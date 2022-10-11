13 особенностей жизни в Корее, которые для остального мира в диковинку

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Корея, как и все Азиатские страны, обычно поражает европейских туристов современными и особенными подходами к разным процессам. Местные уже привыкли к такому, а вот туристы могут удиться.
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В Корее есть довольно много тематических парков и пешеходных троп, посвященных динозаврам, в местах, где были найдены следы и окаменелости динозавров
Одноразовые бутылки там для воды не имеют пластиковой упаковки, чтобы их можно было легко перерабатывать
В Корее дисплей сообщает о том, какие туалетные кабинки используются, а какие пусты, поэтому не нужно вручную проверять каждую
Рядом с туалетом есть место для блокнота и карандаша, для глубоких мыслей, которые не хочется забывать
В Сеуле, Южная Корея, на некоторых переходах есть сигнальные огни для пешеходов, которые смотрят в свои телефоны во время перехода
А вы бы хотели побывать в Корее?
Источник:
АНТИФИШКИ
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