Есть что-то действительно завораживающее в древних картах, правда ведь? Это всё равно что осмотреть и потрогать (если повезет!) настоящий кусочек истории и доказательство эволюции цивилизаций. Да и просто — всегда интересно взглянуть на мир глазами наших предков. И даже если вас не особо интересует география, детализация и рисунки делают эти карты настолько красочными, что ты словно погружаешься в крошечный сказочный мир на форзаце книги.
В шестом веке до нашей эры в Вавилоне была создана самая ранняя из известных карт в мире. Карта помещает Вавилон в центр региона, который не выходит за границы Месопотамии. «Соленая вода» окружает земной шар. Вавилоняне считали, что добраться до семи треугольников за рекой невозможно.
Эту карту мира нарисовал во втором веке до нашей эры Посидоний. Она расширяет представления древних греков о мире и включает в себя открытия Александра Македонского.
Карта мира Птолемея, составленная в 150 году нашей эры. Впервые в истории на карту мира были добавлены линии долготы и широты.
Целиком эта карта очень длинная и простирается от Иберии до Индии, а Рим служит географическим центром земного шара.
Атлас мира Иоганна Рюйша, созданный в 1507 году. На этой карте представлено одно из первых изображений Нового Света.
Исидор Севильский создал эту карту типа Т-О в седьмом веке. Такие карты помещали Иерусалим в центр и делили земной шар на три равноудаленных региона: Азию, Европу и Африку.
Эта карта была нарисована между 1457 и 1459 годами венецианским монахом Фра Мауро. Андреа Бьянко, моряк и картограф, помогал в создании этой карты, демонстрирующей его глубокие знания о земном шаре.
Мартин Бехайм сконструировал глобус «Земное яблоко» (нем. Erdapfel) в Германии в 1492 году. Это старейший глобус, сохранившийся до наших дней. Он изображает мир сферическим, а неизведанную Америку — пустым океаном.
Атлас Андреа Бьянко 1436 года состоит из десяти листов пергамента размером 29 см × 38 см в переплете 18 века. На первом листе записано «правило мартелойо» для морской навигации, а также изображены «круг и квадрат», две таблицы и две диаграммы. Следующие восемь листов — это различные навигационные карты, включая карту мира Птолемея. Некоторые считают, что карты Бьянко были первыми, на которых точно изображено побережье Флориды. Также Бьянко и Фра Мауро вместе работали над созданием карты мира Фра Мауро в 1459 году.
Эта карта, созданная Генрихом Бантингом в Германии в 1581 году, является более поздней христианской картой. Она представляет мир как продолжение христианской троицы, где Иерусалим служит центром, который связывает всё вместе.
Единственной сохранившейся картой, созданной Хуаном де ла Косой, испанским картографом, исследователем и конкистадором, является эта mappa mundi 1500 года. Хуан де ла Коса родился в Сантоа в северной автономной области Кантабрии. Это первый известный пример европейской карты Америки. В настоящее время онf находится в Военно-морском музее Мадрида. Гумбольдт приводит ее репродукции в своем географическом и физическом атласе.
Самая древняя из карт, сохранившихся до наших дней, демонстрирует португальские открытия на востоке и западе. Она была успешно перевезена из Португалии в Италию в 1502 году агентом герцога Феррары Альберто Кантино, носящего его имя. Наряду с изображением Африки, Европы и Азии, на ней также изображены Карибские острова и то, что напоминает береговую линию Флориды. Карта особенно примечательна тем, что на ней схематично изображено побережье Бразилии, которое португальский исследователь Педро Ивареш Кабрал открыл в 1500 году.
Одна из последних карт земного шара, на которой запечатлен «Хвост Дракона» — представления Птолемея о фантомном полуострове в Индийском океане, простирающемся на юг от крайней восточной точки Азии.
Карта, созданная в 1507 году Мартином Вальдземюллером и Матиасом Рингманном. Небольшая полоска восточного побережья — самое раннее изображение Нового Света, иначе именуемого «Америкой».
Альбертин де Вирга создал эту карту мира между 1411 и 1415 годами. Карта Средиземноморья 1409 года, аналогичным образом изготовленная в Венеции, приписывается венецианцу Альбертину де Вирга. Круглая карта мира размером 69,6 см на 44 см была нарисована на пергаменте. Она состоит из самой карты диаметром 44 см и дополнения, включающего две таблицы и календарь.
