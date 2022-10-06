Как Пётр I наказал сибирского губернатора Гагарина

Известно, что русский император обладал крутым нравом. Друзей поощрял, а врагов наказывал, используя такие методы, чтобы другим было неповадно.
Но такого наказания, что настигло этого человека, в истории, в общем, не зафиксировано. Род Гагариных был хорошо известен. И правители относились к его представителям вполне лояльно. Видимо, император что-то увидел в Матвее и поручил тому возведение шлюзов. Отчет о проделанной работе Петра устроил, и Матвея приблизили ко двору.
Лояльность правителя имела приятные бонусы. Гагарин обзавелся не только солидными накоплениями, но и двумя роскошными резиденциями в Петербурге и Москве.
Современники отзывались о нем следующим образом:
Настолько на широкую ногу жил Матвей Петрович Гагарин, что у него были огромные аквариумы с доселе невиданными рыбками. И даже учитель японской национальности – и тот был личным. А какие подавались обеды… они состояли, по меньшей мере, из 40, а то и 50 блюд.
Нужно отметить, что на заре карьеры против Гагарина было открыто дело, касающееся незаконной переправки государственного имущества в Китай. Доказательств нарушений со стороны, вроде бы, не обнаружили. И дело закрыли.
Пять лет спустя Матвей Петрович получил пост губернатора. Петр доволен, поскольку верный подданный успешно справляется с самыми разными задачами, среди которых и приведение к христианской вере с последующим крещением разных народов, и рекрутские наборы, и успешное налаживание дипломатических связей.
Губернатор не забывал и о благодетеле, щедро одаривая Петра подарками: изделиями из золота и редкими китайскими тканями.
Спустя три года губернаторства Матвея император получил донесение, содержавшее информацию о незаконных поборах, недоимках в казне и назначении на ключевые посты людей не по способностям, в силу родства с Гагариным.
Приказ был предельно кратким и четким: имущество вернуть в казну, родню разогнать.
Матвей подчинился, но вернул меньше половины украденного. Плюс к этому, исход дела решили его действия по увеличению войска. Он поставил во главе шведских офицеров, расширил расходы на военные нужды (производство пушек, пороха и т. д.). И объяснял все это исключительно заботой о родине.
Цель Матвея Гагарина была совершенно прозрачной и очевидной: подмять под себя Сибирь, а при ее поддержке занять царский престол. Император потерпел еще немного. А потом был суд. В результате которого все имущество губернатора отошло в казну, а самого претендента казнили через повешенье, которое состоялось при массовом скоплении народа. Петр распорядился не убирать с обозрения виселицу с останками самоуверенного губернатора больше полугода, чтобы наглядно дать понять следующим, в чьей голове намечались подобные планы:
Вот, что бывает, когда воруют царское имущество и пытаются воздвигнуться на государев престол за спиною.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Утром начкар спросил царя, как его наказать.
Но царь был в настроении сказал: "Оставь его!"
С тех пор село называется Астафьево.
А вот соседнее село называется Ипатьево, но это совсем другая история.