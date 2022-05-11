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15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои

15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои

Автор:
11 мая 2022 16:21
Метки: Кадры   Прошлое   война   интересно   история   кадр   ностальгия   ретро   фотопленка   
11222
16
Перед вами подборка по-настоящему захватывающих фотографий из далекого прошлого, на которых запечатлены достаточно необычные ситуации. Что самое удивительное - в те времена всё это считалось нормой.
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Источник:

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Метки: Кадры   Прошлое   война   интересно   история   кадр   ностальгия   ретро   фотопленка   
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13  комментариев
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6k
Алексей 6 часов назад
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26k
Андрей 18 минут назад
касок много наштамповали
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17k
Наталья 3 часа назад
Вот очень интересно, какие именно "шаблоны и устои" "разорвали" эти, к слову, очень известные и часто публикуемые фото?
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348
Легендарный В-ий 4 часа назад
Комментарий к фото
видел один фильм, который также начинался... но до танцев там не дошло
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3k
Николаевич 5 часов назад
Теория постсанкционного спирального развития истории: что немцев ждёт реально за очередным витком в 2022-23?
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20k
Serg2001 5 часов назад
Ждём фотографию: "Нeмцы сажают овощи пeред здaнием рейхстага, 2022 год"
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2
Alex Varashev Serg2001 5 часов назад
Насчет немцев очень не уверен, а вот новость про раздачу участков работникам российского автозавода я недавно читал, работы не будет, так хоть огородик свой прокормит.
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