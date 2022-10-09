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Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Автор:
09 октября 2022 21:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
383
20
Думаю, люди на фотографиях в представлении не нуждаются.
Но если вдруг кого-то не узнаете - пишите в комментах, будем вспоминать вместе :)
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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5  комментариев
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28k
Макарыч 2 часа назад
Отличная подборка. Спасибо.
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2k
Bar 9 минут назад
И никакой графики! Красота!
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22k
СергейПименов Час назад
Много раз смотрел Ушакова. И мысли никогда не возникало что корабли - модели. Понятно что не в натуральную величину. Но все же выглядели как настоящие.
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