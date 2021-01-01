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Топ 5 интересных перевозок лопастей ветрогенераторов

Топ 5 интересных перевозок лопастей ветрогенераторов (10 фото + 5 видео + 1 гиф)

Автор:
01 января 2021 17:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Лопасть   ветрогенератор   видео   грузовики   дорога   перевозка   энергетика   
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Люди уже давно привыкли к альтернативной энергетике, но с каждым годом учёные и инженеры превосходят сами себя. Они создают поистине гигантские сооружения.

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Метки: Лопасть   ветрогенератор   видео   грузовики   дорога   перевозка   энергетика   
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8  комментариев
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7k
costa Час назад
Эти турбины произведут аж целых 5МВт в оптимальных условиях и примерно 25% в среднем в год. Так что потребуется всего лишь 4 тысячи таких турбин чтобы заменить одну обычную атомную электростанцию на 4 реактора.
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56
Бухтей Час назад
Не догоняю почему не вертолетом. Ми-12 поднимает 30+ тонн. Два мишки взявши лопасть на подвес за хвост за голову поднимут 55 тонн уверенно.
Всяко ж хватит.
Неужели дешевле придорожную инфраструктуру целый год демонтировать?
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393
Ринат Бухтей Полчаса назад
парусность большая
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1k
alex5450 Бухтей 54 секунды назад
Для начала нужно построить Ми-12.
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689
Владимир Час назад
Помню в сентябре малехо водочки перебрал, но при этом встретил соседей по дому. Вот так же, аккуратненько, они меня до дома довели. Правда в отличие от лопастей я требовал продолжения банкета.
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2k
Ermolai Владимир 57 минут назад
Сделайте пост об этой истории, с комментариями соседей и съемкой с дрона. Я бы глянул.....
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9k
El Niño Час назад
Минусую. Как можно испортить отличный материал своей безграмотностью?! Всего-то от себя была добавлена одна фраза (подпись к картинке), а там ошибка! Вот какая «длинна»?! Тогда и «ширинна», и «высотта», а то и «выссота».
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396
Serg Dex Час назад
Ох родная , а как их морем возить и не сколько возить а грузить и выгружать вообще пздц.
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