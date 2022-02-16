Учёные смогли получить снимки изнутри разрушенного реактора АЭС Фукусимы

Специалисты собираются определить местоположение самого радиоактивного мусора, его опасность, какие изотопы в нём есть, как его сортировать и как утилизировать. Работа предстоит титаническая - по примерным оценкам, только расплавленного топлива на АЭС находится не менее 900 тонн. Предполагается, что проект по утилизации радиоактивного мусора растянется на 30-40 лет.