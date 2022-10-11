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13 особенностей жизни в Корее, которые для остального мира в диковинку

13 особенностей жизни в Корее, которые для остального мира в диковинку

Автор:
11 октября 2022 17:06
Сообщество : Путешествия
Метки: Прикол   забавно   корея   особенности стран   страноведение   страны   
891
14

Корея, как и все Азиатские страны, обычно поражает европейских туристов современными и особенными подходами к разным процессам. Местные уже привыкли к такому, а вот туристы могут удиться.

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А вы бы хотели побывать в Корее?


Источник:

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Метки: Прикол   забавно   корея   особенности стран   страноведение   страны   
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7  комментариев
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938
Lexx 38 минут назад
Корей две. Тут я так понимаю, представлена Южная.
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Старичок 9 минут назад
Комментарий к фото
а в руках он что держит? разве не пластик?
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Старичок 10 минут назад
Комментарий к фото
а зачем проверять в ручную? существуют щеколды-индикаторы для кабинок, где красный-занято, зеленый-свободно.
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82
Мирлан Дононбаев Старичок 3 минуты назад
Комментарий к фото
Это отстало и недостаточно технологично.
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