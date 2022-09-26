Сырный слухач, попугаи-алкоголики и другие интересные факты о том, что нас окружает

Все прекрасно знакомы с шашками и шахматами, однако есть и такая игра как шашматы. Как несложно догадаться из названия, это комбинация первых двух. Правда, научиться играть в неё гораздо сложнее, ибо правила там гораздо мудрёней.

Оказывается, что среди животных также хватает алкоголиков. Таковыми можно назвать большинство попугаев, поскольку в природе они предпочитают подкрепляться забродившими фруктами и орехами.