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Пчёлы-одиночки: как в природе живут пчелы без колоний и ульев

Пчёлы-одиночки: как в природе живут пчелы без колоний и ульев

Автор:
13 октября 2022 09:25
Сообщество : Животные
Метки: интересно   насекомые   оса   природа   пчела   удивительно   фото   
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Когда мы слышим слово “пчела”, то первым делом в голове появляется образ желтоватого работяги, который сутками трудится для того, чтоб создать мёд. И таких целый улей, а в середине пчелиного дома восседает пчелиная матка – бОльшая по размерам особь с особыми способностями репродуктивной системы.

Существует около 21 тыс видов, список которых вы можете изучить на этом англоязычном ресурсе. Но лишь 7 видов из 21 тыс – медоносные.


Большинство видов ведут более интровертный образ жизни. При этом играют важную роль в природе, ведь многие из них опыляют цветы гораздо эффективнее медоносов.

Давайте разберем, как живут пчелы-одиночки.


Как живут пчелы-одиночки

Как вы уже поняли, одиночные пчелы не живут в колониях, не служат королеве и не производят мед. Не производят они и воск.

Они не агрессивны, не роятся и редко жалят (когда самки жалят, это не больно и неопасно для людей и животных). Они сильно различаются по размеру, но в целом меньше шмеля. В результате их часто принимают за пчел.

В отличие от самцов-трутней в колонии шмелей, у самцов одиночных пчел есть только одна работа. Они спариваются с самкой, а затем умирают.

Самка сама собирает строительный материал для гнезда и пищу для личинок, затем строит индивидуальную ячейку для каждого яйца. Каждое из 20-30 яиц она откладывает поверх шарика пыльцы, прилипшего к нектару. Она строит перегородку, затем повторяет процесс, пока трубка или отверстие не заполнится.

Самка не принимает участия в процессе воспитания. Как только она запечатывает свою последнюю ячейку, ее работа тоже закончена. Она больше не играет никакой роли в жизни своего потомства.

Вопреки распространенному мнению, что медоносная пчела является лучшим опылителем всех наших растений, цветов и деревьев, многие одиночные пчелы превосходят их в этом амплуа.

Например, одна красная каменная пчела (Osmia bicornis) опыляет в 120 раз больше цветов, чем одна рабочая медоносная пчела.


Где живут одиночные пчёлы

Одиночные пчелы строят гнезда в полых стеблях и трубчатых отверстиях в почве, песке, глине, растворе или дереве. 70% известны как пчелы-добытчики. Они строят жилища для своего потомства в подземных норах, туннелях и норах (в почве, песке или глине), а места их обитания включают:

  • сады
  • дорожные насыпи
  • железнодорожные насыпи
  • берега рек
  • болота
  • открытые лесные массивы

Они также устраивают гнезда в туннелях, проделанных в мертвой древесине жуками или древесными червями.

Но некоторым пчелам дом не нужен. Например, пчелам-кукушкам, ведь они не волнуются о выращивании потомства.


Пчелы-паразиты

Большой ассортимент подлостей и хитростей в арсенале этих насекомых.

Самка пчелы-кочевницы откладывает яйцо в открытые гнезда пчел-добытчиков.

После вылупления личинка пчелы-кочевницы съедает яйцо пчелы-хозяина вместе с запасами пищи.

Самка кровавой пчелы проникает в запечатанную ячейку гнезда, уничтожает яйцо хозяина и заменяет его своим собственным, после чего запечатывает гнездо.

Острохвостые пчелы (Coelioxys) охотятся на личинок пчел-листорезов, прорезая острым кончиком брюшка вход в гнездо через стенку листа и откладывая собственное яйцо. Личинка раздавливает личинку хозяина, прежде чем съесть пыльцевой шарик.

А есть и еще один интересный представитель не пчел, но очень на них похожий. Речь - о журчалке или пчелиной мухе. Относится к мухам, но за ее необычное поведение решил включить ее в статью.

Пчелиные мухи известны как пчелы-бомбардировщики из-за того, что они собирают почву или песок на брюшко, парят над открытыми гнездами и сбрасывают яйца в трубку (песок или почва придают яйцу вес). Личинки пчелиной мухи вылупляются и делят пищу с личинками хозяина.

Вот такой мир пчел, который совсем не крутится вокруг медоносных особей.

А вы не задумывались, кто раньше появился в природе: пчелы или осы? Ведь визуально - они явно родственники и имеют отношение друг к другу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   насекомые   оса   природа   пчела   удивительно   фото   
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