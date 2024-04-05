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Карты, которые рассказывают что-то новое о нашем мире

Карты, которые рассказывают что-то новое о нашем мире

Автор:
05 апреля 2024 10:58
Сообщество : Уголок картографа
Метки: Reddit   география   интересно   картография   карты   познавательно   
1106
36

Какие страны ни разу за всю свою историю не видели снега? Сколько британцев выстроилось в очередь, чтобы попрощаться с королевой? Как выглядит Гренландия безо льда? На эти и другие вопросы, от религии и политики до лингвистики, отвечают картинки из занимательного сабреддита для любителей географии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   география   интересно   картография   карты   познавательно   
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6  комментариев
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17k
ron Полчаса назад
Классно, спасибо!

Пири Рейс - это имя и фамилия, он не "пири-рейс")
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2k
SoulSeeker 9 минут назад
На фэнтезийное карте Европы обратили на себя внимания "горы" в верховьях Зап. Двины, Волги, и Днепра. Возможно это те самые Белорусские горы, про которые нам вещала одна из представительниц Госдепа США, а возможно в голову простому обывателю из Европы или США не приходит в голову что реки могут начинаться на равнине или в том, что официально может быть названо холмами или возвышенностью, хотя реальных высот над уровнем моря там скорее мало, чем много. Изображать горами местность с наивысшей точкой в районе 350 м. это такое себе... Вот такое у них представление о нас - ну подумаешь, какие-то горы там где их не было никогда.
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39k
АнтонПолднев 11 минут назад
Про Россию ржачно конечно. И стрит вью нас не видит, и железных дорог у нас нет, а ещё нет мальчиков и девочек
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9k
Роман 11 минут назад
Пора за дальневосточным гектаром. Нужно на берегу Северного Ледовитого брать, через 250 млн лет можно будет гостишку забацать.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1284 поста (1211 в горячем)

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