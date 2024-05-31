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Уникальный случай: в организме стюардессы нашли почти 1 кг золота

Уникальный случай: в организме стюардессы нашли почти 1 кг золота

Автор:
31 мая 2024 09:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   золото   люди   организм   стюардесса   удивительно   уникальный случай   фото   
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Журналисты связались с представителем авиакомпании, чтобы получить комментарий об этом случае.

Стюардессу арестовали за контрабанду почти одного килограмма золота: перед рейсом из Маската (Оман) в Каннур (Индия) она спрятала драгоценный металл в своей прямой кишке.


Сотрудники Управления налоговой разведки перехватили члена экипажа Сурабхи Хатун, уроженку Калькутты, которая прибыла из Маската в международный аэропорт Каннур во вторник, 28 мая.

Во время обыска было обнаружено 960 граммов контрабандного золота в виде сплава, спрятанного в ее прямой кишке, сообщило информационное агентство Press Trust of India.


После допроса и проведения следственных действий стюардесса предстала перед судом и была приговорена к 14 дням заключения. Кстати, это первый случай в Индии, когда член экипажа авиакомпании арестовывают за контрабанду золота таким необычным способом.

Начато детальное расследование. Собранные на сегодня доказательства свидетельствуют о том, что ранее фигурантка этой истории уже несколько раз занималась контрабандой золота.

Журналисты связались с представителем авиакомпании, чтобы получить комментарий об этом случае, но пока не получили ответа.

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Метки: в мире   золото   люди   организм   стюардесса   удивительно   уникальный случай   фото   
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14  комментариев
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24k
hebpat 2 часа назад
фраза: "Золотце моё", заиграла новыми красками
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3k
! жЫтиЕ моЕ ! 4 минуты назад
Вот и нашлось место для болта с резьбой ! А иначе весь контрабас тупо вывалится
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12k
Дмитрий 12 минут назад
Где камни?
Ссылка www.youtube.com
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22k
Robin Hood 15 минут назад
Напомнило


Едут отец с дочкой по пустыне на верблюде, драгоценности везут. Тут
видят им на встречу разбойники едут. Ну испугался отец что
драгоценности и верблюда заберут, а доч ему говорит:
Дочь:
-Папа, давай я спрячу драгоценности туда, куда может спрятать только
женщина.
Ну спрятала она драгоценности, разбойники отобрали верблюда и уехали.
Отец идет печальный, а дочь ему говорит:
Дочь:
-Папа, чего ты такой печальный, мы же драгоценности спасли?
Отец:
-Эх дочка, была б тут твоя мама, мы б и верблюда спасли.
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20k
Алексей 16 минут назад
- Золотишко есть?
- Говно вопрос
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13k
butata 38 минут назад
Килограмм золота в объёме не такой уж и большой. Могла бы и побольше напихать.
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31k
Serg2001 42 минуты назад
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87
Patron 43 минуты назад
Это сраное золото!
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99k
Доктор Джонс Час назад
Доктор, у меня какая тяжесть в желудке...
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60k
zloykoyot Час назад
Думала тем же, в чём везла. Стюардессе ли не знать как проверяют в аэропортах
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4k
Алекс Лом Час назад
крепкие манжеты
кг золота удерживать.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
она видать не первый раз так качает прямую кишку
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31k
Serg2001 2 часа назад
Килограм себе затолкать...
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Anarasius
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  • 3902 поста (3757 в горячем)

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