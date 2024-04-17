Самая древняя из карт, сохранившихся до наших дней, демонстрирует португальские открытия на востоке и западе. Она была успешно перевезена из Португалии в Италию в 1502 году агентом герцога Феррары Альберто Кантино, носящего его имя. Наряду с изображением Африки, Европы и Азии, на ней также изображены Карибские острова и то, что напоминает береговую линию Флориды. Карта особенно примечательна тем, что на ней схематично изображено побережье Бразилии, которое португальский исследователь Педро Ивареш Кабрал открыл в 1500 году.