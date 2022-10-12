30 крутых вещей, найденных на обочине

Удивительное место, обочина дороги — порой это как портал в другой мир, где, казалось бы, настоящие сокровища, брошенные и всеми позабытые, просто пылятся и терпеливо ждут новых владельцев. И, судя по сообществу "Находки на обочине", куча везунчиков возвращаются из этого волшебного мира с трофеями: например, антикварными сундуками со старинными виниловыми пластинками, роскошными буфетами, картинами и — да-да — даже новенькими мотоциклами.