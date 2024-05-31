Уникальный случай: в организме стюардессы нашли почти 1 кг золота

Стюардессу арестовали за контрабанду почти одного килограмма золота: перед рейсом из Маската (Оман) в Каннур (Индия) она спрятала драгоценный металл в своей прямой кишке.

Сотрудники Управления налоговой разведки перехватили члена экипажа Сурабхи Хатун, уроженку Калькутты, которая прибыла из Маската в международный аэропорт Каннур во вторник, 28 мая.

Во время обыска было обнаружено 960 граммов контрабандного золота в виде сплава, спрятанного в ее прямой кишке, сообщило информационное агентство Press Trust of India.

После допроса и проведения следственных действий стюардесса предстала перед судом и была приговорена к 14 дням заключения. Кстати, это первый случай в Индии, когда член экипажа авиакомпании арестовывают за контрабанду золота таким необычным способом.