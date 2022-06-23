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От кирпичей до раскладушек: краткая история мобильных телефонов

От кирпичей до раскладушек: краткая история мобильных телефонов

Автор:
23 июня 2022 18:40
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: Motorola   Siemens   Самсунг   история   музей   раскладушка   ретро   смартфон   телефоны   техника   
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Каким был самый первый смартфон, как выглядел первый телефон-раскладушка, первый мобильник без антенны и самый первый мобильный телефон.

Первый мобильный телефон выпустила компания Motorola в 1983 году. Модель под названием DynaTAC 8000X весила 790 г, работала от аккумулятора 30 минут, а заряжалась больше 10 часов. На маленьком прямоугольно экранчике можно было видеть набираемый номер.


Первый рабочий прототип телефона был создан в 1973 году Мартином Купером. Он же первым в истории совершил звонок по мобильному телефону. Купер позвонил в офис конкурентов и, как он позже шутил, услышал в трубке, как те заскрежетали зубами от зависти, узнав откуда поступил звонок. Первые версии первого мобильника весили чуть больше килограмма.


Если нам с высоты 2022 года DynaTAC 8000X кажется махиной, то в 1970-е самым лёгким портативным телефоном был телефон в авто, весивший 14 кг.

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В 1985 году компания Siemens выпустила свой первый сотовый телефон. Аппарат весил 8,8 кг. Его, конечно, можно было носить с собой как чемоданчик за специальную ручку, но куда удобнее было установить его в автомобиле. Постепенно вес телефонов Siemens уменьшался. В 1982 году модель C2 уже весила 6,97 кг, выпущенная в 1990-м С3 - 2,5 кг. Наконец P1 1992 года выпуска весил всего 2,2 кг. У этой модели была встроенная телефонна книга, функция быстрого набора, а заряда хватало на 2 часа разговора и 12 часов в режиме ожидания.

Это Siemens C4 (1992). Он уже поставлялся без чемодана, весил какие-то жалкие 600 г, а заряда хватало на 8 часов работы в режиме ожидания.

Первый мобильный телефон от Nokia Mobira Cityman 900 финны прозвали Gorba в честь генсека Михаила Горбачёва. В 1989 году во время визита в Хельсинки Горбачёву представили технологическую новинку, он позвонил по Cityman в Москву и стал для финнов самым известным пользователем финских мобильников.


Телефон весил 800 г и имел монохромный дисплей на 8 цифр. На некоторое время Cityman 900 стал символом богатого и успешного человека.

Корейская компания Samsung начала покорять рынок мобильных устройств с телефонов для автомобилей. Первый мобильный "блин" вышел комом, автовладельцы раскритиковали новинку. В 1987 году компания представила первый действительно мобильный корейский телефон, но и он не стал бестселлером. SH-100 появился на прилавках магазинов накануне Олимпиады в Сеуле в 1988 году. Всего было продано до 2000 штук SH-100.

В 1989 году, когда пользователей сотовых телефонов было примерно 11 млн, Motorola снова обскакала всех конкурентов и выпустила первый телефон-раскладушку. MicroTAC был самым лёгким и компактным телефоном своего времени и помещался в кармане рубашки. Вес модели - 350 г.

Motorola StarTAC, вышедший в 1996 году, был уже более привычной современному пользователю раскладушкой и складывался над экраном. Невероятно лёгкая (88 г) и компактная модель стала хитом продаж. Было продано около 60 млн штук. А ещё StarTAC - первый телефон с виброзвонком.

GlobalHandy датской фирмы Hagenuk - первый телефон без внешней антенны. Он был выпущен в 1997 году.


Когда IBM Simon вышел в 1994 году, его не называли смартфоном, потому что и слова такого тогда не было. Однако теперь Simon официально первый в мире смартфон с сенсорным экраном. Также это первый телефон с мобильной игрой - на IBM Simon можно было поиграть в пятнашки. Объём оперативной памяти телефона - 1 Мб, объём внутренней памяти тоже 1 Мб.

IBM Simon, перевёрнутый на бок, превращался в прикроватные часы с будильником.

В 1999 году японцы представили всему миру первый мобильный телефон с камерой разрешением 0,11 МП. VisualPhone позволял делать не только фото, но и видеозвонки (если скорость передачи изображения 2 кадра/сек можно назвать видеосвязью). У телефона была специальная подставка, чтобы можно было удобно поставить его на стол и сделать видеозвонок или селфи. Памяти телефона хватало на 20 снимков, однако их можно было отправлять себе на электронную почту.

Источник:

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Метки: Motorola   Siemens   Самсунг   история   музей   раскладушка   ретро   смартфон   телефоны   техника   
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18  комментариев
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
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Аллё, хоспадин президент США. Я усё сделал, как доХаваривались. Жду дальнейших указаний.
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26k
Юрьевич 20 минут назад
Инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона. «Наука и жизнь», 10, 1958 год.
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
StarTAC- бомба модная была. У меня через полгода корпус дал сбой, треснул на душках. Пружинки там довольно шустрые были. Понты 100 раз за час сделали своё дело. Пошел на Митинский радиорынок и нашел там корпус из ушлепного китайского мягкого пластика, да еще и не черного, а красного и желтого цвета за куеву тучу денег)))) Пару раз клеел "родной" корпус, но, увы- выбросил. При чем этот стартак тогда светился во всех америкосовских боевиках))) Мотороля тогда была в топе.
Однако минус посту за то, что очень много пропущено. Более того- как стартак попала между кирпичами????????
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10k
Максим Полчаса назад
Мы становились мы всё меньше и меньше пока вы не научили нас показывать порнуху...
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−46
alexZ Полчаса назад
Стартак по моему попзже появился где то в году 2000. Одна из первых тонких раскладушек, потом был хит моторола рейзер, телки все с ума сходили, они были в розовом цвете. Да были времена.
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6k
Кот 43 минуты назад
Один из знаковых телефонов тех лет, Моторола 3688/3690. Телефон опередивший время на много лет. При малых размерах, обладал отличными характеристиками, хорошим звуком и виброй. Эриксон 628 один из первых GSM телефонов по доступной цене. Имел сменные цветные накладки под клавиатуру. Прочный, неубиваемый, простой.
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2k
Replicant 55 минут назад
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6k
BirdTalk Час назад
И это все? и это все телефоны? Хоть раскладушек бы добавили.
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8k
JeanLuk 2 часа назад
StarTAC моя первая мобила, однодиапазонная. Потом появились уже двухдиапазонки.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Раньше "трубки" отличались индивидуальностью, сейчас лишь "внутрянкой". Обезличились, так сказать.
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Николай Дмитрич

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