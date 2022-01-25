Идеальные соседи существуют, или когда повезло жить рядом с кладбищем

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Многие почему-то активно избегают соседства с кладбищами, моргами и прочими ритуальными местами. А ведь сколько здесь плюсов... В данном посте вас постараются убедить в этом люди, которые давно проживают в подобных локациях.
1. В больших городах так все плохо со свободной землей, что застройку ведут впритык к кладбищам
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5. Стоимость недвижимости в таких местах обычно ниже, поэтому многие люди выбирают в пользу финансовой выгоды
13. Из-за того, что парки и пляжи располагаются не во всех районах, то люди используют территории кладбищ в личных целях
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Потом тела вывезли на Пискарёвское, а канавы стали прудами.
Красивый парк, благоустроенный, метро рядом.
Лодочная станция, детишки купаются.
Жизнь идёт.