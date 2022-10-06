Газманов прокомментировал свое попадание в санкционные списки ЕС

Сегодня Евросоюз объявил о восьмом пакете санкций в отношении России. Пока все обсуждали потолок цен на российскую нефть поставляемую морским путем и прочие экономические ограничения, мы не заметили как в санкционных списках оказались Олег Газманов и Николай Расторгуев.
В дополнение к ним попали еще певица Юлия Чичерина и российский философ Александр Дугин.
Все это ни политики, ни чиновники, а творческие деятели, за исключением Александра Гельевича, чья дочь погибла в теракте.
Если с Чичериной и Дугиным все понятно, один автор идеи русского мира, а другая поселилась в Новороссии, поддерживая ополчение, то по Газманову и Расторгуеву есть вопросы.
Газманов, кстати, уже прокомментировал свое попадание в санкционный список:"Ну что сказать? Я не чиновник, я ни военачальник, ни депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий своё мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за всё это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции".
Народный артист России счел за честь оказаться в этом списке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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для наших это все равно что своеобразный "оскар" получить - если у европы жопа горит от тебя - значит ты ровный чел)