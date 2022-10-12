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Лазо, которого сожгли: кем был один из главнейших сподвижников Революции в Сибири

Лазо, которого сожгли: кем был один из главнейших сподвижников Революции в Сибири

Автор:
12 октября 2022 22:14
Сообщество : Истории
Метки: Лазо   Россия   СССР   интересно   история России   царская россия   
2257
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Героев Революции, которая произошла более века назад – множество. Один из них – Сергей Лазо. Он прожил действительно удивительную жизнь и умер очень странной для революционера смертью.

Родился он в 1894 году в дворянской семье, в Бессарабии (нынешняя Молдавия). Отец семейства умер, когда мальчику было всего 13 лет, и после этого семья сначала перебралась в имение Езорены, а затем в Кишинев. Там Сергей Георгиевич окончил гимназию, а после поехал покорять столицу империи.

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В Санкт-Петербурге он поступил в Технологический институт, где когда-то преподавал знаменитый химик Дмитрий Менделеев. Правда, долго учеба не продлилась – мать семейства Елена Степановна серьезно заболела в 1914 году, и молодой человек решил поехать домой.

После этого было решено не возвращаться в Петербург, а покорить Москву. Там юноша поступил на физико-математический факультет, а страна, тем временем, полыхала. Причиной тому была и Первая Мировая война, и все более протестные настроения в обществе. И, как всегда, двигателем протеста выступали студенты.

Не обошли стороной молодежные настроения и молодого Лазо – он в итоге примкнул к одному из кружков. А уже в 1916 году студента призывают в армию, прежде отправив учиться в Алексеевское пехотное училище. Уже после он в звании прапорщика попадает в 15-й Сибирский запасной стрелковый полк, который, как это ни удивительно, базировался в Красноярске – жизнь юноши и в последствии будет непрерывно связана с Сибирью.

И в то же время там, конечно, в ссылке находятся известные «неблагонадежные» для царского режима молодые люди, с которыми Лазо очень быстро выходит на связь. В частности, он сближается с некоторыми эсерами.

Очень скоро и сам Лазо начинает быть одним из маяков революции – проводит беседы на политические темы, убеждает людей в том, что стране просто-напросто необходим переворот. И его слушали буквально раскрыв рот. А когда произошла Февральская революция, Сергей Георгиевич окончательно стал лидером местной революционной ячейки.

В марте 1917 года Лазо арестовывает губернатора Якова Гололобова, а также некоторых чиновников, которые не стали примыкать к революционерам, а остались на стороне царя. Сам юноша тем временем отправился в Петроград на первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

Там, в пока еще столице, революционер встречает Владимира Ильича – и после его речи на выступлении он понимает, что большевики и правда смогут навести в стране порядок. И хотя он все еще формально принадлежал партии эсеров, в действительности его симпатии все больше и больше отходили к большевикам.

После возвращения в Красноярск Лазо решает, что будет бороться за установление советской власти. И в итоге действительно молодой человек (на секундочку, ему всего 23 в 1917 году) он выбивает из города представителей Временного правительства, а затем борется с контрреволюционерами в Омске и Иркутске.

Спустя год Лазо окончательно встает на сторону большевиков. А Сибирь, тем временем, полыхает в огне Гражданской войны. И дела у «красных» идут здесь не сказать, что катастрофически, однако не очень хорошо. При этом большевики по большей части уходят в партизаны, и стараются обескровить «белых» -- в частности, они постоянно наносят удары по армии Колчака.

Отряды Лазо в это время воевали против войск атамана Семенова, которому настолько досаждали красные военные, что он назначил награду за голову молодого революционера, но вот только никто так и не выдал своего лидера. А тем временем, Сергей Георгиевич смог выбить белых из Владивостока (что было очень сложно), а затем занять должность заместителя председателя Приморской областной земской управы.

Пока у «красных» дела шли все лучше и лучше, появилась новая угроза – интервенция. И если до Урала это были по большей части европейские представители, то на Дальнем Востоке это были японцы и американцы.

Весной 1920 года произошло столкновение русских и японцев в Николаевске-на-Амуре. Правда, императорская армия Страны Восходящего солнца потерпела полное поражение, но японские силы не планировали окончательно отступать – уже в апреле они смогли захватить Лазо и его соратников, а затем доставили во Владивосток, и там передали казакам-белогвардейцам.

В итоге Сергея Георгиевича, а также Алексея Луцкого и Всеволода Сибирцева казнили. Вероятнее всего, это произошло на станции Муравьев-Амурский – там Лазо заживо сожгли в паровозной топке. Луцкого и Сибирцева также сначала застрелили, а потом сожгли. Впрочем, прямых доказательств этой версии нет – вероятно, его сначала все же расстреляли, а потом сожгли тело.

Паровозная топка сама по себе маленькая, и вместить туда молодого человека, высокого и крепкого телосложения, очень трудно. Ведь если он жив, он, конечно, сопротивлялся бы. Впрочем, до сих пор не ясно, как именно погиб Лазо – до сих пор ходят легенды и домыслы. Одно очевидно – этот человек бесконечного ума и харизмы надолго стал символом революции.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лазо   Россия   СССР   интересно   история России   царская россия   
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12  комментариев
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7k
Артём Час назад
Угу, просто так его казнили, а не потому что до этого, он отдал приказ о расстреле нескольких сотен пленных белогвардейцев.
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557
Seryi_spb Полчаса назад
Насыщенная жизнь была у человека. В марте взял губернатора, смотался в Питер и обратно, с боями дошёл до Владивостока, а в апреле уже был схвачен. При нынешних скоростях и частоты поездов из Питера до Владивостока неделю ехать. Или события по времени перепутаны?
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5k
Котэ Час назад
я СССРовской закалки, и Лазо для меня герой, но уже 30 лет страна вернулась в капитализм и все достижения Революции признаны преступлениями, всё народное достояние розданы капиталистам, и фабрики-заводы, с дворцами-пароходами, земля, недра. всё. и как, скажите на милость принимать такие посты? с позиции рождённого в СССР или согласно сегодняшней линией парии (едрысни)
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9k
Павел Час назад
Что не говори, а Лаза много сделал для молодого государства большевиков. А как он погиб, мы вряд ли узнаем.
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548
Папай Час назад
Революции очень своеобразное время. Как для взлетов, так и падений.
Мог ли 25 летний юноша быть великим полководцем? Кто знает.. Сколько гениев сгорело в горниле тех годов.
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