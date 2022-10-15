Иллюстратор рисует забавнейшие комиксы о своих котах

Без кота и жизнь не та! И на своём примере это доказывает иллюстратор Лена Соломонова, которая рисует смешные комиксы о своих четырёх хвостатых. Здесь и тыгы-дык по ночам, и косые взгляды в вашу сторону, и прелестное мяукание в пять утра.
В общем, всё то счастье, которое вы получаете в придачу вместе с комком шерсти в вашем доме. Поэтому Лена c удовольствием рассказывает в мельчайших подробностях о всех пушистых тайнах своих четвероногих друзей. А мы любим и тайны, и котиков. Так что предлагаем присоединиться к нам и посмотреть на работы художницы вместе!
Пакет — это хорошо, а вот пакеты в пакетике — просто подарок судьбы какой-то
Котокалипсис
Тебе надо, ты и делай
Ишь чего захотела — встречать её!
Главное — это в любой неловкой ситуации сохранить свою мордашку
Милота да только
Запретный плод сладок, а запретная игрушка интереснее
«Ничему жизнь не учит», — сказал хозяин и снова полез доставать своего кота, застрявшего в дырке
Вечное противостояние котов и голубей
Приказ царя должен быть сиюминутно выполнен
Лучший макияж от лучшего и немного лохматого визажиста
«Деньги — это не главное», — говорили они
Котикам красиво жить не запретишь! И действительно, если можно есть королевские креветки, то зачем довольствоваться меньшим?
Во всё пролезающие и впихивающиеся котики
Подстааава
Недооценённый по достоинству труд
Главное — не перепутать!
Безэмоциональные коты? Чааааво? Человек, ты ничего не попутал?
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Игрушки для питомцев, которые были сделаны на основе фантастических зверей
На этом все планы кота закончились…
Источник:
АНТИФИШКИ
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