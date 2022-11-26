Экоактивисты устроили голый протест в музее

Борцы за экологию уже не знают, как привлечь к себе внимание. В этот раз в Нидерландах не повезло мамонту и посетителям музея Естественных наук в городе Лейден.
Три индивидуума, обозвав себя отважными борцами за климат, пришли в музей, разделись догола, и стали рядом со скелетом мамонта в зале вымерших видов с табличкой "Хомо сапиенс, вид вымер в XXI веке". Спасибо, хоть к мамонту себя не приклеили и супом его не облили.
Их одетая компаньонка с умным видом объяснила неподготовленной публике, что «Климатический и экологический кризис представляет собой экзистенциальную угрозу, в которой на карту поставлена вся жизнь на Земле, включая выживание человечества. Если правительства всего мира не примут радикальных мер по борьбе с изменением климата сейчас, большая часть Земли станет непригодной для жизни. Вымерший мамонт в Naturalis символизирует то, что нас ждёт, если выбросы парниковых газов резко не сократятся».
В своей акции они потребовали, чтобы правительство Нидерландов сделало всё возможное, чтобы к 2025 году стать климатически нейтральным. Активисту требуют, чтобы правительство прекратило субсидирование отрасли ископаемого топлива в размере 17,5 миллиарда евро в год.
Полиция перформанс оценила и арестовала всех действующих лиц этого театра абсурда.
Ни разу неэкологичные жители Нидерландов в сети немного поразмышляли над тем, что будет с их страной, если к 25 году они все дружно откажутся от ископаемого топлива в угоду активистам. Выводы были неутешительными. Оказывается, это может привести к отсутствию отопления зимой для половины Нидерландов и обнищанию населения. Да и перспективы вымереть гораздо выше, чем при наличии тепла и достатка.
Источник:
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Примерно как пещерные люди, но без огня.
Собирательство, палка-копалка и т.д.
Решили больше картины не портить. И мамонту повезло. Теперь ноу-хау: Раздется и голую попу показать, ну и до кучи сиси с яйками.
Полиция перформанс вначале оценила, а потом уже арестовала.
Где связь между экоидиотами из гейропы и нефтедолларами пиндостана? Ничего личного, просто политика ))) Экоидиоты тредуют закрыть все нефтяные месторождения, объявить стремление в "чистое будущее" - идеей " 1 в мире, а возглавят эту идею (кто бы мог подумать) - пиндостан! )))
Вот, что на сайте "Just Stop Oil" как девиз начертано :
"...«Когда Гитлер и нацисты угрожали захватить мир, президент Рузвельт объединил страну и повел нас в борьбу за всеобщую порядочность. Снова пришло время для такого руководства. Как президент самой могущественной и влиятельной страны на земле, Байден должен рассказать нам и всему миру правду и предпринять реальные действия»