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"У вас нет таких полномочий!": полицейский в Балашихе попытался вручить повестку мужчине прямо в ресторане

"У вас нет таких полномочий!": полицейский в Балашихе попытался вручить повестку мужчине прямо в ресторане

Автор:
08 октября 2022 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Подмосковье   без печати   видео   мобилизация   повестка   призывники   ресторан   
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Отмечающий день рождения дочери потребовал документы от представителей закона и получил бумажку без печати.

Чтобы вручить повестку о частичной мобилизации, в Подмосковье начали ходить по ресторанам. Мужчина отмечал день рождения дочери, когда к нему подошли два гражданина и попытались отдать документ. Брать повестку он не стал, сообщив, что, во-первых, у вручающих нет документов, а то, что ему предоставили - это просто бумажка без печати, и потому человек в гражданском не имеет полномочий для подобных действий.



Инцидент, как сообщают СМИ, произошел в балашихинской раковарне "Клешни и хвосты".

– Они велели нам выключить музыку и предъявили некую бумагу без печати, которую даже запретили сфотографировать! – возмущается сотрудница заведения, оказавшаяся свидетелем произошедшего.


Документ без печати, который показали мужчине, был подписан военным комиссаром объединенного комиссариата Балашихи и Реутова Сергеем Чирковым. Согласно этой бумажке главный специалист отдела рекламы администрации Балашихи Иван Вахнин был уполномочен оказать содействие в реализации Указа о проведении частичной мобилизации на территории Балашихи.


– Полицейские  закрыли ресторан, чтобы никто не смог его покинуть, и стали проверять документы у всех гостей мужского пола, – рассказывает свидетельница. –  У  них даже военников с собой не было. После этого человек в гражданском, судя по всему, это и был Иван Вахнин, вручил двум гостям повестки. Причем заполнил пустые бланки прямо тут же, за их столиками, вписав туда фамилии этих мужчин.


Одним из тех, кому попытались вручить повестку, был отец дочки, отмечавшей день рождения. Вторым - 47-летний мужчина, у которого в ресторане было романтическое свидание с женой.

"Свечи, шампанское. Женщина была в шоке. Она сказала, что ее 47-летний муж мобилизации подлежать не может, так как даже «срочку» не служил!" – удивляется сотрудница ресторана.


Олег Чирков, чья подпись стояла на документе, уверен, что процедура вручения повестки проходила по всем правилам. А юристы считают иначе. Во-первых, повестка вручается адресно. Во-вторых, поведение полицейских во время этой "спецоперации по вручении повестки" является явным нарушением.«Какой закон? Это же абсолютный беспредел! Полицейские имеют право установить личность гражданина, но не имеют права врываться в ресторан, требовать что-то закрыть или выключить, это же частная собственность. Такое поведение полицейских – злоупотребление служебным положением».  – поясняет юрист Юрий Капштык, который советует ресторану подать иск в суд о компенсации упущенной выгоды, а также жалобу на противозаконные действия сотрудников полиции в ГУВД по Московской области.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Подмосковье   без печати   видео   мобилизация   повестка   призывники   ресторан   
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19  комментариев
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2k
DarkSkat Час назад
Наверное норму военкомата по мобилизованным выполняют. Премию хотят
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62k
SWALLOW 4 минуты назад
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309
Z Z 6 минут назад
Откуда вы уроды лезете?
Я живу в Балашихе)))
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12k
Мистер Фикс 12 минут назад
Ну что же. Скоро на улице отлавливать будут. Над хохлами смеялись, а зря.
Сперва СП, теперь Крымский мост. Ответок нет. Калибров нет. Арматов нет. Куев стоит, как и стоял. А с этим всем пропадает и вся охота идти месить грязь на передовую.
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13k
Кот Скрипалей 16 минут назад
Какое-то невнятное бу-бу-бу, на постановку ципсо похоже, или нашей либшизы.
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1k
Аарон Чупа 24 минуты назад
Да совсем уже офуели! Испанский стыд... самим то им не стремно? Или хоть ссы в глаза всё божья роса.
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3k
мозгOFF Полчаса назад
Вот странно мне. Сколько не мотаюсь по разным городам, с такими вещами ни разу не сталкивался и от друзей не слышал. Откуда берут только.
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Комментарий удален
−3
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−3
2k
Andrey G 45 минут назад
Если это правда, то всё ок. Пришли какие йухи в погонах, начали что-то предъявлять вне щакона, их послали на йух. Конец истории. Тема "повестка" или "опрос для Эльдорадо" не имеет значимости. В этот момент надо было бы (экспертиза с фишек подъехала) позвонить в полицию и сообщить о непонятных людях в погонах, совершающих неправомерные действия в отношении граждан. Такое регистрируется и сохраняется в системе. Пцсорам от такого сложно отвертеться, если их хотят наказать. А дальше заявление в прокуратуру за их действия. Они все на статистиках и показателях, прокуратуре только дай пусорка укусить. А тут оно само в рот лезет.
К видио вопрос: а чё оно как-то странненько обрезано до пары минут, где завязка, где кульминация событий. Сиди теперь гадай, отравили мужика новичком или в наручниках в окопы отправили. Или посадили за оскорбление власти.
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16k
Роберт Шекли 48 минут назад
В самом начале, когда танки ВСУ заходили в Донецк и Луганск, жители выходили на улицу и преграждали путь, будучи уверенными в том, что танк не имеет права переехать человека. Швыряли камнями, оскорбляли.
Прошло немного времени, пару инцидентов, за которые никто не понес наказания, и все поняли, что танк имеет полной право делать то, что он хочет.

Так и здесь. Сначала будет попытка действовать в правовом поле для отказа от мобилизации "не имеете права, доставлено с нарушениями, вот здесь нет запятой...", а пройдет немного времени и будут с ностальгией вспоминать, как спорили и что-то доказывали
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3k
Бровеносец в потёмках 49 минут назад
Что-то эта бумажка на листе А4 похожа не на повестку а на кусок туалетной бумаги. Господа артисты, ну хоть не поленились бы, скачали бланк в инете. И поведение "сотрудника" ну такое натуральное, Станиславский бы стоя апплодировал.
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50k
Олег 53 минуты назад
откровенный вброс....когда уже за таких возьмутся?
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−148
Валерий Петров 55 минут назад
а что личики спрятаны лучезарные?
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1k
Денис Ануфриев 57 минут назад
чот на пранк,постанову похоже
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
А сколько платят за такие говновбросы?
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7k
Shtoppi Час назад
Как-то уже начинает напоминать окраину, где народ в общественных местах отлавливали и повестки вручали, только тут какие-то ряженые ходят.
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1k
Сергей Час назад
надо было арестовать его прямо в ресторане "до выяснения личности" на пару суток... ))
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