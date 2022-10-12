Лазо, которого сожгли: кем был один из главнейших сподвижников Революции в Сибири

В Санкт-Петербурге он поступил в Технологический институт, где когда-то преподавал знаменитый химик Дмитрий Менделеев. Правда, долго учеба не продлилась – мать семейства Елена Степановна серьезно заболела в 1914 году, и молодой человек решил поехать домой.

После этого было решено не возвращаться в Петербург, а покорить Москву. Там юноша поступил на физико-математический факультет, а страна, тем временем, полыхала. Причиной тому была и Первая Мировая война, и все более протестные настроения в обществе. И, как всегда, двигателем протеста выступали студенты.

Не обошли стороной молодежные настроения и молодого Лазо – он в итоге примкнул к одному из кружков. А уже в 1916 году студента призывают в армию, прежде отправив учиться в Алексеевское пехотное училище. Уже после он в звании прапорщика попадает в 15-й Сибирский запасной стрелковый полк, который, как это ни удивительно, базировался в Красноярске – жизнь юноши и в последствии будет непрерывно связана с Сибирью.

И в то же время там, конечно, в ссылке находятся известные «неблагонадежные» для царского режима молодые люди, с которыми Лазо очень быстро выходит на связь. В частности, он сближается с некоторыми эсерами.