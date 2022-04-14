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Походники увидели тощую пуму, которая едва двигалась

Походники увидели тощую пуму, которая едва двигалась (11 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 21:45
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   природа   пума   пумы   фото   
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Во время похода группа людей заметила маленькую пуму, которая еле двигалась и была в печальном состоянии. Походники сразу решили помочь животному, и пока не поздно, связаться со спасателями.

Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   природа   пума   пумы   фото   
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Schreibikus Час назад
Киса, живи!
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Горожанин Час назад
Нигде не видно, что маленькая пума тощая и едва двигается, никаких признаков травм и заболеваний. Наоборот - кошка ведёт себя активно и адекватно, как вполне здоровое животное. Похоже на фейк для умилительного видеоролика о том, как кто-то якобы доблестно спасает бедное животное. Фейк в стиле "белых касок" - только на зоологическую тему. Бедная пума.
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