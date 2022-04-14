Походники увидели тощую пуму, которая едва двигалась

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Во время похода группа людей заметила маленькую пуму, которая еле двигалась и была в печальном состоянии. Походники сразу решили помочь животному, и пока не поздно, связаться со спасателями.
Походники заметили в лесах города Окленд, США, маленькую самочку пумы в печальном состоянии. Исхудавшая бедняжка почти не двигалась, и очень нуждалась в помощи людей. Они связались с центром спасения CDFW, и сотрудники сразу же выехали, чтобы помочь животному. Правда, найти малышку оказалось не так просто..
Когда спасатели прибыли, они не нашли пуму на том месте, где ее увидели туристы. Они потратили пять дней на поиски, и только потом обнаружили беднягу - та лежала возле небольшого мостика. Осиротевшая пума находилась в критическом состоянии - она весила в три раза меньше нормы, была жутко обезвожена и сплошь покрыта блохами.
Малышке дали кличку Роуз (Rose), и начали восстанавливать ее здоровье. Спасатели круглосуточно по сменам ухаживают за ней, дают лекарства и кормят из шприца специальной смесью. Роуз стойко переносит все процедуры, и у врачей позитивные прогнозы по поводу неё. Когда она полностью восстановится, ее сначала поместят в просторный вольер, а затем выпустят обратно в дикую природу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: дикая природа дикие животные животные истории спасения история спасения природа пума пумы фото
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