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Чтобы спасти лагуну, испанские власти признали человеком

Чтобы спасти лагуну, испанские власти признали человеком

Автор:
10 октября 2022 21:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   водоем   гуманизация   закон   интересно   лагуна   природа   
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Гуманизация природных объектов ради спасения от экологической катастрофы. Вы думали, что это сюжет какого-то утопического фильма или книги? Нет, это суровая реальность наших дней.

Испанские власти приравняли одну из крупнейших лагун с соленой водой Мар Менор к человеку. Благодаря этому местные законодатели надеются, что спасти экосистему от загрязнения. По испанским законам у лагуны теперь должен быть опекун.

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Водоём площадью в 135 километров населён крабами, мидиями, угрями и морскими коньками. Вся флора и фауна лагуны в последние несколько лет страдала от загрязнений от расположенных вблизи сельскохозяйственных угодий. В воду попадали остатки удобрений, из-за чего берег был усеян трупами рыб.

Выход из ситуации пришёл испанским учёным, которые предложили наделить природный водоём правами личности. Для того чтобы привлечь внимание к проблеме властей, они создали петицию, которую подписали 640 тысяч испанцев. После резонанса у чиновников не осталось выхода, как признать Мар Менор и назначить в качестве ее опекуна научный совет.

Хочется верить, что это действительно поможет сохранить экосистему, а не превратится в «классическую» хайповую гендерную историю.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   водоем   гуманизация   закон   интересно   лагуна   природа   
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Кружок Полчаса назад
"Чтобы спасти лагуну, испанские власти признали человеком"
Автор, садись ... ДВА за заголовок.
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♚ Мрачный Жнец ♚ 3 минуты назад
Для ТС русский язык не родной?
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Александр Невский
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