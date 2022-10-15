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Иллюстратор рисует забавнейшие комиксы о своих котах

Иллюстратор рисует забавнейшие комиксы о своих котах

Автор:
15 октября 2022 08:54
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   забавно   иллюстарция   комикс   коты   фото   художник   
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Без кота и жизнь не та! И на своём примере это доказывает иллюстратор Лена Соломонова, которая рисует смешные комиксы о своих четырёх хвостатых. Здесь и тыгы-дык по ночам, и косые взгляды в вашу сторону, и прелестное мяукание в пять утра.

В общем, всё то счастье, которое вы получаете в придачу вместе с комком шерсти в вашем доме. Поэтому Лена c удовольствием рассказывает в мельчайших подробностях о всех пушистых тайнах своих четвероногих друзей. А мы любим и тайны, и котиков. Так что предлагаем присоединиться к нам и посмотреть на работы художницы вместе!


Пакет — это хорошо, а вот пакеты в пакетике — просто подарок судьбы какой-то

×
×

Котокалипсис


Тебе надо, ты и делай


Ишь чего захотела — встречать её!


Главное — это в любой неловкой ситуации сохранить свою мордашку


Милота да только


Запретный плод сладок, а запретная игрушка интереснее


«Ничему жизнь не учит», — сказал хозяин и снова полез доставать своего кота, застрявшего в дырке


Вечное противостояние котов и голубей


Приказ царя должен быть сиюминутно выполнен


Лучший макияж от лучшего и немного лохматого визажиста


«Деньги — это не главное», — говорили они


Котикам красиво жить не запретишь! И действительно, если можно есть королевские креветки, то зачем довольствоваться меньшим?


Во всё пролезающие и впихивающиеся котики


Подстааава


Недооценённый по достоинству труд


Главное — не перепутать!


Безэмоциональные коты? Чааааво? Человек, ты ничего не попутал?

.

Игрушки для питомцев, которые были сделаны на основе фантастических зверей


На этом все планы кота закончились…

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   иллюстарция   комикс   коты   фото   художник   
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1  комментарий
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♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Комиксы от очередного ХУДОжника?
МИНУС.
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Anarasius

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