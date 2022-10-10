10 лучших фильмов Станислава Говорухина

Станислав Говорухин снял много фильмов, которые сегодня являются классикой отечественного кино. В этой публикации хотелось бы вспомнить его самые лучшие работы.
В качестве критерия "лучший" я использовал оценки зрителей с сайта Кинопоиск.
День ангела, 1968
Пароход "Цесаревич" едва уцелев, попав в шторм. И вроде бы когда уж можно было сказать "пронесло", на пароходе вспыхнул пожар.
И капитану нужно срочно спасать пассажиров. Но может начаться паника. До взрыва парохода остается несколько минут.
В главных ролях сыграли Иван Переверзев, Николай Крючков, Евгений Жариков, Наталья Фатеева, Борис Андреев и другие известные советские актеры.
Артистка, 2007
Жила-была одна артистка. Жизнь ее проходила как-то ни то, ни сё. Вроде бы и способная, но какая-то невезучая.
В соседней квартире жила ее лучшая подруга с мужем. И вот как-то к ним пришел одноклассник мужа - известный ученый. И возникло у него к артистке нежнейшее чувство. А вскоре и роль, о который были лишь мечты, появилась.
Главные роли в фильме сыграли Евгения Добровольская, Мария Аронова, Юрий Степанов, Дмитрий Певцов, Александр Абдулов, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук.
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, 1972
Ну, и кто из нас в детстве не читал про Робинзона Крузо? А Станислав Говорухин экранизировал это произведение, максимально приблизив действие фильма к сюжету книги.
Вертикаль, 1966
Наверное, это самый известный фильм про альпинистов. Группе альпинистов послан сигнал о немедленном возвращении обратно, так как надвигается грозовой циклон. Связист скрывает это предупреждение. Группа оказывается в критической ситуации.
Но трагедии удается избежать благодаря мужеству спасателей и самих спортсменов.
Данный фильм запомнился и песнями исполнителя главной роли Владимира Высоцкого.
Благословите женщину, 2003
Белокурая красавица Вера влюбилась в советского офицера Александра Ларичева. Ей еще нет и восемнадцати, а ему уже за тридцать. Она еще не знает, что такое настоящая любовь, а он уже успел развестись. Александр делает предложение Вере.
В главных ролях сыграли Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Инна Чурикова, Ирина Купченко, Максим Галкин.
Ворошиловский стрелок, 1999
Самосуд - это вариант или преступление? У пенсионера нет выбора. Над его внучкой совершили преступление. Как часто бывает, преступников отпускают. И что же делать деду? Надеяться только на себя. И он принимает решение отомстить за свою внучку так, чтобы потом никто не смог больше столкнуться со злом.
В главных ролях сыграли Михаил Ульянов, Анна Синякина, Алексей Макаров, Марат Башаров, Илья Древнов, Владислав Галкин, Александр Пороховщиков, Сергей Гармаш.
Как рассказывали актеры, сыгравшие плохих персонажей, после премьеры фильма они даже на улицу боялись выйти, так как фильм задел чувства народа, которые и сами сталкивались с беззаконием. И там уже некогда было разбираться - актер ты или кто.
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна, 1981
Вот они образцовые Том и Гек - Федя Стуков и Владик Галкин. А с ними еще Маша Миронова.
Экранизация известного на весь мир произведения Марка Твена.
Я не знаю, можно ли снять фильм лучше, чем этот, но в любом случае для детей того времени именно это кино является экранизацией книги, которую каждый читал в свое время.
Десять негритят, 1987
Как говорят, это лучшая экранизация детектива Агаты Кристи. Если смотреть фильм в первый раз, то невозможно оторваться, так как хочется самому догадаться, кто же из десяти негритят вершит страшные убийcтва.
Но постепенно никого не остается на острове. И вот тогда уже жутко. Кто же это?
В фильме все роли исполнили звезды советского кинематографа - Владимир Зельдин, Александр Абдулов, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Михаил Глузский, Людмила Максакова и другие.
В поисках капитана Гранта, 1985
Многосерийный приключенческий фильм по произведению Жюля Верна.
По остаткам записке в бутылке дети капитана Гранта под предводительством лорда Гленарвана решили отправиться на его поиски.
Но их поиск будет трудным, так как нет точных координат крушения судна капитана Гранта. Команда ни один раз попадет в реальную опасность, но их сплоченность и ответственность друг к другу поможет им выкарабкаться из самых безнадежных ситуаций.
В главных ролях сыграли Николай Еременко-мл, Владимир Гостюхин, Лембит Ульфсак, Борис Хмельницкий, Тамара Акулова и другие известные советские актеры.
Место встречи изменить нельзя, 1979
Телесериал про Глеба Жиглова и Володю Шарапова, которые ловят преступников в послевоенной Москве.
Банда "Черная кошка" не дремлет. Но бравые советские сотрудники уголовного розыска всё сделают так, как надо.
В главных ролях сыграли звезды советского кино - Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Станислав Садальский, Наталья Фатеева, Виктор Павлов, Леонид Куравлев, Армен Джигарханян и другие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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К сожалению в кинопоиске оценки превратились в помойку. Какие те неадекватные оценки. Чует сердце что там капитально прокручивают.