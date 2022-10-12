По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка



"Ленинский комсомол" – наш ответ американскому "Наутилусу", лодка установившая ядерный паритет. Первой в мире К-3 отработала всплытие среди льдов Северного полюса, в точке схождения всех меридианов – по тем временам это как выход в открытый космос. Кто-то из экипажа тайком пронес на борт фотоаппарат, и эти снимки черной рубки в окружении арктических льдов стали историей. Нескольких членам экипажа по возвращении наградили золотыми звездами.