Как Пётр I наказал сибирского губернатора Гагарина

Губернатор не забывал и о благодетеле, щедро одаривая Петра подарками: изделиями из золота и редкими китайскими тканями.

Спустя три года губернаторства Матвея император получил донесение, содержавшее информацию о незаконных поборах, недоимках в казне и назначении на ключевые посты людей не по способностям, в силу родства с Гагариным.

Приказ был предельно кратким и четким: имущество вернуть в казну, родню разогнать.

Матвей подчинился, но вернул меньше половины украденного. Плюс к этому, исход дела решили его действия по увеличению войска. Он поставил во главе шведских офицеров, расширил расходы на военные нужды (производство пушек, пороха и т. д.). И объяснял все это исключительно заботой о родине.

Цель Матвея Гагарина была совершенно прозрачной и очевидной: подмять под себя Сибирь, а при ее поддержке занять царский престол. Император потерпел еще немного. А потом был суд. В результате которого все имущество губернатора отошло в казну, а самого претендента казнили через повешенье, которое состоялось при массовом скоплении народа. Петр распорядился не убирать с обозрения виселицу с останками самоуверенного губернатора больше полугода, чтобы наглядно дать понять следующим, в чьей голове намечались подобные планы: