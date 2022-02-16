Учёные смогли получить снимки изнутри разрушенного реактора АЭС Фукусимы

Попытка проникнуть внутрь реакторов была предпринята ещё в 2017 году, но робот не смог добраться до цели из-за высокой радиации.
Японские учёные смогли получить первые снимки из разрушенного первого энергоблока печально известной АЭС Фукусима. Прошлые попытки картографирования реакторов к успеху не привели из-за сильной радиации. Но робот нового поколения ROV-А, разработанный компанией Hitachi и Международным НИИ вывода из эксплуатации объектов атомной инфраструктуры, с поставленной целью справился - пробрался в разрушенный реактор (пока в первый) и прислал несколько снимков изнутри.
Облепившая всё вокруг тёмная субстанция - это не глина и не ил, а расплавленное топливо реактора
Помимо снимков робот сделал замеры уровня радиации (излучения). Внутри реактора она составила более 2 зивертов, что вдвое выше смертельной для человека дозы. Топливо лежит на глубине двух метров, и окружающая его вода может быть ещё более радиоактивной, считают учёные.
В компании ТЕРСО (оператор АЭС) сообщили, что совершили лишь первые шаги по картографированию пространства внутри помещений атомной станции. До конца текущего года другие роботы попробуют взять образцы из второго реактора, где ситуация более благоприятна для изучения.
Специалисты собираются определить местоположение самого радиоактивного мусора, его опасность, какие изотопы в нём есть, как его сортировать и как утилизировать. Работа предстоит титаническая - по примерным оценкам, только расплавленного топлива на АЭС находится не менее 900 тонн. Предполагается, что проект по утилизации радиоактивного мусора растянется на 30-40 лет.
Источник:
- Зона отчуждения Фукусимы, заброшенная после аварии
- Фукусима 8 лет спустя: всё осталось как в день трагедии
- Как выглядит зона отчуждения Фукусимы?
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пусть везут в безопасных контейнерах :)
проблема в том, что эти гнойные п*асы само топливо достать не способны, а от нашей помощи отказались.
эти придурки охренели
логика такая:
например, в некоторых странах дорогая электроэнергия. американские реакторы её вырабатывают. правительство страны начинает что-то там в политике выдумывать, оппозиционная партия толкает какой-нибудь законопроект, например, купить что-то не у амеров, а у китая, скажем.
в ту же неделю в выходной день на улицы вылезают до того мирно спавшие по своим норам "зелёные" с плакатиками "мы против ядерных атомных станций!" и всем всё сразу становится понятно - за дорогую электроэнергию придётся платить в три раза больше. правительство устраивает разборки и закон не проходит.
скачи отсюда, свинорылое