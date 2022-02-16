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Учёные смогли получить снимки изнутри разрушенного реактора АЭС Фукусимы

Учёные смогли получить снимки изнутри разрушенного реактора АЭС Фукусимы (5 фото)

Автор:
16 февраля 2022 14:12
Сообщество : Наука
Метки: аэс   радиация   утилизация   фото   фукусима   
2961
5

Попытка проникнуть внутрь реакторов была предпринята ещё в 2017 году, но робот не смог добраться до цели из-за высокой радиации.

Японские учёные смогли получить первые снимки из разрушенного первого энергоблока печально известной АЭС Фукусима. Прошлые попытки картографирования реакторов к успеху не привели из-за сильной радиации. Но робот нового поколения ROV-А, разработанный компанией Hitachi и Международным НИИ вывода из эксплуатации объектов атомной инфраструктуры, с поставленной целью справился - пробрался в разрушенный реактор (пока в первый) и прислал несколько снимков изнутри.

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Помимо снимков робот сделал замеры уровня радиации (излучения). Внутри реактора она составила более 2 зивертов, что вдвое выше смертельной для человека дозы. Топливо лежит на глубине двух метров, и окружающая его вода может быть ещё более радиоактивной, считают учёные.

В компании ТЕРСО (оператор АЭС) сообщили, что совершили лишь первые шаги по картографированию пространства внутри помещений атомной станции. До конца текущего года другие роботы попробуют взять образцы из второго реактора, где ситуация более благоприятна для изучения.

Специалисты собираются определить местоположение самого радиоактивного мусора, его опасность, какие изотопы в нём есть, как его сортировать и как утилизировать. Работа предстоит титаническая - по примерным оценкам, только расплавленного топлива на АЭС находится не менее 900 тонн. Предполагается, что проект по утилизации радиоактивного мусора растянется на 30-40 лет.

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Метки: аэс   радиация   утилизация   фото   фукусима   
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19  комментариев
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26k
Батончик с маком Час назад
Про эту фукусиму "весьмир" будто забыл, зато Чернобыль любят вспоминать
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Sam Полчаса назад
Когда сделают "Сталкер: в дебрях Фукусимы"???
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Хрюн Час назад
Вот только к нам в сибирь не надо его везти для «утилизации». Пусть его сами япошки у себя утилизируют.
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774
Трям 2 часа назад
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81k
dpazuzu 2 часа назад
криворукие коррупционеры собираются ещё 30 лет засирать океан?
эти придурки охренели
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
Жуть... Ещё один природный заповедник создался... Скоро зверьё заселит всё пространство, вернётся в акваторию рыба и киты. Доколе это терпеть??????
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