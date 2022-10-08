Насколько крупную добычу может проглотить питон

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Тигровые питоны - ненасытные товарищи. Они могут проглотить почти все, что попадается им на пути - даже оленей и других крупных млекопитающих. Есть ли пределы в том, насколько большую добычу они могут проглотить? Недавно ученые решили задаться этим вопросом.
Тигровые питоны могут достигать 5,5 метра в длину, и 90 кг веса. Это одни из самых крупных питонов - и соответственно, они могут съедать крупную добычу. Обычно питоны сначала удушают жертву, а затем проглатывают целиком, при чем съесть они могут почти кого угодно - от грызуна до свиньи или оленя. Биологи из Университета Цинциннати решили проверить, насколько большую добычу могут заглотить тигровые питоны. Оказывается, всё дело кроется в том, насколько широко они могут открывать пасть.
С помощью напечатанных на 3D-принтере пластиковых труб ученые тестировали челюсти мертвых питонов. Рот одной из змей смог вместить трубу диаметром 22 сантиметра. Это был питон весом 59 кг и длиной около 4 метров. "Эта труба настолько большая, что ее, наверное, можно надеть мне на голову. К сожалению, мы не смогли исследовать питонов покрупнее, но по нашим предположениям, некоторые из них могут уместить у себя во рту объект диаметром 76 см," - рассказал исследователь и профессор Брюс Джейн.
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"Главная особенность змей - у них не происходит никаких вывихов челюсти во время проглатывания добычи. Их суставы чрезвычайно подвижны. В отличие от человеческих челюстей, змеиные состоят из двух частей, а между ними находятся крепкие соединительные ткани, кожа и мышцы," - продолжил специалист. К тому же, ученые выяснили, что не все виды змей могут открывать свои рты так широко, как тигровый питон. Когда биологи исследовали бурых древесных змей (Boiga irregularis) - вид, который тоже питается птицами, ящерицами и мелкими грызунами, - они обнаружили, что эти змеи не могут открывать пасть так сильно. При этом они примерно такой же длины, как питоны - но гораздо меньше по весу.
По словам ученых, то, что питоны могут широко открывать рот, не означает, что весь их рацион состоит из крупных млекопитающих. Чаще всего они поедают мелкую дичь - такую как кролики, лисы и еноты. Кстати, если питон всё же пообедает оленем или козой, он может спокойно прожить без еды примерно месяц. В планах команды ученых из Цинциннати - продолжить изучать особенности питонов и других змей, чтобы сделать новые открытия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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