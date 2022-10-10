Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире

В природе крупные млекопитающие живут гораздо дольше, чем мелкие. Однако это правило не распространяется на собак, среди которых этот закон действует наоборот.

В Женевской конвенции есть довольно странный пункт, запрещающий во время войны притворяться мёртвым, чтобы обмануть и ликвидировать врага.