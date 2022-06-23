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Японский музей превратил посетителей в динозавров

Японский музей превратил посетителей в динозавров

Автор:
23 июня 2022 13:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Тоттори   Япония   выставка   динозавры   костюмы   музей   новости   развлечения   тираннозавр   
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Музей префектуры Тоттори недавно открыл выставку, посвященную самому известному из древних ящеров - тираннозавру рекс. Чтобы отпраздновать это событие, музей предложил посетителям одеться в костюмы героя празднества, и многие с радостью согласились.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Тоттори   Япония   выставка   динозавры   костюмы   музей   новости   развлечения   тираннозавр   
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