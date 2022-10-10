"Чтобы спасти лагуну, испанские власти признали человеком"

Выход из ситуации пришёл испанским учёным, которые предложили наделить природный водоём правами личности. Для того чтобы привлечь внимание к проблеме властей, они создали петицию, которую подписали 640 тысяч испанцев. После резонанса у чиновников не осталось выхода, как признать Мар Менор и назначить в качестве ее опекуна научный совет.