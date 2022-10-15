Иллюстратор рисует забавнейшие комиксы о своих котах

В общем, всё то счастье, которое вы получаете в придачу вместе с комком шерсти в вашем доме. Поэтому Лена c удовольствием рассказывает в мельчайших подробностях о всех пушистых тайнах своих четвероногих друзей. А мы любим и тайны, и котиков. Так что предлагаем присоединиться к нам и посмотреть на работы художницы вместе!





Пакет — это хорошо, а вот пакеты в пакетике — просто подарок судьбы какой-то