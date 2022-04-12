Шоумен Нурлан Сабуров продолжает огребать на концертах в США. Комик решил подзаработать, а вышло так, что приходится оправдываться и чувствоваться себя ужом на сковородке.
Нурлану Сабурову, гастролирующему сейчас в США, не позавидуешь. Комедиант вышел на сцену с первым концертом и получил град вопросов о политике. Сначала артист делал вид, что их не слышит, после, когда пришлось отвечать, делал это так уклончиво, что разозлил публику. А после заявил, что он боится прямо озвучить свою позицию, потому что у него семья.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Тот концерт в Лос-Анджелесе оказался не единственным, на котором комику пришлось отвечать на неудобные вопросы. Похоже, теперь весь его гастрольный тур по США превратится в сплошной вечер вопросов и ответов. Стендаперу придется на собственной шкуре испытать, каково это - пытаться заработать в стране, где не любят выходцев из России. Это видео из Сиэтла. Как видим, в зале всё так же много
интересующихся провокаторов.
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Дирекции комика даже пришлось пойти на ограничительные меры и запретить проход на концерт зрителей, в одежде или макияже которых прослеживались националистические мотивы. В частности, не пропустили девушку, раскрашенную в цветах украинского флага.
Что же до реакции коллег, то она была неоднозначной. Курбан Омаров прокомментировал увиденное так: "По-тихому наколбасить бабулета в США, во время всемирного противостояния с Россией не получилось. В своем Шоу «Что Было Дальше», они впятером на одного набрасывались. Но Нурлан, походу, решил на себе проверить, что такое быть обосранным при всех. Нурлан, приезжай домой. Здесь намного спокойней".
К критике присоединился и известный журналист Михаил Шахназаров.«Нурлан поехал на концерты в Штаты. Чего ты зассал? А в России деньги не ссышь зарабатывать? Для тебя не братаны те пацаны, которые свои жизни кладут? Для тебя братан тот, кто опускает сейчас в Штатах? Вот оно, лицо нашего телевидения — Нурлан Сабуров. И он приедет обратно, будет говорить: «Ну, ребята, на меня надавили». Был бы мужиком, встал бы, положил микрофон и ушел со сцены. А так, дешевка! Он приедет и будет выступать, а масса талантливых ребят окажется за бортом»,- заявил он.
Впрочем, как встретят стендапера в России, тоже вопрос вопросов. Даже если к комику не будет претензий от компетентных органов, зритель может проголосовать рублём. Перед кем тогда оттачивать свое остроумие?
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АНТИФИШКИ
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После выступления в США Сабурова не поддерживают ни сторонники, ни противники спецоперации на Украине.
Не нужно из Фишек делать сайт Миротворец.
1. Кто такой этот Шахназаров? Что ценного он сделал, чтобы его мнение было важным?
2. Зачем чел попёрся на стендап, а не на войну, где умирают его друзья?
3. Нурик просто зарабатывает бабки. И для него гни не пахнут.