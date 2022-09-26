Сырный слухач, попугаи-алкоголики и другие интересные факты о том, что нас окружает

Расширять кругозор – никогда не поздно, а значит, самое время сделать небольшой перерыв и ознакомиться с очередной подборкой любопытных фактов обо всём на свете. Будет интересно…
Несмотря на стереотип, что суши правильно есть палочками, в Японии считается хорошим тоном брать их руками. Так гость заведения демонстрирует уважение к повару.
В мире можно встретить огромное множество странных профессий. Есть такая и в итальянской Парме. Там можно поработать слухачом сыры. Они занимаются тем, что стучат специальной палочкой по головке сыра, проверяя «созрел» ли он.
Все прекрасно знакомы с шашками и шахматами, однако есть и такая игра как шашматы. Как несложно догадаться из названия, это комбинация первых двух. Правда, научиться играть в неё гораздо сложнее, ибо правила там гораздо мудрёней.
Оказывается, что среди животных также хватает алкоголиков. Таковыми можно назвать большинство попугаев, поскольку в природе они предпочитают подкрепляться забродившими фруктами и орехами.
Если вы любите манго, то знайте, что нужно внимательно относиться к его выбору, поскольку в кожуре незрелых плодов содержатся токсины, способные вызвать серьезную аллергическую реакцию.
Если у вас по какой-то причине отсутствует зубная щётка, на помощь может прийти морковь. Она не только очищает зубную эмаль, но и хорошо массирует дёсны.
Может показаться, что самым маленьким среди цитрусовых является мандарин, если не знать про существование кумквата. Внешне он похож на тот же апельсин, только размером с оливку.
В словаре Коста-Рики есть такое выражение как «Hacerse el ruso», которое переводится как «сделаться русским». А означает она «прикинуться дурачком с выгодой для себя».
Стив Бушеми известен миру как актёр, однако в 80-х годах он работал и пожарным в Нью-Йорке. Именно поэтому после теракта 11 сентября он вернулся в свою пожарную часть, чтобы помочь в поисках выживших, работая там по 12 часов в день.
В 17 веке Папа римский Урбан VIII пытался запретить табак во всём мире. Причина звучит весьма странно: его употребление вызывает чихание, напоминающее, по его мнению, сексуальный экстаз.
Если вы любите опаздывать, то вам пора отправляться в Аргентину. Там приход вовремя считается невежливым и оскорбительным. Поэтому приход на званый ужин вовремя будет восприниматься так, будто вы заявились на час раньше положенного.
Весьма странный научный факт: волосатость тесно связана с высоким IQ. Так что, если у вас густой волосяной покров на груди, с научной точки зрения вы весьма умны.
Ну и закончим на петухах, у которых, оказывается, есть иерархия. Среди них есть альфа-петух, у которого есть привилегия кричать с утра самым первым. Так что лидера вычислить довольно просто.
Источник:
АНТИФИШКИ
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