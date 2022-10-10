"Чтобы спасти лагуну, испанские власти признали человеком"

Гуманизация природных объектов ради спасения от экологической катастрофы. Вы думали, что это сюжет какого-то утопического фильма или книги? Нет, это суровая реальность наших дней.
Испанские власти приравняли одну из крупнейших лагун с соленой водой Мар Менор к человеку. Благодаря этому местные законодатели надеются, что спасти экосистему от загрязнения. По испанским законам у лагуны теперь должен быть опекун.
Водоём площадью в 135 километров населён крабами, мидиями, угрями и морскими коньками. Вся флора и фауна лагуны в последние несколько лет страдала от загрязнений от расположенных вблизи сельскохозяйственных угодий. В воду попадали остатки удобрений, из-за чего берег был усеян трупами рыб.
Выход из ситуации пришёл испанским учёным, которые предложили наделить природный водоём правами личности. Для того чтобы привлечь внимание к проблеме властей, они создали петицию, которую подписали 640 тысяч испанцев. После резонанса у чиновников не осталось выхода, как признать Мар Менор и назначить в качестве ее опекуна научный совет.
Хочется верить, что это действительно поможет сохранить экосистему, а не превратится в «классическую» хайповую гендерную историю.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор, садись ... ДВА за заголовок.