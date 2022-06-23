Японский музей превратил посетителей в динозавров

Многие посетители музея приняли участие и с радостью надели гигантские надувные костюмы тираннозавров, бродили в них по выставочным залам и узнавали о своем грозном «родственнике».

Надувные тираннозавры, толпами гуляющие по залам, запомнились все надолго! По признанию участников, костюмы были громоздкими и не самыми удобными для передвижения - впрочем, жаловаться не приходилось, ведь таким был и сам тираннозавр! При этом никто не упускал случая порычать изнутри, показывая свою свирепость, - и это добавило веселья празднику.