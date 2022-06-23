От кирпичей до раскладушек: краткая история мобильных телефонов

Каким был самый первый смартфон, как выглядел первый телефон-раскладушка, первый мобильник без антенны и самый первый мобильный телефон.
Первый мобильный телефон выпустила компания Motorola в 1983 году. Модель под названием DynaTAC 8000X весила 790 г, работала от аккумулятора 30 минут, а заряжалась больше 10 часов. На маленьком прямоугольно экранчике можно было видеть набираемый номер.
Первый рабочий прототип телефона был создан в 1973 году Мартином Купером. Он же первым в истории совершил звонок по мобильному телефону. Купер позвонил в офис конкурентов и, как он позже шутил, услышал в трубке, как те заскрежетали зубами от зависти, узнав откуда поступил звонок. Первые версии первого мобильника весили чуть больше килограмма.
Если нам с высоты 2022 года DynaTAC 8000X кажется махиной, то в 1970-е самым лёгким портативным телефоном был телефон в авто, весивший 14 кг.
В 1985 году компания Siemens выпустила свой первый сотовый телефон. Аппарат весил 8,8 кг. Его, конечно, можно было носить с собой как чемоданчик за специальную ручку, но куда удобнее было установить его в автомобиле. Постепенно вес телефонов Siemens уменьшался. В 1982 году модель C2 уже весила 6,97 кг, выпущенная в 1990-м С3 - 2,5 кг. Наконец P1 1992 года выпуска весил всего 2,2 кг. У этой модели была встроенная телефонна книга, функция быстрого набора, а заряда хватало на 2 часа разговора и 12 часов в режиме ожидания.
Это Siemens C4 (1992). Он уже поставлялся без чемодана, весил какие-то жалкие 600 г, а заряда хватало на 8 часов работы в режиме ожидания.
Первый мобильный телефон от Nokia Mobira Cityman 900 финны прозвали Gorba в честь генсека Михаила Горбачёва. В 1989 году во время визита в Хельсинки Горбачёву представили технологическую новинку, он позвонил по Cityman в Москву и стал для финнов самым известным пользователем финских мобильников.
Телефон весил 800 г и имел монохромный дисплей на 8 цифр. На некоторое время Cityman 900 стал символом богатого и успешного человека.
Корейская компания Samsung начала покорять рынок мобильных устройств с телефонов для автомобилей. Первый мобильный "блин" вышел комом, автовладельцы раскритиковали новинку. В 1987 году компания представила первый действительно мобильный корейский телефон, но и он не стал бестселлером. SH-100 появился на прилавках магазинов накануне Олимпиады в Сеуле в 1988 году. Всего было продано до 2000 штук SH-100.
В 1989 году, когда пользователей сотовых телефонов было примерно 11 млн, Motorola снова обскакала всех конкурентов и выпустила первый телефон-раскладушку. MicroTAC был самым лёгким и компактным телефоном своего времени и помещался в кармане рубашки. Вес модели - 350 г.
Motorola StarTAC, вышедший в 1996 году, был уже более привычной современному пользователю раскладушкой и складывался над экраном. Невероятно лёгкая (88 г) и компактная модель стала хитом продаж. Было продано около 60 млн штук. А ещё StarTAC - первый телефон с виброзвонком.
GlobalHandy датской фирмы Hagenuk - первый телефон без внешней антенны. Он был выпущен в 1997 году.
Когда IBM Simon вышел в 1994 году, его не называли смартфоном, потому что и слова такого тогда не было. Однако теперь Simon официально первый в мире смартфон с сенсорным экраном. Также это первый телефон с мобильной игрой - на IBM Simon можно было поиграть в пятнашки. Объём оперативной памяти телефона - 1 Мб, объём внутренней памяти тоже 1 Мб.
IBM Simon, перевёрнутый на бок, превращался в прикроватные часы с будильником.
В 1999 году японцы представили всему миру первый мобильный телефон с камерой разрешением 0,11 МП. VisualPhone позволял делать не только фото, но и видеозвонки (если скорость передачи изображения 2 кадра/сек можно назвать видеосвязью). У телефона была специальная подставка, чтобы можно было удобно поставить его на стол и сделать видеозвонок или селфи. Памяти телефона хватало на 20 снимков, однако их можно было отправлять себе на электронную почту.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Аллё, хоспадин президент США. Я усё сделал, как доХаваривались. Жду дальнейших указаний.
Во время Великой Отечественной советский ученый и изобретатель Георгий Ильич Бабат в блокадном Ленинграде предложил так называемый «монофон» автоматический радиотелефон, работающий в сантиметровом дипазоне 1000-2000 МГц (сейчас для стандарта GSM используются частоты 850, 900, 1800 и 1900 Гц), номер которого кодируется в самом телефоне, снабжен буквенной клавиатурой и имеет также функции диктофона и автоответчика. «Он весит не больше, чем пленочный аппарат «лейка»" писал Г. Бабат в своей статье «Монофон» в журнале «Техника-Молодежи» № 7-8 за 1943 год: «Где бы ни находился абонент дома, в гостях или на работе, в фойе театра, на трибуне стадиона, наблюдая состязания всюду он может включить свой индивидуальный монофон в одно из многочисленных окончаний разветвлений волновой сети. К одному окончанию могут подлючиться несколько абонентов, и сколько бы их ни было, они не помешают друг другу». В связи с тем, что принципы сотовой связи к тому времени еще не были изобретены, Бабат предлагал использовать для связи мобильников с базовой станцией разветвленную сеть СВЧ волноводов.
Однако минус посту за то, что очень много пропущено. Более того- как стартак попала между кирпичами????????