Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире

Несмотря на то, что рабочая неделя только началась, самое время отдохнуть и провести вечер понедельника с пользой. А лучше всего это сделать с очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём на свете.
Сложно представить, но для разрушения Хиросимы хватило урана весом с одну бабочку. Речь идёт о половине грамма, который преобразуется в энергию, дающую разрушительную силу атомной бомбе.
Мало кто знает, что на спутнике Сатурна – Титане, есть горы. Но куда более интересно то, что они названы в честь гор Средиземья из произведения Дж. Р. Р. Толкина.
Вот почему важно хоть немного знать историю! Одного из политиков Намбии зовут Адольф Гитлер Уунона. Его отец считал, что это просто интересное имя какой-то знаменитости, абсолютно не предполагая, какой человек за ним стоял.
Не секрет, что Александр Македонский проявлял искренний интерес к наукам. А всё потому, что его наставником был Аристотель, прививший будущему царю любовь к ботанике и медицине. Именно поэтому в свои завоевательные походы он брал учёных, чтобы те изучали захваченные земли.
Среди диабетиков широко распространён такой препарат, как и метформин, который, как оказалось, получают из сирени. По крайней мере, в Средневековье именно сиренью лечили симптомы сахарного диабета.
В природе крупные млекопитающие живут гораздо дольше, чем мелкие. Однако это правило не распространяется на собак, среди которых этот закон действует наоборот.
В Женевской конвенции есть довольно странный пункт, запрещающий во время войны притворяться мёртвым, чтобы обмануть и ликвидировать врага.
Известно, что кашалоты способны общаться друг с другом через тысячи километров с помощью эхолокации. Правда, человеку в этот момент опасно находиться рядом, так как эти самые вибрации могут вызвать моментальный паралич или даже смерть.
На сегодняшний день в мире существует немало ядов. Один из них – сигуатоксин, особенность которого заключается в том, что человек начинает чувствовать вместо тепла холод и наоборот.
Наверняка, многие хоть раз испытывали чувство дежавю. Так вот шанс его появления заметно вырастает, если ваш организм испытывает стресс и усталость.
Оказывается, что до 2016 года кофе числилось в списке веществ, вызывающих рак. Вот только учёные не могли это доказать, зато выяснили, что ежедневное употребление этого напитка, наоборот, снижает развития заболевания простаты и молочной железы.
Ну и закончим опасностью ос, от которых практически невозможно спрятаться. Оказывается, что если попытаться укрыться от них, нырнув в водоём, они будут ждать, пока вы вновь появитесь из воды, и просто продолжат вас жалить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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