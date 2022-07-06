В Румынии открыли атмосферный музей стимпанка

196
23
Стимпанк - жанр научной фантастики о мирах, где в совершенстве освоена технология паровых машин. Жанр относится к ретрофутуристической ветви научной фантастики, и появился в 1980-х годах как литературное течение в противовес киберпанку. Недавно в Румынии открыли необычный музей, полностью посвященный стимпанку - и там невероятно атмосферно.
Необычный музей стимпанка открылся в румынском регионе Трансильвания. В музее представлены уникальные объекты и самые разные творения из области научной фантастики и стимпанка - в том числе вдохновлённые работами Жюля Верна и Герберта Джорджа Уэллса. Пространство создали с помощью множества художников, которые согласились поучаствовать. Здесь можно увидеть стимпанк-оружия, начиная от огнемета и заканчивая стимпанк-световым мечом, алхимическую лабораторию, стимпанк-рентген и многое другое.
"Мы хотим предложить посетителям уникальное зрелище и приключение, которое сохранится для будущих поколений, и будет вдохновлять на свободу творчества и сознания. Многие наши экспонаты - интерактивные, поэтому с их помощью вы сможете погрузиться в историю и магию стимпанка," - пишут руководители музея.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 18 примеров излишне креативной подачи блюд
- Как заработать на картошке: история девушки, придумавшей делать очень необычные отели
- "Прадедушка": учёные нашли самое старое дерево в мире
- 16 примеров того, как дизайнеры постарались на славу
- Дизайнерские идеи, достойные внимания
Новости партнёров