Японский музей превратил посетителей в динозавров

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Музей префектуры Тоттори недавно открыл выставку, посвященную самому известному из древних ящеров - тираннозавру рекс. Чтобы отпраздновать это событие, музей предложил посетителям одеться в костюмы героя празднества, и многие с радостью согласились.
Многие посетители музея приняли участие и с радостью надели гигантские надувные костюмы тираннозавров, бродили в них по выставочным залам и узнавали о своем грозном «родственнике».
Надувные тираннозавры, толпами гуляющие по залам, запомнились все надолго! По признанию участников, костюмы были громоздкими и не самыми удобными для передвижения - впрочем, жаловаться не приходилось, ведь таким был и сам тираннозавр! При этом никто не упускал случая порычать изнутри, показывая свою свирепость, - и это добавило веселья празднику.
Надувные тираннозавры, толпами гуляющие по залам, запомнились все надолго! По признанию участников, костюмы были громоздкими и не самыми удобными для передвижения - впрочем, жаловаться не приходилось, ведь таким был и сам тираннозавр! При этом никто не упускал случая порычать изнутри, показывая свою свирепость, - и это добавило веселья празднику.
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На видеозаписи, снятой во время мероприятия, существа вперевалку поднимаются по ступеням и направляются к выставке. Зрелище получилось незабываемым!
Вот как это было!
Checking in at reception pic.twitter.com/WvO74JeMfM— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) June 20, 2022
Источник: — переведено специально для fishki.net
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