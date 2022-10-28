Токсичный гигант. 5 интересных фактов про молотоголовых червей

Уничтожить их очень трудно, ведь они способны регенерировать из фрагментов. Если разрубить молотоголового червя, то может стать только хуже - из одного получится несколько.

Это один из их механизмов размножения, так называемое «бинарное деление». Червь-молот спонтанно распадается на две части. Каждая половина вырастает заново. У "задней" половины голова вырастает из хвоста.

Примерно за неделю появляются два червя вместо одного. Поэтому чтобы захватить новую территорию может быть достаточно всего одной особи.

Почему же при таких условиях молотоголовые черви еще не заполонили всю планету? Всему виной...каннибализм. Когда пищи становится мало, черви-молоты начинают охотно пожирать друг друга.

В Европе и Индии молотоголовые черви тоже встречаются. Они сюда были завезены с садовыми растениями. При этом, молотоголовый червь хоть и любит тепло, но способен выживать и в прохладном климате. Например, представителя Bipalium adventitium видели в Канаде. До России он пока "не дополз", будем надеяться, что у нас он не приживется.