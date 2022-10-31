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«Они туда мясом поехали»: житель Пермского края наговорил кучу гадостей о мобилизованных и за это ему сразу прилетело

«Они туда мясом поехали»: житель Пермского края наговорил кучу гадостей о мобилизованных и за это ему сразу прилетело

Автор:
31 октября 2022 15:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Березники   видео   извинения   киоск   мобилизация   морепродукты   пермский край   роман оснадчук   скандал   
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Он уже успел извиниться - неизвестно, поможет ли.

Роман Оснадчук живет в Пермском крае в городе Березники. Там он держит киоск с морепродуктами.

Недавно Роман отдыхал и записывал такое вот видео:

Видос разлетелся по сети и Оснадчук забыл о спокойной жизни. Прежде всего, он как следует выхватил негатива в интернете, ну а потом дело приняло оборот покруче - в его ларьке разбили стёкла:

Поэтому когда бизнесмен протрезвел, то решил не дожидаться ещё более серьёзных последствий народного гнева и записал извинения:

Приняты извинения или нет - пока неизвестно. Но стёкла бить ему перестали.

Источник:

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Метки: Березники   видео   извинения   киоск   мобилизация   морепродукты   пермский край   роман оснадчук   скандал   
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56  комментариев
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
Я думаю, что у него глаза из головы должны вылететь, а не какие-то там стёкла в ларьке! Что у трезвого на уме, то у синего на вонючем языке! Нет этому имбецилу прощения за такие его слова! Надеюсь, что не раз ему ещё икнётся и в чужих руках он обгадится не один раз!!!
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8k
Shtoppi 2 минуты назад
Почему прокуратура еще не заинтересовалась этим персонажем, а то битые стекла это как-то мало за его тухлый перфоманс. Этому каклу еще и е_ало побить бы не помешало, а потом на фронт. О_уенно у него, сука, все! Откормыш вонючий!
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14k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 3 минуты назад
А как же статья? Наговорил-то этот утырок на срок себе, как минимум.
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5k
Владимир 8 минут назад
ну и какого это мясо до сих пор не на передовой.
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7k
Алексей 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
SHAGREEN 13 минут назад
Гей извинился после того, как с ним поговорили старшие геи?
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69
IntuitCrypto 14 минут назад
Окна разбиты только в киоске? У него еще магазин есть.
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69
IntuitCrypto 20 минут назад
Ну на статью ведь наговорил, где органы?
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17
pitersport 23 минуты назад
"все кто едет убивать украинцев - те петухи"
==============
а в чем он не прав? если человек туда поехал на войну за убийствами украинцев - то он гад. Но другое дело если поехал защищать и освобождать других людей от укрогадов - то только тогда он молодец.
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44k
Соломей 23 минуты назад
и типа всё, был не прав? окуеть.а гирю в жопу?
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870
Tevet Полчаса назад
Педю надо бы ногами и потом доооолго извиняться
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62
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Эту усатую девочку как минимум отмудохать хорошенько, палатку - машину и всё остальное имущество сжечь к чёртовой матери.
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759
Sergius SPb 36 минут назад
Какой-то он гееватый.
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915
Aleks 38 минут назад
Мораль такова, в непростые времена фильтруй базар и особо не отсвечивай.
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2k
Валентин 38 минут назад
почему еще не сгорел киоск и не депортирован на ?
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6k
Том Сойер 39 минут назад
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2k
Gleb_Skameikin 42 минуты назад
Я, думаю, все пьяных людей видели. Не так они себя ведут и говорят. Так что Все он осознавал
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11k
.Атеист. 47 минут назад
..мясом поехали... хех, вот сам и ебл:н к0нчеHHый.
Связать и в качестве мишени для отработки каких-нибудь навыков! Пусть вот мяском и побудет. г-дон!
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1k
ChePaev 49 минут назад
Свиней свидомых среди нас в наших городах еще много. У меня на доме или соседнем доме (Москва) периодически на стенах свидомитские надписи краской из баллончика типа "украина победит", "слава азову" и прочая блевотина. Ну думаю, увижу если кто -бордюр грызть заставлю падлу. Это ж живет себе спокойно какая то мразь недлеко в тепле, светле, сытая и ходит тихо паскудит и ненавидит нашу страну.
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