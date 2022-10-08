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Насколько крупную добычу может проглотить питон

Насколько крупную добычу может проглотить питон

Автор:
08 октября 2022 12:55
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   змеи   змея   питон   питоны   природа   ученые   факты   фото   
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Тигровые питоны - ненасытные товарищи. Они могут проглотить почти все, что попадается им на пути - даже оленей и других крупных млекопитающих. Есть ли пределы в том, насколько большую добычу они могут проглотить? Недавно ученые решили задаться этим вопросом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   животные   змеи   змея   питон   питоны   природа   ученые   факты   фото   
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3  комментария
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7k
Shtoppi Час назад
Некоторым бабам смело можно давать прозвище "питон" за умение заглатывать крупную "добычу"
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2k
Старичок 54 минуты назад
куда смотрит гринпис?! засовывают в рот питонов какие то пластиковые трубы для опытов, а гринпису все равно.
или это другое?
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3k
Григорий Час назад
таким бы едальником, да медку хапнуть! Пух.
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