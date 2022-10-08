"У вас нет таких полномочий!": полицейский в Балашихе попытался вручить повестку мужчине прямо в ресторане

Документ без печати, который показали мужчине, был подписан военным комиссаром объединенного комиссариата Балашихи и Реутова Сергеем Чирковым. Согласно этой бумажке главный специалист отдела рекламы администрации Балашихи Иван Вахнин был уполномочен оказать содействие в реализации Указа о проведении частичной мобилизации на территории Балашихи.

– Полицейские закрыли ресторан, чтобы никто не смог его покинуть, и стали проверять документы у всех гостей мужского пола, – рассказывает свидетельница. – У них даже военников с собой не было. После этого человек в гражданском, судя по всему, это и был Иван Вахнин, вручил двум гостям повестки. Причем заполнил пустые бланки прямо тут же, за их столиками, вписав туда фамилии этих мужчин.

Одним из тех, кому попытались вручить повестку, был отец дочки, отмечавшей день рождения. Вторым - 47-летний мужчина, у которого в ресторане было романтическое свидание с женой.

"Свечи, шампанское. Женщина была в шоке. Она сказала, что ее 47-летний муж мобилизации подлежать не может, так как даже «срочку» не служил!" – удивляется сотрудница ресторана.

Олег Чирков, чья подпись стояла на документе, уверен, что процедура вручения повестки проходила по всем правилам. А юристы считают иначе. Во-первых, повестка вручается адресно. Во-вторых, поведение полицейских во время этой "спецоперации по вручении повестки" является явным нарушением.«Какой закон? Это же абсолютный беспредел! Полицейские имеют право установить личность гражданина, но не имеют права врываться в ресторан, требовать что-то закрыть или выключить, это же частная собственность. Такое поведение полицейских – злоупотребление служебным положением». – поясняет юрист Юрий Капштык, который советует ресторану подать иск в суд о компенсации упущенной выгоды, а также жалобу на противозаконные действия сотрудников полиции в ГУВД по Московской области.