Насколько крупную добычу может проглотить питон

"Главная особенность змей - у них не происходит никаких вывихов челюсти во время проглатывания добычи. Их суставы чрезвычайно подвижны. В отличие от человеческих челюстей, змеиные состоят из двух частей, а между ними находятся крепкие соединительные ткани, кожа и мышцы," - продолжил специалист. К тому же, ученые выяснили, что не все виды змей могут открывать свои рты так широко, как тигровый питон. Когда биологи исследовали бурых древесных змей (Boiga irregularis) - вид, который тоже питается птицами, ящерицами и мелкими грызунами, - они обнаружили, что эти змеи не могут открывать пасть так сильно. При этом они примерно такой же длины, как питоны - но гораздо меньше по весу.