FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5803 поста • 2239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Экоактивисты устроили голый протест в музее

Экоактивисты устроили голый протест в музее

Автор:
26 ноября 2022 12:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: активисты   акция   ископаеме топливо   мамонт   музей   нидерданды   
881
2
1
Открыть все картинки 18+

Борцы за экологию уже не знают, как привлечь к себе внимание. В этот раз в Нидерландах не повезло мамонту и посетителям музея Естественных наук в городе Лейден.

Три индивидуума, обозвав себя отважными борцами за климат, пришли в музей, разделись догола, и стали рядом со скелетом мамонта в зале вымерших видов с табличкой "Хомо сапиенс, вид вымер в XXI веке". Спасибо, хоть к мамонту себя не приклеили и супом его не облили.

Их одетая компаньонка с умным видом объяснила неподготовленной публике, что «Климатический и экологический кризис представляет собой экзистенциальную угрозу, в которой на карту поставлена ​​вся жизнь на Земле, включая выживание человечества. Если правительства всего мира не примут радикальных мер по борьбе с изменением климата сейчас, большая часть Земли станет непригодной для жизни. Вымерший мамонт в Naturalis символизирует то, что нас ждёт, если выбросы парниковых газов резко не сократятся». 


В своей акции они потребовали, чтобы правительство Нидерландов сделало всё возможное, чтобы к 2025 году стать климатически нейтральным. Активисту требуют, чтобы правительство прекратило субсидирование отрасли ископаемого топлива в размере 17,5 миллиарда евро в год.

Полиция перформанс оценила и арестовала всех действующих лиц этого театра абсурда.

Ни разу неэкологичные жители Нидерландов в сети немного поразмышляли над тем, что будет с их страной, если к 25 году они все дружно откажутся от ископаемого топлива в угоду активистам. Выводы были неутешительными. Оказывается, это может привести к отсутствию отопления зимой для половины Нидерландов и обнищанию населения. Да и перспективы вымереть гораздо выше, чем при наличии тепла и достатка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: активисты   акция   ископаеме топливо   мамонт   музей   нидерданды   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Александр 49 минут назад
Всех экоактивистов выселять в специальные поселения, где они будут заниматься натуральным хозяйством без современных технологий.
Примерно как пещерные люди, но без огня.
Собирательство, палка-копалка и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Alf 5 минут назад
А стоят-то, как восковые фигуры. (Первое видео).
Решили больше картины не портить. И мамонту повезло. Теперь ноу-хау: Раздется и голую попу показать, ну и до кучи сиси с яйками.
Полиция перформанс вначале оценила, а потом уже арестовала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Могвай 23 минуты назад
Ну что это за активисты? Сиськи обвисшие, жопы дряблые, мужик так вообще с пузом и крохотным, судя по квадратику, писюном... Ну кого они хотят привлечь таким перформансом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
amrita Полчаса назад
они епанутые все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
.Атеист. Полчаса назад
Это не экоактивисты, а просто больные на голову люди. Были бы они экоактивистами, то изучили бы историю планеты и узнали бы, что процесс потепления-похолодания повторяется постоянно. А могли бы и примкнуть к ученым и содействовать в изучении климата и/или воздействия на его человечеством. Хотя о чем это я, проще же снять трусы, указать пальцем на мамонта и сказать что все хреново.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
homerchik 44 минуты назад
расходимся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кира 46 минут назад
Какие-то извращенные формы протеста в последнее время. Кто-то портит произведения искусства, кто-то трусы кетчупом мажет, кто-то голым скачет, кто-то к чему-то себя приклеивает... Зеленые уже натворили бед в Европе со своими бредовыми идеями, от трусов уже просто тошнит, вид голых задниц приелся, и главное - весь этот цирк не имеет ничего общего со стремлением изменить что-то к лучшему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Sata33 59 минут назад
Как-то слабо верится в их идейность ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
albedo 59 минут назад
Хм, похоже эксгибиционисты нашли таки способ безнаказанно удовлетворять свое извращение. (сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57547



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами
Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Набирающие популярность в сообществах
Диета султана. 10 вкусных и уникальных средневековых османских блюд
Диета султана. 10 вкусных и уникальных средневековых османских блюд
Светлана Казина — путешественник, художник, фотограф, чьи снимки облетели весь мир, автор этих строк
Светлана Казина — путешественник, художник, фотограф, чьи снимки облетели весь мир,...
"Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99
"Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
План помещения

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#автомир#люди#Приколы#природа#забавно#наука#познавательно
#Юмор#история#автомобили#интересное#шоу бизнес#Прошлое#в мире#истории#новости#фильм
#интересно#животные#знаменитости#картинки#дтп#подборка#звезды#кино#фотографии#роль
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина Экоактивистки залили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" Экоактивистки залили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка Поход в музей — это не только про скуку, но и про веселье и забавные находки Поход в музей — это не только про скуку, но и про веселье и забавные находки Мистические загадки Эрмитажа Мистические загадки Эрмитажа Так вот ты какая, Аннушка-маслоразливательница Так вот ты какая, Аннушка-маслоразливательница

На что жалуетесь?

Вернуться