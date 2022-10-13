14 закадровых снимков со съёмок фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет

Да, представьте себе, всем этим фильмам уже 40 лет! Перед вами знаменитые картины, вышедшие в далёком 1982 году. Здесь несколько заметных ужастиков, два хита с участием Сильвестра Сталлоне, прорывные проекты в жанре фантастика и парочка экземпляров советской классики.
Всегда приятно посмотреть на ещё молодых и крайне энергичных актёров и режиссёров, которые 40 лет назад были в начале своего великого пути в мировом кино. Может, вам стоит срочно пересмотреть какой-то из этих фильмов?
Сильвестр Сталлоне гоняет на съёмках фильма «Рэмбо»
Стивен Спилберг и Дрю Бэрримор на съёмках «Инопланетянина»
Ридли Скотт и Харрисон Форд на съёмках «Бегущего по лезвию»
Олег Басилашвили, Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко на съёмках фильма «Вокзал для двоих»
Билл Мюррей и Дастин Хоффман на съёмках «Тутси»
Художник по пластическому гриму Роб Боттин за кулисами фильма «Нечто»
Этот фильм настолько жуткий, что даже гримёр за кадром носит пугающие линзы.
Длинноволосый Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма «Конан-варвар»
На тот момент оставалось ещё два года до «Терминатора».
33-летний Джефф Бриджес на съёмках фильма «Трон»
Александр Абдулов и Александра Яковлева на съёмках фильма «Чародеи»
Луи де Фюнес на съёмках фильма «Жандарм и жандарметки»
Это последний шестой фильм о жандарме Крюшо и последний фильм в карьере Луи де Фюнеса.
Джейсон Вурхиз ищет себя в журнале об ужастиков на съёмках фильма «Пятница 13-е — Часть 3»
Сильвестр Сталлоне уже на ринге и показывает, куда надо бить, на съёмках фильма «Рокки 3»
А рядом с ним знаменитый актёр и рестлер Мистер Ти.
Рикардо Монтальбан веселится, а не гневается на съёмках фильма «Звездный путь 2: Гнев Хана»
Стивен Кинг в фильме «Калейдоскоп ужасов»
Сделаем маленькое исключение и используем не закадровый снимок, а кадр из самого фильма, в котором снялся Стивен Кинг (в новелле «Одинокая смерть Джорди Верилла»). Вы только посмотрите, как аутентично знаменитый писатель смотрится в ужастике!
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АНТИФИШКИ
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