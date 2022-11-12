Пьющий Ватикан, похмельная «собачья шерсть» и другие любопытные истории и факты

Охотники из Америки используют в лесу камуфляжную туалетную бумагу, поскольку есть риск, что их подстрелят, приняв белую бумагу за хвост белохвостого оленя.

В 1820 году в Париже некий Пьер Луи Лувель убил наследника французского престола. Новость об этом дошла и до Петербурга, в частности, до 21-летнего Пушкина. Поэт распечатал портрет убийцы, написал на нём «Урок царям» и принялся размахивать по театральному залу. Новость о дерзкой выходке быстро дошла до императора, после чего Пушкина сразу же отправили в ссылку.