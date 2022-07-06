В Румынии открыли атмосферный музей стимпанка

Необычный музей стимпанка открылся в румынском регионе Трансильвания. В музее представлены уникальные объекты и самые разные творения из области научной фантастики и стимпанка - в том числе вдохновлённые работами Жюля Верна и Герберта Джорджа Уэллса. Пространство создали с помощью множества художников, которые согласились поучаствовать. Здесь можно увидеть стимпанк-оружия, начиная от огнемета и заканчивая стимпанк-световым мечом, алхимическую лабораторию, стимпанк-рентген и многое другое.