13 любопытных снимков, наглядно рассказывающих о некоторых моментах прошлого

Исторические кадры, сделанные кем-то специально или случайно, позволяют нам стать свидетелями прошлого.
Иногда фотография может рассказать о каких-то исторических моментах гораздо лучше, чем сухие слова. Снимки показывают нам, какими были люди в прошлых эпохах и как развивались те или иные события. На некоторых фото запечатлено то, о чем не пишут в книгах и учебниках.
Так выглядела сверху собравшаяся толпа людей на рок-фестивале «Вудсток» в 1969 году
Немецкие солдаты играют с белорусскими детишками, 1915 год
Ребятня в Западном Берлине строит импровизированную стену, 1961 год
Посетители на озере Немо осматривают остовы древних судов, покоившихся на дне водоема несколько тысячелетий, 1930-е годы
Чтобы их поднять, из озера откачали воду. Предположительно, суда были построены еще в 37-54 годы, во времена правления императора Калигулы. К сожалению, музей был уничтожен в ходе Второй мировой войны.
А так строился знаменитый мост «Золотые ворота»
Фото сделано в 1935 году. С момента открытия моста и до 1964 года он являлся самым большим из всех существовавших тогда висячих мостов.
Доктор Роберт Брюс демонстрирует свое изобретение — устройство для диагностики сердечных заболеваний, середина XIX века
Нашумевший снимок, на котором Никола Тесла в костюме инструктора по плаванию сидит на пляже возле неизвестной девушки, 1898 год
Однако многие полагают, что это просто похожий на него человек и что вряд ли у легендарного изобретателя было время подрабатывать инструктором по плаванию.
Британский солдат играет с бездомным котом, 1917 год
Ребятня, одетая в традиционные японские соломенные плащи, идет на новогодний праздник, 1956 год
Соломенные плащи, называемые мино, использовались японцами для защиты от осадков и палящего солнца.
Зимние забавы детворы в Ульяновске, 1978 год
Специальные крепления на пассажирском автобусе для транспортировки детских колясок, Новая Зеландия, середина XX века
Кажется, молодые мамочки с сомнением смотрят на эти крепления.
В середине XX столетия вышибалами в калифорнийских барах работали, в том числе женщины
Молодой человек, читающий японские комиксы, в то время как мастер ему набивает тату, 1970 год
Источник:
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