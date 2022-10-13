14 закадровых снимков со съёмок фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет

Да, представьте себе, всем этим фильмам уже 40 лет! Перед вами знаменитые картины, вышедшие в далёком 1982 году. Здесь несколько заметных ужастиков, два хита с участием Сильвестра Сталлоне, прорывные проекты в жанре фантастика и парочка экземпляров советской классики.