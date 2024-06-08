Легендарная советская головоломка празднует юбилей – «Тетрису» исполнилось 40 лет

Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду

Можно ли бороться с возрастной полнотой?

В 40 лет жизнь только начинается

14 закадровых снимков со съёмок фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет

Почему не принято отмечать 40-летний юбилей?

Мамы Стифлера, которым за 40 и они просто шикарны