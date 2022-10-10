10 лучших фильмов Станислава Говорухина

Пароход "Цесаревич" едва уцелев, попав в шторм. И вроде бы когда уж можно было сказать "пронесло", на пароходе вспыхнул пожар.

И капитану нужно срочно спасать пассажиров. Но может начаться паника. До взрыва парохода остается несколько минут.