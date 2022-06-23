От кирпичей до раскладушек: краткая история мобильных телефонов

Первый мобильный телефон выпустила компания Motorola в 1983 году. Модель под названием DynaTAC 8000X весила 790 г, работала от аккумулятора 30 минут, а заряжалась больше 10 часов. На маленьком прямоугольно экранчике можно было видеть набираемый номер.

Первый рабочий прототип телефона был создан в 1973 году Мартином Купером. Он же первым в истории совершил звонок по мобильному телефону. Купер позвонил в офис конкурентов и, как он позже шутил, услышал в трубке, как те заскрежетали зубами от зависти, узнав откуда поступил звонок. Первые версии первого мобильника весили чуть больше килограмма.

Если нам с высоты 2022 года DynaTAC 8000X кажется махиной, то в 1970-е самым лёгким портативным телефоном был телефон в авто, весивший 14 кг.