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Газманов прокомментировал свое попадание в санкционные списки ЕС

Газманов прокомментировал свое попадание в санкционные списки ЕС

Автор:
06 октября 2022 22:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Газманов   ЕС   Россия   интересно   патриот   расторгуев   санкции   
1086
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Сегодня Евросоюз объявил о восьмом пакете санкций в отношении России. Пока все обсуждали потолок цен на российскую нефть поставляемую морским путем и прочие экономические ограничения, мы не заметили как в санкционных списках оказались Олег Газманов и Николай Расторгуев.

В дополнение к ним попали еще певица Юлия Чичерина и российский философ Александр Дугин.

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Все это ни политики, ни чиновники, а творческие деятели, за исключением Александра Гельевича, чья дочь погибла в теракте.

Если с Чичериной и Дугиным все понятно, один автор идеи русского мира, а другая поселилась в Новороссии, поддерживая ополчение, то по Газманову и Расторгуеву есть вопросы.

Газманов, кстати, уже прокомментировал свое попадание в санкционный список:"Ну что сказать? Я не чиновник, я ни военачальник, ни депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий своё мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за всё это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции".

Народный артист России счел за честь оказаться в этом списке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Газманов   ЕС   Россия   интересно   патриот   расторгуев   санкции   
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5  комментариев
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24k
albedo Полчаса назад
Опять Задорнов как предвидел?!
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24k
albedo 58 минут назад
А ведь прав Задорнов
Ссылка youtu.be
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5k
Copycat Час назад
да давно пора за его песни!
для наших это все равно что своеобразный "оскар" получить - если у европы жопа горит от тебя - значит ты ровный чел)
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Александр Невский
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