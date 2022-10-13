Пчёлы-одиночки: как в природе живут пчелы без колоний и ульев

Когда мы слышим слово “пчела”, то первым делом в голове появляется образ желтоватого работяги, который сутками трудится для того, чтоб создать мёд. И таких целый улей, а в середине пчелиного дома восседает пчелиная матка – бОльшая по размерам особь с особыми способностями репродуктивной системы.
Существует около 21 тыс видов, список которых вы можете изучить на этом англоязычном ресурсе. Но лишь 7 видов из 21 тыс – медоносные.
Большинство видов ведут более интровертный образ жизни. При этом играют важную роль в природе, ведь многие из них опыляют цветы гораздо эффективнее медоносов.
Давайте разберем, как живут пчелы-одиночки.
Как живут пчелы-одиночки
Как вы уже поняли, одиночные пчелы не живут в колониях, не служат королеве и не производят мед. Не производят они и воск.
Они не агрессивны, не роятся и редко жалят (когда самки жалят, это не больно и неопасно для людей и животных). Они сильно различаются по размеру, но в целом меньше шмеля. В результате их часто принимают за пчел.
В отличие от самцов-трутней в колонии шмелей, у самцов одиночных пчел есть только одна работа. Они спариваются с самкой, а затем умирают.
Самка сама собирает строительный материал для гнезда и пищу для личинок, затем строит индивидуальную ячейку для каждого яйца. Каждое из 20-30 яиц она откладывает поверх шарика пыльцы, прилипшего к нектару. Она строит перегородку, затем повторяет процесс, пока трубка или отверстие не заполнится.
Самка не принимает участия в процессе воспитания. Как только она запечатывает свою последнюю ячейку, ее работа тоже закончена. Она больше не играет никакой роли в жизни своего потомства.
Вопреки распространенному мнению, что медоносная пчела является лучшим опылителем всех наших растений, цветов и деревьев, многие одиночные пчелы превосходят их в этом амплуа.
Например, одна красная каменная пчела (Osmia bicornis) опыляет в 120 раз больше цветов, чем одна рабочая медоносная пчела.
Где живут одиночные пчёлы
Одиночные пчелы строят гнезда в полых стеблях и трубчатых отверстиях в почве, песке, глине, растворе или дереве. 70% известны как пчелы-добытчики. Они строят жилища для своего потомства в подземных норах, туннелях и норах (в почве, песке или глине), а места их обитания включают:
- сады
- дорожные насыпи
- железнодорожные насыпи
- берега рек
- болота
- открытые лесные массивы
Они также устраивают гнезда в туннелях, проделанных в мертвой древесине жуками или древесными червями.
Но некоторым пчелам дом не нужен. Например, пчелам-кукушкам, ведь они не волнуются о выращивании потомства.
Пчелы-паразиты
Большой ассортимент подлостей и хитростей в арсенале этих насекомых.
Самка пчелы-кочевницы откладывает яйцо в открытые гнезда пчел-добытчиков.
После вылупления личинка пчелы-кочевницы съедает яйцо пчелы-хозяина вместе с запасами пищи.
Самка кровавой пчелы проникает в запечатанную ячейку гнезда, уничтожает яйцо хозяина и заменяет его своим собственным, после чего запечатывает гнездо.
Острохвостые пчелы (Coelioxys) охотятся на личинок пчел-листорезов, прорезая острым кончиком брюшка вход в гнездо через стенку листа и откладывая собственное яйцо. Личинка раздавливает личинку хозяина, прежде чем съесть пыльцевой шарик.
А есть и еще один интересный представитель не пчел, но очень на них похожий. Речь - о журчалке или пчелиной мухе. Относится к мухам, но за ее необычное поведение решил включить ее в статью.
Пчелиные мухи известны как пчелы-бомбардировщики из-за того, что они собирают почву или песок на брюшко, парят над открытыми гнездами и сбрасывают яйца в трубку (песок или почва придают яйцу вес). Личинки пчелиной мухи вылупляются и делят пищу с личинками хозяина.
Вот такой мир пчел, который совсем не крутится вокруг медоносных особей.
А вы не задумывались, кто раньше появился в природе: пчелы или осы? Ведь визуально - они явно родственники и имеют отношение друг к другу.
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