Экоактивисты устроили голый протест в музее

Три индивидуума, обозвав себя отважными борцами за климат, пришли в музей, разделись догола, и стали рядом со скелетом мамонта в зале вымерших видов с табличкой "Хомо сапиенс, вид вымер в XXI веке". Спасибо, хоть к мамонту себя не приклеили и супом его не облили.

Их одетая компаньонка с умным видом объяснила неподготовленной публике, что «Климатический и экологический кризис представляет собой экзистенциальную угрозу, в которой на карту поставлена ​​вся жизнь на Земле, включая выживание человечества. Если правительства всего мира не примут радикальных мер по борьбе с изменением климата сейчас, большая часть Земли станет непригодной для жизни. Вымерший мамонт в Naturalis символизирует то, что нас ждёт, если выбросы парниковых газов резко не сократятся».