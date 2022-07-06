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В Румынии открыли атмосферный музей стимпанка

В Румынии открыли атмосферный музей стимпанка

Автор:
06 июля 2022 21:34
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   в мире   интересное   интересные места   креатив   музеи   музей   научная фантастика   стимпанк   
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Стимпанк - жанр научной фантастики о мирах, где в совершенстве освоена технология паровых машин. Жанр относится к ретрофутуристической ветви научной фантастики, и появился в 1980-х годах как литературное течение в противовес киберпанку. Недавно в Румынии открыли необычный музей, полностью посвященный стимпанку - и там невероятно атмосферно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   интересное   интересные места   креатив   музеи   музей   научная фантастика   стимпанк   
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Александр 17 минут назад
Маловато экспонатов...
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