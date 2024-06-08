Легендарная советская головоломка празднует юбилей – «Тетрису» исполнилось 40 лет

Учитывая его популярность и мировой охват, можно подумать, что «Тетрис» (Tetris) существовал всегда. В июне легендарная советская головоломка празднует свой 40-летний юбилей.
Самая первая версия «Тетриса» предназначалась для компьютера «Электроника-60» и была выпущена 6 июня 1984 года советским программистом Алексеем Пажитновым, в то время работавшим в Вычислительном центре Академии наук СССР.
«Тетрис» построен на использовании тетрамино — геометрических фигур, состоящих из четырёх квадратов, — которые падают сверху в прямоугольный стакан. Задача игрока — складывать тетрамино так, чтобы поле не наполнилось доверху.
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Простой, но увлекательный игровой процесс сделал «Тетрис» хитом сначала в СССР, а затем и в остальном мире. Согласно официальному сайту Tetris, суммарные продажи разных версий игры превысили 520 млн копий.
Вслед за распространением «Тетриса» началась борьба за получение авторских прав на головоломку. По мотивам истории выхода головоломки на портативной консоли GameBoy от Nintendo в 2023 году Apple даже выпустила полнометражный фильм.
В 2007 году «Тетрис» был включён библиотекой Конгресса США в число десяти самых значимых компьютерных игр, а в 2023-м головоломка вошла в Зал Славы видеоигровой индустрии России.
Несмотря на почтенный по меркам индустрии возраст, «Тетрис» не теряет актуальность и в наши дни: новые версии продолжают выходить и покорять геймеров, соревнования по игре не теряют популярность, а вечные, казалось бы, рекорды покоряются.
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Кстати. Искал намедни на маркете "тетрис классический". Так фиг там. Всякая шляпа "на тему".