Лазо, которого сожгли: кем был один из главнейших сподвижников Революции в Сибири

Героев Революции, которая произошла более века назад – множество. Один из них – Сергей Лазо. Он прожил действительно удивительную жизнь и умер очень странной для революционера смертью.
Родился он в 1894 году в дворянской семье, в Бессарабии (нынешняя Молдавия). Отец семейства умер, когда мальчику было всего 13 лет, и после этого семья сначала перебралась в имение Езорены, а затем в Кишинев. Там Сергей Георгиевич окончил гимназию, а после поехал покорять столицу империи.
В Санкт-Петербурге он поступил в Технологический институт, где когда-то преподавал знаменитый химик Дмитрий Менделеев. Правда, долго учеба не продлилась – мать семейства Елена Степановна серьезно заболела в 1914 году, и молодой человек решил поехать домой.
После этого было решено не возвращаться в Петербург, а покорить Москву. Там юноша поступил на физико-математический факультет, а страна, тем временем, полыхала. Причиной тому была и Первая Мировая война, и все более протестные настроения в обществе. И, как всегда, двигателем протеста выступали студенты.
Не обошли стороной молодежные настроения и молодого Лазо – он в итоге примкнул к одному из кружков. А уже в 1916 году студента призывают в армию, прежде отправив учиться в Алексеевское пехотное училище. Уже после он в звании прапорщика попадает в 15-й Сибирский запасной стрелковый полк, который, как это ни удивительно, базировался в Красноярске – жизнь юноши и в последствии будет непрерывно связана с Сибирью.
И в то же время там, конечно, в ссылке находятся известные «неблагонадежные» для царского режима молодые люди, с которыми Лазо очень быстро выходит на связь. В частности, он сближается с некоторыми эсерами.
Очень скоро и сам Лазо начинает быть одним из маяков революции – проводит беседы на политические темы, убеждает людей в том, что стране просто-напросто необходим переворот. И его слушали буквально раскрыв рот. А когда произошла Февральская революция, Сергей Георгиевич окончательно стал лидером местной революционной ячейки.
В марте 1917 года Лазо арестовывает губернатора Якова Гололобова, а также некоторых чиновников, которые не стали примыкать к революционерам, а остались на стороне царя. Сам юноша тем временем отправился в Петроград на первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Там, в пока еще столице, революционер встречает Владимира Ильича – и после его речи на выступлении он понимает, что большевики и правда смогут навести в стране порядок. И хотя он все еще формально принадлежал партии эсеров, в действительности его симпатии все больше и больше отходили к большевикам.
После возвращения в Красноярск Лазо решает, что будет бороться за установление советской власти. И в итоге действительно молодой человек (на секундочку, ему всего 23 в 1917 году) он выбивает из города представителей Временного правительства, а затем борется с контрреволюционерами в Омске и Иркутске.
Спустя год Лазо окончательно встает на сторону большевиков. А Сибирь, тем временем, полыхает в огне Гражданской войны. И дела у «красных» идут здесь не сказать, что катастрофически, однако не очень хорошо. При этом большевики по большей части уходят в партизаны, и стараются обескровить «белых» -- в частности, они постоянно наносят удары по армии Колчака.
Отряды Лазо в это время воевали против войск атамана Семенова, которому настолько досаждали красные военные, что он назначил награду за голову молодого революционера, но вот только никто так и не выдал своего лидера. А тем временем, Сергей Георгиевич смог выбить белых из Владивостока (что было очень сложно), а затем занять должность заместителя председателя Приморской областной земской управы.
Пока у «красных» дела шли все лучше и лучше, появилась новая угроза – интервенция. И если до Урала это были по большей части европейские представители, то на Дальнем Востоке это были японцы и американцы.
Весной 1920 года произошло столкновение русских и японцев в Николаевске-на-Амуре. Правда, императорская армия Страны Восходящего солнца потерпела полное поражение, но японские силы не планировали окончательно отступать – уже в апреле они смогли захватить Лазо и его соратников, а затем доставили во Владивосток, и там передали казакам-белогвардейцам.
В итоге Сергея Георгиевича, а также Алексея Луцкого и Всеволода Сибирцева казнили. Вероятнее всего, это произошло на станции Муравьев-Амурский – там Лазо заживо сожгли в паровозной топке. Луцкого и Сибирцева также сначала застрелили, а потом сожгли. Впрочем, прямых доказательств этой версии нет – вероятно, его сначала все же расстреляли, а потом сожгли тело.
Паровозная топка сама по себе маленькая, и вместить туда молодого человека, высокого и крепкого телосложения, очень трудно. Ведь если он жив, он, конечно, сопротивлялся бы. Впрочем, до сих пор не ясно, как именно погиб Лазо – до сих пор ходят легенды и домыслы. Одно очевидно – этот человек бесконечного ума и харизмы надолго стал символом революции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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