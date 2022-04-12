Дирекции комика даже пришлось пойти на ограничительные меры и запретить проход на концерт зрителей, в одежде или макияже которых прослеживались националистические мотивы. В частности, не пропустили девушку, раскрашенную в цветах украинского флага.

Что же до реакции коллег, то она была неоднозначной. Курбан Омаров прокомментировал увиденное так: "По-тихому наколбасить бабулета в США, во время всемирного противостояния с Россией не получилось. В своем Шоу «Что Было Дальше», они впятером на одного набрасывались. Но Нурлан, походу, решил на себе проверить, что такое быть обосранным при всех. Нурлан, приезжай домой. Здесь намного спокойней".