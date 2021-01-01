Топ 5 интересных перевозок лопастей ветрогенераторов

Люди уже давно привыкли к альтернативной энергетике, но с каждым годом учёные и инженеры превосходят сами себя. Они создают поистине гигантские сооружения.
Помните, как Дон Кихот отважно воевал с ветряными мельницами? При виде современных ветряных электростанций отважному рыцарю явно стало бы дурно. Это непросто великаны, а поистине гиганты. Сегодня мы поговорим о том, как доставляли лопасти самых больших в мире ветряных турбин на место их сборки.
Длина лопасти - 88,4 метра
В 2016 году в Дании перевозили самую длинную лопасть в мире. Её длина составляет 88,4 метра, а высота в погрузке на грузовик - 4,47 метра. Огромные размеры лопасти заставили поволноваться не только водителя специальной фуры, но и властей. Ведь грузовику предстояло провести эту лопасть под несколькими мостами. И малейшая ошибка дорого обошлась бы всем, ведь расстояние для проезда под мостами составляло всего три сантиметра.
Потребовался почти год, чтобы закончить все приготовления. Благодаря заранее спланированному маршруту и своевременному демонтажу ограждений и дорожных знаков специалистами всё удалось провести без эксцессов. Убирались даже светофоры с этого отрезка пути.
На сегодняшний день этот рекорд всё ещё не побит.
Длина лопасти - 73, 5 метра
Испанским перевозчикам есть чем гордиться. В 2017 году дочерняя компания GE Renewable Energy LM Wind Power перевезла 73,5 метровые лопасти для ветрогенератора. Эти огромные лопасти являются самым большим из произведённых в Испании. Но вернёмся к перевозке.
Маршрут от завода до порта был 45 километров. Он включал в себя движение по круговым развязкам, адаптированных для конвоя и другие сложные участки дороги.
Всего же было перевезено 198 лопастей. Доставка каждой из них занимала до 3 часов.
Всего же было перевезено 198 лопастей. Доставка каждой из них занимала до 3 часов.
Длина лопасти - 67 метра
Эту красавицу перевозила в 2020 году транспортная компания из Люксембурга P. Adams Schwertransporte. При этом маршрут также был не из лёгких. Но в этот раз лопасть перевозили не горизонтально, а под наклоном.
Снимки недоверчивые пользователи сети тут же окрестили фотошопом. Хотя напрасно.
Длина лопасти - 65 метров
Из Германии в Беларусь польская компания Transannaberg Wiesiollek J.M. Sp. J. В 2019 году доставила ветрогенератор. Естественно, в разобранном виде. Огромные лопасти длиною около 65 метров везли несколько недель, а на подготовку этого путешествия ушло три месяца.
Скорость движения грузовика не превышала 50 км/ч, а при пересечении городов и железных дорог приходилось решать массу проблем. Полную историю этой удивительной поездки можно прочесть здесь.
Длина лопасти - 52 метра
Вот уж кто не ищет лёгких путей, так это товарищи китайцы. Они решили максимально усложнить задачу и построить ветряную электростанцию на вершине горы Баодин. И это не какой-нибудь холмик, высота горы достигает 2,7 километра, а дорога на вершину больше 5 километров.
Да и сами лопасти весьма солидные – 52 метра при весе в 12 тонн, это вам не шуточки. Но грузовики C&C U480 с гидравлическими механизмами на платформах смогли справиться с такой задачей.
Как бы ни была сложна транспортировка и сбор этих гигантов, согласитесь, выглядят они красиво!
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Всяко ж хватит.
Неужели дешевле придорожную инфраструктуру целый год демонтировать?