Какие страны ни разу за всю свою историю не видели снега? Сколько британцев выстроилось в очередь, чтобы попрощаться с королевой? Как выглядит Гренландия безо льда? На эти и другие вопросы, от религии и политики до лингвистики, отвечают картинки из занимательного сабреддита для любителей географии.