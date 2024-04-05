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Какие страны ни разу за всю свою историю не видели снега? Сколько британцев выстроилось в очередь, чтобы попрощаться с королевой? Как выглядит Гренландия безо льда? На эти и другие вопросы, от религии и политики до лингвистики, отвечают картинки из занимательного сабреддита для любителей географии.
1. Шотландское высокогорье, Аппалачи и Атласские горы — это всё одна горная цепь, когда-то соединенная Центрально-Пангейскими горами
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5. Как выглядела граница Мексики и США до 1836 года, окончания войны за независимость Техаса
9. Карта «Откуда вы родом» в музее Авроры в Рейкьявике, Исландия, в которую каждый посетитель может воткнуть булавку
11. Европейские страны, которые считаются более (синий) или менее (красный) прогрессивными, чем США, по индексу социального прогресса
13. Туманность Киля, снятая космическим телескопом Джеймса Уэбба, похожа на восточное побережье Алжира
22. Китай выбрасывает больше углекислого газа, чем все западное полушарие (12 миллиардов тон против 9)
29. Theatrum Orbis Terrarum ("Зрелище круга земного") считается первым настоящим атласом современного типа, выпущен 20 мая 1570 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пири Рейс - это имя и фамилия, он не "пири-рейс")