Уникальный случай: в организме стюардессы нашли почти 1 кг золота

Журналисты связались с представителем авиакомпании, чтобы получить комментарий об этом случае.
Стюардессу арестовали за контрабанду почти одного килограмма золота: перед рейсом из Маската (Оман) в Каннур (Индия) она спрятала драгоценный металл в своей прямой кишке.
Сотрудники Управления налоговой разведки перехватили члена экипажа Сурабхи Хатун, уроженку Калькутты, которая прибыла из Маската в международный аэропорт Каннур во вторник, 28 мая.
Во время обыска было обнаружено 960 граммов контрабандного золота в виде сплава, спрятанного в ее прямой кишке, сообщило информационное агентство Press Trust of India.
После допроса и проведения следственных действий стюардесса предстала перед судом и была приговорена к 14 дням заключения. Кстати, это первый случай в Индии, когда член экипажа авиакомпании арестовывают за контрабанду золота таким необычным способом.
Начато детальное расследование. Собранные на сегодня доказательства свидетельствуют о том, что ранее фигурантка этой истории уже несколько раз занималась контрабандой золота.
Журналисты связались с представителем авиакомпании, чтобы получить комментарий об этом случае, но пока не получили ответа.
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Едут отец с дочкой по пустыне на верблюде, драгоценности везут. Тут
видят им на встречу разбойники едут. Ну испугался отец что
драгоценности и верблюда заберут, а доч ему говорит:
Дочь:
-Папа, давай я спрячу драгоценности туда, куда может спрятать только
женщина.
Ну спрятала она драгоценности, разбойники отобрали верблюда и уехали.
Отец идет печальный, а дочь ему говорит:
Дочь:
-Папа, чего ты такой печальный, мы же драгоценности спасли?
Отец:
-Эх дочка, была б тут твоя мама, мы б и верблюда спасли.
- Говно вопрос