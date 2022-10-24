Двуликий Янус: как старейшая черепаха с двумя головами отметила юбилей

Как известно, у черепах очень долгая жизнь: они живут в среднем от 80 до 150 лет. На этом фоне 25-летие черепахи кажется весьма скромной датой, недостойной пышного праздника. Однако есть исключение из правил: если у этой черепахи две головы.

Янус — самая старая черепаха планеты с такой аномалией, и в прошлом месяце он отметил круглую дату. Живет Янус в местном Музее естественной истории в Женеве. Редкая рептилия давно стала талисманом этого учреждения.