внимание.

Несмотря на то, что кинематограф выставляет пираньей безумно агрессивными и способными сожрать всё на своём пути, на деле всё далеко не так. Во-первых, эти рыбы нападают на более крупных существ только если чувствуют угрозу их потомству. Во-вторых, их укус совершенно не смертелен.


Между глазами и сердцем существует нервная связь, именуемая «глазосердечным рефлексом». Если надавить на глазные яблоки, то пульс можно сократить на 8 биений в минуту. Особенно этот рефлекс силён у грудных малышей.


Довольно часто можно услышать, что ходьба полезна для сердечно-сосудистой системы, однако мало кто объясняет чем именно. Всё дело в икроножных мышцах, помогающих перегонять кровь. Тело человека устроено так, что именно они перегоняют кровь обратно к сердцу, поскольку гравитации недостаточно, чтобы это сделать. 

В Женевской конвенции довольно много пунктов, о которых мало кому что-либо известно. Например, в ней указано, что катапультировавшегося пилота нельзя считать лицом, принимающим участие в военных действиях, а посему нападение на него расценивается как военное преступление.

В 2004 году «Макдоналдс» пытался запустить весьма странный продукт, а именно «Хэппи Мил для взрослых». Он включал в себя салат, DVD-диск о фитнесе и шагомер. Нужно ли говорить, что долго он не продержался в меню из-за слишком низкого спроса.

Ну и закончим опасностью солярия, которую многие любят игнорировать. Оказывается, его излучение относится к первой группе факторов, повышающих вероятность возникновения рака, наравне с асбестом, табачным дымом и плутонием.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   немного обо всём   подборка   расширяем кругозор   
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2  комментария
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9k
kirpal 16 минут назад
Норм пост, плюсанул, пешы еще. А тех, кто постит хрень с тиктока - надо забанить, пусть сидят в своём тиктоке.
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6k
Джордж. Вашингтон. 15 минут назад
Боль в мышцах может быть вызвана микроразрывами, если только автор реально жопу рвал. Как минимум важная причина - это молочная кислота, появляющаяся из-за неполного окисления углеводов в условиях локальной нехватки кислорода для их сжигания. Она же причина того, что твари, не овладевшие митохондриями (т.е. красным, а не белым мясом) не могут подолгу напрягаться и нашли себя только в воде, но они на это в принципе не способны. Поэтому мясо цыпленка, т.е. грудки оставшейся курице как атавизм предков, так похоже на мясо лягушки. На самом деле, употребляя куриное филе, мы по факту едим жабу или змею: без митохондрий земноводные и пресмыкающиеся так и не научились полному циклу Кребса, сжигать топливо до СО2 и Н2О, а не до молочной кислоты, отравляющей мышцы и дольше выводящейся. Хз, может я что-то из школы плохо помню.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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