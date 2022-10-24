Двуликий Янус: как старейшая черепаха с двумя головами отметила юбилей

У черепахи две головы, и она прожила рекордно долгое время для такой аномалии.
Как известно, у черепах очень долгая жизнь: они живут в среднем от 80 до 150 лет. На этом фоне 25-летие черепахи кажется весьма скромной датой, недостойной пышного праздника. Однако есть исключение из правил: если у этой черепахи две головы.
Янус — самая старая черепаха планеты с такой аномалией, и в прошлом месяце он отметил круглую дату. Живет Янус в местном Музее естественной истории в Женеве. Редкая рептилия давно стала талисманом этого учреждения.
Именинник появился на свет в 1997 году, вылупившись из яйца. Тогда при музее был инкубатор, и его появление вызвало огромное удивление. Детеныша решили во что бы то ни стало выходить и обеспечить ему долгую и достойную жизнь. Назвали черепашонка в честь древнеримского бога Януса, у которого было две головы.
В дикой природе у двухголовых черепах весьма короткая жизнь. Дело в том, что они уязвимы для хищников: например, они не могут спрятать обе головы в панцирь в случае опасности. К тому же если двухголовая черепаха перевернется вверх ногами, то вернуться обратно на четыре лапы для нее практически невозможно. Так что такие животные обречены на скорую гибель. Поэтому прожить четверть века для таких существ — это настоящее достижение.
В Музее Женевы Янус не просто выжил, а процветает. У него не только две головы, но еще два сердца и две пары легких. При этом в нем живет две личности, которые не всегда согласны друг с другом: иногда Янусу даже сложно определиться, в какую сторону ползти.
Одно точно можно сказать: Янус может поделиться лайфхаками, как поддерживать крепкое здоровье и жить долго. Например, каждое утро Янус просыпается под музыку, занимается спортом, у него даже есть свой крохотный скейтборд. В рацион Януса входят только органически чистые салаты, фрукты и овощи, также он ежедневно принимает ванны с травами.
Ну а свой двадцать пятый юбилей черепаха отметила вечеринкой, а в качестве угощения получила вкусный арбузный десерт, украшенный анютиными глазками. Верим, что с такой поддержкой Янус сможет отметить еще более пышно свой полувековой юбилей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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