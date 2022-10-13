Пчёлы-одиночки: как в природе живут пчелы без колоний и ульев

Большинство видов ведут более интровертный образ жизни. При этом играют важную роль в природе, ведь многие из них опыляют цветы гораздо эффективнее медоносов.

Давайте разберем, как живут пчелы-одиночки.





Как живут пчелы-одиночки

Как вы уже поняли, одиночные пчелы не живут в колониях, не служат королеве и не производят мед. Не производят они и воск.

Они не агрессивны, не роятся и редко жалят (когда самки жалят, это не больно и неопасно для людей и животных). Они сильно различаются по размеру, но в целом меньше шмеля. В результате их часто принимают за пчел.

В отличие от самцов-трутней в колонии шмелей, у самцов одиночных пчел есть только одна работа. Они спариваются с самкой, а затем умирают.