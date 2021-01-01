Топ 5 интересных перевозок лопастей ветрогенераторов

В 2016 году в Дании перевозили самую длинную лопасть в мире. Её длина составляет 88,4 метра, а высота в погрузке на грузовик - 4,47 метра. Огромные размеры лопасти заставили поволноваться не только водителя специальной фуры, но и властей. Ведь грузовику предстояло провести эту лопасть под несколькими мостами. И малейшая ошибка дорого обошлась бы всем, ведь расстояние для проезда под мостами составляло всего три сантиметра.