Хендрик Хондиус нарисовал карту мира Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula (Новая географическая и гидрографическая карта всего мира) в 1630 году, а в следующем году она была включена в приложение атласа Atlantis Maioris в Амстердаме. Картины символизируют четыре стихии: огонь, воздух, вода и земля. Также по углам атласа изображены Юлий Цезарь, Клавдий Птолемей и два первых издателя атласа, Герард Меркатор и Йодокус Хондиус, отец Хендрика.
На карте мира Козьмы Индикоплова шестого века земной шар изображен в виде поверхности прямоугольной формы.
Англосаксонская Коттоновская карта была создана между 1025 и 1050 годами нашей эры. Самая высокая область этой карты состоит из восточных областей земли. Неверно истолковав описания Красного моря, художник по ошибке окрасил каждую реку в Африке в красный цвет.
Книга Рожера (Tabula Rogeriana) арабского географа аль-Идриси была нарисована в 1154 году. Эта карта была составлена на основе отчетов арабских торговцев, путешествовавших по миру. В то время это была самая подробная и точная карта в мире. На карте отображено много Европы и Азии, но показаны только северные районы Африки.
Псалтырную карту нарисовал неизвестный средневековый монах в 1260 году нашей эры. На картах этого периода восток обычно помещался на вершину земного шара, где восходит солнце и Иисус наблюдает за миром.
Пьетро Весконте, итальянский географ, нарисовал эту карту мира в 1321 году. После столетий карт типа «Т и О» Весконте восстановил точность карт, используя морские карты для нанесения морей.
Генуэзская карта была создана в 1457 году на основе описаний Никколо да Конти. Эта карта иллюстрирует развивающееся понимание европейцами азиатского континента после того, как были установлены первые торговые связи между Китаем и Монголией.
Карта мира, созданная в 1689 году Герардом ван Шагеном. За исключением нескольких неоднозначно пустых областей в Америке, большая часть планеты к этому моменту была нанесена на карту.
Карта мира Помпония Мелы, одного из первых римских географов, созданная в 43 году нашей эры.
Пергамент из Дура-Европос с изображением части побережья Черного моря, датируется примерно 200 г. н.э. Карта была найдена в 1923 году Ф. Кюмоном в Сирии.
Каталонский атлас мира был выпущен картографической школой Майорки и приписывается Крескесу Абрахаму. Тексты на первых двух листах написаны на каталанском языке и касаются космологии, астрономии и астрологии. К этим текстам прилагаются иллюстрации. Сферическая форма Земли и текущий статус известного земного шара подчеркнуты в словах и иллюстрациях. Он также учил моряков определять время ночью и определять приливы и отливы.
Карта Борджиа — это карта мира начала 15 века, которая в основном носит декоративный характер. Она была выгравирована на металлической пластине.
Карта Пири Рейса была составлена османским турецким адмиралом и географом Пири Рейсом в 16 веке. На сохранившейся трети карты довольно точно изображены части западных побережий Европы и Северной Африки, а также хорошо виден берег Бразилии. Изображен мифический остров Антилия, а также несколько других атлантических островов, в том числе Азорские и Канарские острова. Карта примечательна тем, что показывает то, что кажется продолжением американского континента на юго-восток, что, по мнению некоторых, является доказательством того, что древние картографы знали о существовании Антарктиды.
Цилиндрическая проекция Меркатора впервые была использована на карте земного шара фламандским географом и картографом Герардусом Меркатором в 1569 году. Проекция Меркатора искажает размер и форму крупных объектов по мере увеличения масштаба от экватора к полюсам, где он становится бесконечным, тогда как линейный масштаб постоянен во всех направлениях вокруг любой точки, сохраняя углы и формы мелких объектов (что делает проекцию равноугольной).
Theatrum Orbis Terrarum или «Зрелище круга земного» считается первым подлинным современным атласом. Он был создан Авраамом Ортелиусом и впервые опубликован 20 мая 1570 года в Антверпене. Атлас состоял из нескольких однородных листов карты и вспомогательных текстов, которые были скреплены вместе и напечатаны с использованием медных печатных форм со специальной гравировкой. Некоторые называют атлас Ортелиуса сборником картографических работ шестнадцатого века. Многие карты в его атласе были получены из источников, которые либо исчезли, либо очень редки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да и спутники позволяют детально изучить Землю, а не полагаться на представления людей. (плоскоземельщиков не касается! Я с вами! Земля плоская и все карты врут!!! Проклятая НАСА со своими масонами во главе)