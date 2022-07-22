Туристы возмутились благоустройством крымского музея

Если вы сейчас в Крыму и уже полежали на всех пляжах, вероятно, вам хочется разнообразить досуг культурной программой.
Одной из достопримечательностей является Балаклавский подземный музейный комплекс.
И здесь есть некоторая трудность: огромная, просто километровая очередь.
Пользователи жалуются, что чтобы попасть в музей истории, придётся простоять под палящим солнцем с хилым железным навесом не один час.
Стоянки при этом рядом с комплексом как таковой нет - машину приходится оставлять в километрах от Балаклавской бухты и идти пешком. Общественного транспорта, по признанию туристов, нет.
За входной билет отдать при этом придётся 700 рублей, бесплатных билетов нет. По идее, они должны идти на благоустройство территории, но даже когда ваша очередь подойдёт поближе и вы будете стоять у туалета, вы поймёте, что на туалете, как и на парковке, решили сэкономить.
Теперь в телеграм-каналах руководство республики просят ответить на вопрос, на что тратятся деньги, собранные с входных билетов. Ведь в день комплекс посещают по меньше мере тысяча человек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Со стоянками там и раньше была проблема. Её попросту негде разместить, там же море сразу дороги.