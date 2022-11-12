Пьющий Ватикан, похмельная «собачья шерсть» и другие любопытные истории и факты

Не успели оглянуться, как очередная рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что настала пора расслабиться и пополнить копилку знаний с очередной подборкой любопытных фактов и историй.
В 1998 группа Massive Attack выпустила альбом «Mezzanine». Его особенность была в том, что записывался он на синтетической ДНК, которую позже спрессовали в молекулы, а после продавали в аэрозольных баллончиках. В одном таком бутыльке содержалось около миллиона копий альбома.
В 2016 году Дональд «Чип» Пью увидел своё фото на странице полиции Огайо, поскольку подозревался в поджоге и вандализме. Вместо того чтобы спрятаться, мужчина отправил в ответ селфи с подписью: «Вот эта будет получше!». Дерзко, по-другому не сказать.
Европа 19-го столетия полнилась странноватыми развлечениями. Например, на тот момент было модным покупать египетских мумий в хорошем состоянии, чтобы затем разворачивать их на вечеринке.
Охотники из Америки используют в лесу камуфляжную туалетную бумагу, поскольку есть риск, что их подстрелят, приняв белую бумагу за хвост белохвостого оленя.
В 1820 году в Париже некий Пьер Луи Лувель убил наследника французского престола. Новость об этом дошла и до Петербурга, в частности, до 21-летнего Пушкина. Поэт распечатал портрет убийцы, написал на нём «Урок царям» и принялся размахивать по театральному залу. Новость о дерзкой выходке быстро дошла до императора, после чего Пушкина сразу же отправили в ссылку.
Какая часть тела одинаково и у человека, и у животного заживает быстрее всего? Язык. И всё благодаря слюне, имеющей заживляющий эффект.
В 2019 году президенту Франции пришлось извиняться перед Арменией и Албанией по довольно забавно причине. Во время матча между французской и албанской сборными организаторы допустили двойную фатальную ошибку. Сначала они запустили гимн Андорры, а после, поняв свою ошибку, принесли извинения «армянским болельщикам».
В Англии есть довольно любопытная идиома, звучащая как «собачья шерсть». Именно так называют алкогольный напиток, который выпивают с похмелья. Считается, что максимально эффективен именно тот напиток, что и вызвал похмельный синдром. Проще говоря, «шерсть собаки, которая вас и укусила».
Как проверить, есть ли у вас проблемы со здоровьем мозга, вроде болезни Паркинсона или Альцгеймера? Достаточно постоять на одной ноге. Если вы сможете это сделать более чем 20 секунд, значит, самое время провериться у врачей.
Многим знакома немецкая группа Rammstein, однако мало кто задумывался о значении их названия. Оказывается, оно взято в честь авиакатастрофы 1988 года на авиабазе Рамштайн. Тогда во время шоу в небе столкнулись три самолёта, из-за чего погибло 70 человек.
Ну и закончим самыми главными потребителями вина. Оказывается, что больше всего этого напитка на душу населения приходится в Ватикане. И дело далеко не в размерах страны, а в количестве выпитого.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Сводные брат и сестра поженились пр поддержке семьи
- В Азии деревья увешаны капельницами
- Пользователи рассказали, как сложилась их жизнь с отчимами, когда из семьи ушел папа
- «Спаситель матерей» против Европы: за что врача, спасшего жизни рожениц, навсегда закрыли в психушке
- Джазовый «хипстер», пьяный грабитель и другие любопытные истории и факты
Вот, например, пара выданных на гора "перлов".
В 1998 группа Massive Attack выпустила альбом «Mezzanine». Его особенность была в том, что записывался он на синтетической ДНК, которую позже спрессовали в молекулы (!!!), а после продавали в аэрозольных баллончиках. В одноМ таком бутылЬке содержалось около миллиона копий альбома.
Автор вообще читал, что он копиастит? Не говоря уже об элементарных знаниях по физике, уровня средней школы.
Как проверить, есть ли у вас проблемы со здоровьем мозга, вроде болезни Паркинсона или Альцгеймера? Достаточно постоять на одной ноге. Если вы сможете это сделать БОЛЕЕ чем 20 секунд, значит, САМОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬСЯ У ВРАЧЕЙ.
Так что все, кто может простоять на одной ноге БОЛЕЕ 20 секунд - срочно к неврологу!))
Про 20 секунд на одной ноге, мне кажется, если человек может простоять, то с ним всё нормально, а не наоборот.