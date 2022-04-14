Походники увидели тощую пуму, которая едва двигалась

Когда спасатели прибыли, они не нашли пуму на том месте, где ее увидели туристы. Они потратили пять дней на поиски, и только потом обнаружили беднягу - та лежала возле небольшого мостика. Осиротевшая пума находилась в критическом состоянии - она весила в три раза меньше нормы, была жутко обезвожена и сплошь покрыта блохами.