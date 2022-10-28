Токсичный гигант. 5 интересных фактов про молотоголовых червей

Черви-молоты не самые симпатичные персонажи животного мира. Как у них получилось такое специфическое строение?
Молотоголовые черви (по-научному, бипалиумы) – это животные хищные. Питаются, преимущественно, другими червями и моллюсками. Не брезгуют улитками.
На нижней стороне головы расположены специальные рецепторы, которые позволяют ему улавливать, кто и когда прополз по земле. И червь-молот начинает преследование жертвы, двигаясь, как опытный следопыт.
Атакуют довольно агрессивно. Присасываются к жертве с помощью мышц и липких выделений, чтобы та не убежала. Своеобразный рот молотоголового червя находится на "животе" - снизу в центре. Он и выделяет ферменты, необходимые для переваривания пищи, а затем всасывает ее.
В длину вырастает до 20 сантиметров. Передвигается молотоголовый червь с помощью многочисленных ресничек. Ими же он поглощает пищу.
Червь не только неприятен внешне, но и представляет реальную угрозу. Дело в том, что он содержит тетродотоксин. Это довольно сильный нейропаралитический яд. В основном, этот яд используют морские животные, например рыба-иглобрюх. У наземных беспозвоночных молотоголовый червь единственный, кто его вырабатывает.
Из-за тетродотоксина и других выделений крайне мало хищников рискнут поживиться червем-молотом.
Впрочем, яда одной особи недостаточно, чтобы нанести серьезный урон человеку. Но червь-молот все равно является крайне неприятным для человека организмом.
Появились эти черви в Юго-Восточной Азии. Потом обустроились в Южной Америке и стали дальше распространяться по планете. Как оказалось, они легко приживаются в новых условиях. В США они распространяются довольно активно - там у них нет естественных врагов. И для фермеров они настоящее бедствие.
Дождевые черви полезны для урожайности, ведь они разрыхляют почву. Плюс их выделения содержат азот и фосфор. Почва без дождевых червей, в среднем, в шесть раз беднее минеральными веществами. А молотоголовые черви прожорливы и быстро съедают дождевых червей.
Ситуацию усугубляет то, что дождевые черви в новых для молотоголового регионах не распознают в нем врага. И не успевают уползти, позволяя подобраться на близкую дистанцию.
Уничтожить их очень трудно, ведь они способны регенерировать из фрагментов. Если разрубить молотоголового червя, то может стать только хуже - из одного получится несколько.
Это один из их механизмов размножения, так называемое «бинарное деление». Червь-молот спонтанно распадается на две части. Каждая половина вырастает заново. У "задней" половины голова вырастает из хвоста.
Примерно за неделю появляются два червя вместо одного. Поэтому чтобы захватить новую территорию может быть достаточно всего одной особи.
Почему же при таких условиях молотоголовые черви еще не заполонили всю планету? Всему виной...каннибализм. Когда пищи становится мало, черви-молоты начинают охотно пожирать друг друга.
В Европе и Индии молотоголовые черви тоже встречаются. Они сюда были завезены с садовыми растениями. При этом, молотоголовый червь хоть и любит тепло, но способен выживать и в прохладном климате. Например, представителя Bipalium adventitium видели в Канаде. До России он пока "не дополз", будем надеяться, что у нас он не приживется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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