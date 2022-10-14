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В России создана атомная энергетика будущего без ядерных отходов

В России создана атомная энергетика будущего без ядерных отходов

Автор:
14 октября 2022 12:52
Сообщество : Наука
Метки: атомная энергия   аэс   энергетика   
548
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Революционное событие в области атомной энергетики произошло в конце сентября, когда вступила в строй первая в истории человечества АЭС на отработанном ядерном топливе. Это значит, что ОЯТ превращаются в топливо для АЭС, что позволяет решить проблему вывода ядерных токсинов без нарушения естественного радиационного баланса Земли и самое главное — обеспечивают практически неисчерпаемый источник энергии.

Правда, пока что на основе данной технологии работает только один энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области, но его успешная апробация открывает большие перспективы.


В основе новой технологии находится реактор на быстрых нейтронах БН-800, в котором в качестве теплоносителя используется не вода или графит — замедлители нейтронов, а легкоплавкие металлы, в частности, натрий. При этом топливо тоже отличается: вместо урана-235 загружают так называемое МОКС-топливо (Mixed-Oxide fuel), содержащее несколько видов оксидов плутония и урана. В частности, уран-238, запасов которого хватит более чем на 3 тыс. лет. Он составляет более 99% резервов природного урана.


Белоярская АЭС проектировалась сразу под МОКС-топливо, однако загружали его постепенно, наращивая концентрацию в реакторе четвертого энергоблока в течение девяти лет, с 2014 по 2022 год. Первоначально станция стартовала с обычного уранового топлива при доле МОКС-топлива в 16%. В январе 2021 года она составляла одну треть, а в конце сентября 2022 года — уже 100%.


На следующем этапе развития данной технологии в качестве теплоносителя будет использоваться не натрий, а свинец, который за счет своей температуры плавления 327℃ упрощает управление и повышает энергоэффективность реактора. Такой проект называется «БРЕСТ-300». Это на 100% безопасный реактор, в нем невозможна авария из-за неконтролируемого выброса нейтронов. Создание такого реактора началось в городе Северск Томской области.


Кстати, на Западе попытки освоения технологии замкнутого ядерно-топливного цикла предпринимались, начиная с 50-х годов, однако ни одна страна, будь то США, Франция или Япония, не добились успеха и, в конце концов, отказались от этой идеи. Единственные, кто сумел продвинуться в этом направлении, это китайцы, и то за счет заимствования советских технологий.


Запущенный в 2010 году экспериментальный реактор на быстрых нейтронах CEFR был спроектирован в России ещё в начале 90-х годов, топливо с обогащенным ураном тоже российского производства. Однако CEFR до сих пребывает в полурабочем состоянии, и ни один реактор так и переведен на собственное МОКС-топливо. К тому же это натриевая технология, к свинцу же не подошла ни одна страна.

 

 

 

 

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Метки: атомная энергия   аэс   энергетика   
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8  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Создана энергетика или экспериментальная модель принципа энергетики?
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13
pitersport Полчаса назад
гордость за нашу страну
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Serj81 52 минуты назад
Автор ты хоть пересматриваешь посты за последние пару дней, перед тем как что то опубликовать?
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Fat Lynx 2 часа назад
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28k
Levyathan 2 часа назад
А как же гелий 3???
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Nastiloff

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