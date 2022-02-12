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13 любопытных снимков, наглядно рассказывающих о некоторых моментах прошлого

13 любопытных снимков, наглядно рассказывающих о некоторых моментах прошлого (14 фото)

Автор:
12 февраля 2022 08:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Прошлое   интересно   история   люди   фото   
1261
14

Исторические кадры, сделанные кем-то специально или случайно, позволяют нам стать свидетелями прошлого.

Иногда фотография может рассказать о каких-то исторических моментах гораздо лучше, чем сухие слова. Снимки показывают нам, какими были люди в прошлых эпохах и как развивались те или иные события. На некоторых фото запечатлено то, о чем не пишут в книгах и учебниках.


Так выглядела сверху собравшаяся толпа людей на рок-фестивале «Вудсток» в 1969 году

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Немецкие солдаты играют с белорусскими детишками, 1915 год

Ребятня в Западном Берлине строит импровизированную стену, 1961 год

Посетители на озере Немо осматривают остовы древних судов, покоившихся на дне водоема несколько тысячелетий, 1930-е годы

Чтобы их поднять, из озера откачали воду. Предположительно, суда были построены еще в 37-54 годы, во времена правления императора Калигулы. К сожалению, музей был уничтожен в ходе Второй мировой войны.

А так строился знаменитый мост «Золотые ворота»

Фото сделано в 1935 году. С момента открытия моста и до 1964 года он являлся самым большим из всех существовавших тогда висячих мостов.

Доктор Роберт Брюс демонстрирует свое изобретение — устройство для диагностики сердечных заболеваний, середина XIX века

Нашумевший снимок, на котором Никола Тесла в костюме инструктора по плаванию сидит на пляже возле неизвестной девушки, 1898 год

Однако многие полагают, что это просто похожий на него человек и что вряд ли у легендарного изобретателя было время подрабатывать инструктором по плаванию.

Британский солдат играет с бездомным котом, 1917 год

Ребятня, одетая в традиционные японские соломенные плащи, идет на новогодний праздник, 1956 год

Соломенные плащи, называемые мино, использовались японцами для защиты от осадков и палящего солнца.

Зимние забавы детворы в Ульяновске, 1978 год

Специальные крепления на пассажирском автобусе для транспортировки детских колясок, Новая Зеландия, середина XX века

Кажется, молодые мамочки с сомнением смотрят на эти крепления.

В середине XX столетия вышибалами в калифорнийских барах работали, в том числе женщины

Молодой человек, читающий японские комиксы, в то время как мастер ему набивает тату, 1970 год

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Метки: Кадры   Прошлое   интересно   история   люди   фото   
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