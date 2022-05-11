15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои

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Перед вами подборка по-настоящему захватывающих фотографий из далекого прошлого, на которых запечатлены достаточно необычные ситуации. Что самое удивительное - в те времена всё это считалось нормой.
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4. Семейный портрет. Мать с сыном, и вместо погибшего на фронте первой мировой отца - его шинель. Великобритания, 1926 г
10. Самый маленький автомобиль в мире Peel P500. Скорость до 40 миль в час, стоимость - $418 в тогдашних ценах. Международная выставка в Лондоне, 1962 год
11. Американский серийный убийца Джон Уэйн Гейси, также известный как «клоун-убийца», на детском дне рождения, 1965 год
14. У солдата "подкосились ноги", когда популярная актриса Линда Дарнелл пригласила его на танец, 1940-е
Источник:
АНТИФИШКИ
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