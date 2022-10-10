FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4753 поста • 1035 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире

Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире

Автор:
10 октября 2022 23:28
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   немного обо всём   подборка   расширяем кругозор   
591
10

Несмотря на то, что рабочая неделя только началась, самое время отдохнуть и провести вечер понедельника с пользой. А лучше всего это сделать с очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём на свете.

Сложно представить, но для разрушения Хиросимы хватило урана весом с одну бабочку. Речь идёт о половине грамма, который преобразуется в энергию, дающую разрушительную силу атомной бомбе.

×
×

Мало кто знает, что на спутнике Сатурна – Титане, есть горы. Но куда более интересно то, что они названы в честь гор Средиземья из произведения Дж. Р. Р. Толкина.

Вот почему важно хоть немного знать историю! Одного из политиков Намбии зовут Адольф Гитлер Уунона. Его отец считал, что это просто интересное имя какой-то знаменитости, абсолютно не предполагая, какой человек за ним стоял.

Не секрет, что Александр Македонский проявлял искренний интерес к наукам. А всё потому, что его наставником был Аристотель, прививший будущему царю любовь к ботанике и медицине. Именно поэтому в свои завоевательные походы он брал учёных, чтобы те изучали захваченные земли.

Среди диабетиков широко распространён такой препарат, как и метформин, который, как оказалось, получают из сирени. По крайней мере, в Средневековье именно сиренью лечили симптомы сахарного диабета.

В природе крупные млекопитающие живут гораздо дольше, чем мелкие. Однако это правило не распространяется на собак, среди которых этот закон действует наоборот.


В Женевской конвенции есть довольно странный пункт, запрещающий во время войны притворяться мёртвым, чтобы обмануть и ликвидировать врага.

Известно, что кашалоты способны общаться друг с другом через тысячи километров с помощью эхолокации. Правда, человеку в этот момент опасно находиться рядом, так как эти самые вибрации могут вызвать моментальный паралич или даже смерть.


На сегодняшний день в мире существует немало ядов. Один из них – сигуатоксин, особенность которого заключается в том, что человек начинает чувствовать вместо тепла холод и наоборот.

Наверняка, многие хоть раз испытывали чувство дежавю. Так вот шанс его появления заметно вырастает, если ваш организм испытывает стресс и усталость.

Оказывается, что до 2016 года кофе числилось в списке веществ, вызывающих рак. Вот только учёные не могли это доказать, зато выяснили, что ежедневное употребление этого напитка, наоборот, снижает развития заболевания простаты и молочной железы.

Ну и закончим опасностью ос, от которых практически невозможно спрятаться. Оказывается, что если попытаться укрыться от них, нырнув в водоём, они будут ждать, пока вы вновь появитесь из воды, и просто продолжат вас жалить.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   немного обо всём   подборка   расширяем кругозор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
Откуда эти дебилы берутся?
"Бомба содержала 64 килограмма чрезвычайно дорогого высокообогащённого урана"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Billi_Bons Полминуты назад
Кофе числился, а не числилось. Да и остальное бред.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Corvus Corax Полчаса назад
ИДИОТ!! Аффтар!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Слепой Пью Полчаса назад
Осы - падлы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54752



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Иранская художница обнажает недостатки современного общества в сатирических иллюстрациях
Иранская художница обнажает недостатки современного общества в сатирических иллюстрациях
50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века
50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века
Набирающие популярность в сообществах
Суперкомпьютер раскрыл тайну происхождения Луны
Суперкомпьютер раскрыл тайну происхождения Луны
Смерть за холодность: история хладнокровной маньячки, безумно желавшей стать матерью
Смерть за холодность: история хладнокровной маньячки, безумно желавшей стать матерью
Сладкие вкусняхи, которые можно есть даже заядлым ППшникам
Сладкие вкусняхи, которые можно есть даже заядлым ППшникам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#подборка#факты#кино#Разное#сарказм#знаменитости#новости#Крымский мост
#Юмор#картинки#Россия#фотографии#сатира#Украина#девушки#комментарии#позитив#удивительно
#интересно#Прикол#в мире#забавно#СССР#история#животные#кошки#Приколы#природа
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Сырный слухач, попугаи-алкоголики и другие интересные факты о том, что нас окружает Сырный слухач, попугаи-алкоголики и другие интересные факты о том, что нас окружает Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете «Возвышенный» Блок, «Злая Библия» и другие любопытные факты обо всём на свете «Возвышенный» Блок, «Злая Библия» и другие любопытные факты обо всём на свете Загадка Pink Floyd, «вдыхание души» и другие занимательные факты обо всём на свете Загадка Pink Floyd, «вдыхание души» и другие занимательные факты обо всём на свете Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём

На что жалуетесь?

Вернуться