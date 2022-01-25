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Идеальные соседи существуют, или когда повезло жить рядом с кладбищем

Идеальные соседи существуют, или когда повезло жить рядом с кладбищем (20 фото)

Автор:
25 января 2022 15:18
Метки: квартира   кладбище   прикол   смерть   смех   тихие соседи   черный юмор   
3136
20
Многие почему-то активно избегают соседства с кладбищами, моргами и прочими ритуальными местами. А ведь сколько здесь плюсов... В данном посте вас постараются убедить в этом люди, которые давно проживают в подобных локациях.
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Метки: квартира   кладбище   прикол   смерть   смех   тихие соседи   черный юмор   
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23k
Ваня 2 часа назад
черный юмор есть черный юмор, а иногда не хочется так юморить на такие темы...
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17k
Alush 56 секунд назад
Огород родительского дома, старое кладбище было метров в десяти от забора. Там давно никого не хоронили, более того, разровняли могильные холмики трактором и высадили березки. Правда, это было еще тогда, когда наша семья не переехала. Детство и молодость проходила в этой березовой рощице и деревья росли вместе со мной. Недавно мой друг спросил меня, какого это было жить около кладбища и страшно ли мне было когда-нибудь в связи с этим. И только после этого вопроса, до меня дошло, что мертвяки всегда были от меня в 10-15 метрах от нас, точнее от нашего забора и мне никогда даже в голову не приходило, боятся "своих" мертвецов!
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8k
Ivan 6 минут назад
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5k
a_komolow Полчаса назад
Живых надо бояться, а не покойников
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147k
anthrax Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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5k
Sanar Полчаса назад
7. Краснодар, я даже жене подобную фотку скидывал)))
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714
Андрей 54 минуты назад
Живу по соседству с Востряковским, соседи приличные, Кобзон например. И не шумят.
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2k
веселый просто Час назад
У нас цыгане так пасху справляют
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792
Дедуля Час назад
Нормально к этому отношусь. Бояться надо живых людей,а не мертвых.
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16k
Corvus Corax Час назад
17 пункт. Район в Москве выстроен на кладбище. И улицы, и дома... так что - не факт...
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2k
Сергей 2 часа назад
"5. Стоимость недвижимости в таких местах обычно ниже, поэтому многие люди выбирают в пользу финансовой выгоды..." (с)
Посмотрите - ПИК "Кронштадтский 14".
Кладбище под боком, но цены зашкаливают. Двушка - 15 миллионов рублей...
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Московский парк Победы в СПБ.
Канавы, где до войны брали глину для кирпичного завода, а в Блокаду захорнивали умерших.
Потом тела вывезли на Пискарёвское, а канавы стали прудами.
Красивый парк, благоустроенный, метро рядом.
Лодочная станция, детишки купаются.
Жизнь идёт.
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Я несколько лет работала в ритуалке, поэтому для меня эта тема как-то не так страшна или неприятна и тяжела, как для большинства обычных людей. Поэтому я на многие вещи смотрю скозь пальцы. Черный юмор, если он не переходит в откровенно оскорбляющую чернуху, тоже воспринимаю нормально. Но вот здесь есть фото, где тетка разложила свою жопу загорать на могиле - это уже кощунство, я считаю.
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7k
Пуриц Жорж 2 часа назад
"И закусочка на бугорке" - для тех кто помнит
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Richard

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