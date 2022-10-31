«Они туда мясом поехали»: житель Пермского края наговорил кучу гадостей о мобилизованных и за это ему сразу прилетело

Он уже успел извиниться - неизвестно, поможет ли.
Роман Оснадчук живет в Пермском крае в городе Березники. Там он держит киоск с морепродуктами.
Недавно Роман отдыхал и записывал такое вот видео:
Источник:
Видос разлетелся по сети и Оснадчук забыл о спокойной жизни. Прежде всего, он как следует выхватил негатива в интернете, ну а потом дело приняло оборот покруче - в его ларьке разбили стёкла:
Поэтому когда бизнесмен протрезвел, то решил не дожидаться ещё более серьёзных последствий народного гнева и записал извинения:
Источник:
Приняты извинения или нет - пока неизвестно. Но стёкла бить ему перестали.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Снытина раскритиковала извинения на камеру белорусских спортсменов: Мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали
- "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян
- Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за несоблюдения правил частичной мобилизации
- Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию
- "Эти люди - г***ки по жизни": Виталий Милонов рассказал о службе и порассуждал о "диванных" стратегах
==============
а в чем он не прав? если человек туда поехал на войну за убийствами украинцев - то он гад. Но другое дело если поехал защищать и освобождать других людей от укрогадов - то только тогда он молодец.
Работает ципсо.
Связать и в качестве мишени для отработки каких-нибудь навыков! Пусть вот мяском и побудет. г-дон!