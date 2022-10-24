FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12943 поста • 1377 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Двуликий Янус: как старейшая черепаха с двумя головами отметила юбилей

Двуликий Янус: как старейшая черепаха с двумя головами отметила юбилей

Автор:
24 октября 2022 09:40
Сообщество : Животные
Метки: две головы   животные   природа   удивительно   фото   черепаха   
256
5

У черепахи две головы, и она прожила рекордно долгое время для такой аномалии.

Как известно, у черепах очень долгая жизнь: они живут в среднем от 80 до 150 лет. На этом фоне 25-летие черепахи кажется весьма скромной датой, недостойной пышного праздника. Однако есть исключение из правил: если у этой черепахи две головы.

Янус — самая старая черепаха планеты с такой аномалией, и в прошлом месяце он отметил круглую дату. Живет Янус в местном Музее естественной истории в Женеве. Редкая рептилия давно стала талисманом этого учреждения.

×
×

Именинник появился на свет в 1997 году, вылупившись из яйца. Тогда при музее был инкубатор, и его появление вызвало огромное удивление. Детеныша решили во что бы то ни стало выходить и обеспечить ему долгую и достойную жизнь. Назвали черепашонка в честь древнеримского бога Януса, у которого было две головы.

В дикой природе у двухголовых черепах весьма короткая жизнь. Дело в том, что они уязвимы для хищников: например, они не могут спрятать обе головы в панцирь в случае опасности. К тому же если двухголовая черепаха перевернется вверх ногами, то вернуться обратно на четыре лапы для нее практически невозможно. Так что такие животные обречены на скорую гибель. Поэтому прожить четверть века для таких существ — это настоящее достижение.

В Музее Женевы Янус не просто выжил, а процветает. У него не только две головы, но еще два сердца и две пары легких. При этом в нем живет две личности, которые не всегда согласны друг с другом: иногда Янусу даже сложно определиться, в какую сторону ползти.

Одно точно можно сказать: Янус может поделиться лайфхаками, как поддерживать крепкое здоровье и жить долго. Например, каждое утро Янус просыпается под музыку, занимается спортом, у него даже есть свой крохотный скейтборд. В рацион Януса входят только органически чистые салаты, фрукты и овощи, также он ежедневно принимает ванны с травами.

Ну а свой двадцать пятый юбилей черепаха отметила вечеринкой, а в качестве угощения получила вкусный арбузный десерт, украшенный анютиными глазками. Верим, что с такой поддержкой Янус сможет отметить еще более пышно свой полувековой юбилей.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: две головы   животные   природа   удивительно   фото   черепаха   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33479



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об этом
Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об...
Исторические снимки, которые пахнут смертью
Исторические снимки, которые пахнут смертью
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР общественный транспорт часто брали «штурмом», внутри ездили «зайцы» и можно было отыскать «счастливый билетик»
Почему в СССР общественный транспорт часто брали «штурмом», внутри ездили «зайцы» и...
Чем жил советский обыватель накануне Перестройки. Фильм «Самая обаятельная и привлекательная»(1985)
Чем жил советский обыватель накануне Перестройки. Фильм «Самая обаятельная и...
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#СССР#факты#Вещи#кино#природа
#фото#люди#подборка#Прикол#животные#комментарии
#история#фотографии#страна#интересное#картинки#Приколы
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть 16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы 16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы Да будет свет: 14 реальных животных, которые умеют светиться в темноте Да будет свет: 14 реальных животных, которые умеют светиться в темноте Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались 8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить 8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда

На что жалуетесь?

Вернуться