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Пьющий Ватикан, похмельная «собачья шерсть» и другие любопытные истории и факты

Пьющий Ватикан, похмельная «собачья шерсть» и другие любопытные истории и факты

Автор:
12 ноября 2022 00:33
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   немного обо всём   подборка   расширяем кругозор   
1314
9

Не успели оглянуться, как очередная рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что настала пора расслабиться и пополнить копилку знаний с очередной подборкой любопытных фактов и историй.

В 1998 группа Massive Attack выпустила альбом «Mezzanine». Его особенность была в том, что записывался он на синтетической ДНК, которую позже спрессовали в молекулы, а после продавали в аэрозольных баллончиках. В одном таком бутыльке содержалось около миллиона копий альбома.

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В 2016 году Дональд «Чип» Пью увидел своё фото на странице полиции Огайо, поскольку подозревался в поджоге и вандализме. Вместо того чтобы спрятаться, мужчина отправил в ответ селфи с подписью: «Вот эта будет получше!».  Дерзко, по-другому не сказать.

Европа 19-го столетия полнилась странноватыми развлечениями. Например, на тот момент было модным покупать египетских мумий в хорошем состоянии, чтобы затем разворачивать их на вечеринке.

Охотники из Америки используют в лесу камуфляжную туалетную бумагу, поскольку есть риск, что их подстрелят, приняв белую бумагу за хвост белохвостого оленя.


В 1820 году в Париже некий Пьер Луи Лувель убил наследника французского престола. Новость об этом дошла и до Петербурга, в частности, до 21-летнего Пушкина. Поэт распечатал портрет убийцы, написал на нём «Урок царям» и принялся размахивать по театральному залу. Новость о дерзкой выходке быстро дошла до императора, после чего Пушкина сразу же отправили в ссылку.

Какая часть тела одинаково и у человека, и у животного заживает быстрее всего? Язык. И всё благодаря слюне, имеющей заживляющий эффект.


В 2019 году президенту Франции пришлось извиняться перед Арменией и Албанией по довольно забавно причине. Во время матча между французской и албанской сборными организаторы допустили двойную фатальную ошибку. Сначала они запустили гимн Андорры, а после, поняв свою ошибку, принесли извинения «армянским болельщикам».

В Англии есть довольно любопытная идиома, звучащая как «собачья шерсть». Именно так называют алкогольный напиток, который выпивают с похмелья. Считается, что максимально эффективен именно тот напиток, что и вызвал похмельный синдром. Проще говоря, «шерсть собаки, которая вас и укусила».

Как проверить, есть ли у вас проблемы со здоровьем мозга, вроде болезни Паркинсона или Альцгеймера? Достаточно постоять на одной ноге. Если вы сможете это сделать более чем 20 секунд, значит, самое время провериться у врачей.


Многим знакома немецкая группа Rammstein, однако мало кто задумывался о значении их названия. Оказывается, оно взято в честь авиакатастрофы 1988 года на авиабазе Рамштайн. Тогда во время шоу в небе столкнулись три самолёта, из-за чего погибло 70 человек.

Ну и закончим самыми главными потребителями вина. Оказывается, что больше всего этого напитка на душу населения приходится в Ватикане. И дело далеко не в размерах страны, а в количестве выпитого.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   немного обо всём   подборка   расширяем кругозор   
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279
Азмон Час назад
а как поэт распечатал портрет? на принтере?
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19k
Corvus Corax Полминуты назад
Аж плюс хоцца поставить.. редко видел посты тупее и глупее...
Ссылка youtu.be
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920
Sexxxton 17 минут назад
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25k
Сергей Алексеевич Час назад
Если вы прочитали это говно и поверили - вам пора на боковую.
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17k
Наталья Час назад
Спасибо, посмеялась.)) Шедевр на шедевре.
Вот, например, пара выданных на гора "перлов".

В 1998 группа Massive Attack выпустила альбом «Mezzanine». Его особенность была в том, что записывался он на синтетической ДНК, которую позже спрессовали в молекулы (!!!), а после продавали в аэрозольных баллончиках. В одноМ таком бутылЬке содержалось около миллиона копий альбома.
Автор вообще читал, что он копиастит? Не говоря уже об элементарных знаниях по физике, уровня средней школы.

Как проверить, есть ли у вас проблемы со здоровьем мозга, вроде болезни Паркинсона или Альцгеймера? Достаточно постоять на одной ноге. Если вы сможете это сделать БОЛЕЕ чем 20 секунд, значит, САМОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬСЯ У ВРАЧЕЙ.
Так что все, кто может простоять на одной ноге БОЛЕЕ 20 секунд - срочно к неврологу!))
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15k
Александр Час назад
В Ватикане нет детей, поэтому там и пьют больше на душу населения.
Про 20 секунд на одной ноге, мне кажется, если человек может простоять, то с ним всё нормально, а не наоборот.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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