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По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка

По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка

Автор:
12 октября 2022 21:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Кронштадт   Ленинский комсомол   атомная лодка   к-3   музей   транспортировка   
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В Кронштадте стартовала операция по сухопутной перевозке первой советской атомной подводной лодки "Ленинский комсомол" к зданию Музея военно-морской славы. По пути следования пришлось демонтировать около семидесяти дорожных конструкций, а ближе к финальной точке – построить специальную подъездную дорогу. СМИ публикуют эпичные кадры.

"Чего только ни видел за три века своей истории город морской славы Кронштадт, но подводную лодку, передвигающуюся по суше, наблюдает впервые", - рассказывают корреспонденты "Вестей", наблюдавшие за перемещением легендарного гиганта.

Корпус лодки пришлось разрезать. Прочный корпус субмарины К-3 разделили пополам алмазным канатом. В месте пропила толщина стальных стенок корпуса - 3 см.

Кормовая часть, отделенная от носовой, впечатляет – высотой в шесть этажей, длинной 50 метров, 1200 тонн весом.

Самым сложным в транспортировке по городу - пройти вплотную к жилым домам три 90-градусных поворота. Поэтому рабочим пришлось подкладывать плиты, чтобы расширить дорожное полотно.

Жители Кронштадта не смотря на позднее время высыпали на улицы и даже вывели детей, чтобы воочую увидеть легенду подводного Атомного советского флота.


"Ленинский комсомол" – наш ответ американскому "Наутилусу", лодка установившая ядерный паритет. Первой в мире К-3 отработала всплытие среди льдов Северного полюса, в точке схождения всех меридианов – по тем временам это как выход в открытый космос. Кто-то из экипажа тайком пронес на борт фотоаппарат, и эти снимки черной рубки в окружении арктических льдов стали историей. Нескольких членам экипажа по возвращении наградили золотыми звездами.

За годы службы К-3 прошла почти 130 тысяч морских миль, но в начале 90-х ее вывели из боевого состава Северного флота и едва не пустили на иголки. Спасти корабль удалось благодаря совместной инициативе командования ВМФ России, ветеранов флота и проекта "Остров фортов".

Последний поход К-3 близок к финалу. Легенда Атомного флота станет теперь кораблем-музеем. До места вечной стоянки – 4,5 километра или две с половиной морских мили, но процесс транспортировки займет несколько ночей.

Затем "Ленинский комсомол" установят на фундамент, вновь сварят нос и корму и приведут лодку в порядок. Открытие музея, посвященного К-3, – намечено на июнь следующего года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кронштадт   Ленинский комсомол   атомная лодка   к-3   музей   транспортировка   
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3  комментария
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1k
MPEG-8 54 минуты назад
Хорошая новость.
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3k
Трям 20 минут назад
Я, москвич, отдыхая в августе Питере, рассказывал местным, что у вас тут щас подлодку распилят и будут катать по городу... Все удивлялись и не верили )))
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4k
satra Полчаса назад
Спасибо за новость. Надо будет обязательно съездить на экскурсию.
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KlyaksaZ

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