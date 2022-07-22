FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9263 поста • 1331 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Туристы возмутились благоустройством крымского музея

Туристы возмутились благоустройством крымского музея

Автор:
22 июля 2022 13:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Крым   балаклава   лето   музей   новости   отдых   очередь   
2035
5

Если вы сейчас в Крыму и уже полежали на всех пляжах, вероятно, вам хочется разнообразить досуг культурной программой.

Одной из достопримечательностей является Балаклавский подземный музейный комплекс.

×
×

И здесь есть некоторая трудность: огромная, просто километровая очередь.

Пользователи жалуются, что чтобы попасть в музей истории, придётся простоять под палящим солнцем с хилым железным навесом не один час.

Стоянки при этом рядом с комплексом как таковой нет - машину приходится оставлять в километрах от Балаклавской бухты и идти пешком. Общественного транспорта, по признанию туристов, нет.

За входной билет отдать при этом придётся 700 рублей, бесплатных билетов нет. По идее, они должны идти на благоустройство территории, но даже когда ваша очередь подойдёт поближе и вы будете стоять у туалета, вы поймёте, что на туалете, как и на парковке, решили сэкономить.

Теперь в телеграм-каналах руководство республики просят ответить на вопрос, на что тратятся деньги, собранные с входных билетов. Ведь в день комплекс посещают по меньше мере тысяча человек.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Крым   балаклава   лето   музей   новости   отдых   очередь   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Бритва Час назад
что в этом музее такого, ради чего стоит стоять в очереди? неужели филиал макдака?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид 14 минут назад
О, помню этот музей. Прошлым летом сидел с бокалом вина через бухту в ресторане и живу давался, какая там красивая снаружи алая подсветка) очень замечательное место, никакого желания 700 рэ отдавать за билетик и стоять в +36 на солнцепёке пару часиков нет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Андрей Полчаса назад
700 рублей за билет... Да уж, однако.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Добрый Алабай Полчаса назад
ХЗ. Был в прошлом году в сентябре. Приехали к 10.00. Стоянка рядом с музеем. Никакой очереди. Оплатил билет, получил аудиогида с наушником и вперёд. Наверное, повезло. В этом году тоже пойду. Там в подземке в док лодку поставили. Надо посмотреть. Кстати, скоро откроют отреставрированные мастерские и ремзоны. Лодку тоже сделают музеем. Деньги от билетов идут на зарплаты и расширение экспозиции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
Zatts Faithless 20 минут назад
Но здоровая же критика должна быть? Нельзя же только хвалить, если есть недочёты то пусть об этом будет известно, главное фейки не пропускать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Djeff 38 минут назад
Да, да, хотелось бы тоже знать на что тратятся деньги налогоплательщиков! Стоянки рядом (и не рядом) нет, очереди километровые, в стеклянной пирамиде в жаркий день духота, а про цену на билет вообще молчу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей 40 минут назад
Ну прямо "сенсация" достойная "расследования" Варламова.

Со стоянками там и раньше была проблема. Её попросту негде разместить, там же море сразу дороги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Анатолий Соколов Час назад
а почему нет фото того, что строится за "хилым железным заборчиком"? может там строят как раз парковку с туалетом и "залом ожидания" ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Максим Макашев Анатолий Соколов 48 минут назад
В Бабеклаве сейчас полным ходом идёт строительство яхтенной марины - стоянки для яхт "богатеньких буратинок". В общем тихому и красивому городку скоро приснится северный пушной зверёк...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9427



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
Тот случай, когда завелась любовница
Тот случай, когда завелась любовница
События на Украине 21- 22 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 21- 22 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
5 самых опасных вещей, которые вы ежедневно делаете из вежливости
5 самых опасных вещей, которые вы ежедневно делаете из вежливости
Авария BAC 1-11-528FL
Авария BAC 1-11-528FL
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#Разное#подборка#кино#Приколы#путешествия#фотографии#дети
#Юмор#интересно#картинки#новости#Россия#дтп#сарказм#сатира#маразм#Еда
#прикол#история#животные#Ynews#в мире#люди#наука#США#аварии#забавно
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году В Сочи обнаружили элитный пляж, на котором спасение утопающего оценили в 800 рублей В Сочи обнаружили элитный пляж, на котором спасение утопающего оценили в 800 рублей "За тень платить 200 рублей": что творится на курортах Анапы, Сочи и Крыма "За тень платить 200 рублей": что творится на курортах Анапы, Сочи и Крыма Стоимость путёвок в Египет и Турцию резко выросла Стоимость путёвок в Египет и Турцию резко выросла Детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, кормили кашей с насекомыми Детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, кормили кашей с насекомыми "Я её здесь сейчас убью": в Симферополе неадекват в ветеринарке угрожал убийством собаке и избил сотрудницу "Я её здесь сейчас убью": в Симферополе неадекват в ветеринарке угрожал убийством собаке и избил...

На что жалуетесь?

Вернуться