30 крутых вещей, найденных на обочине

Удивительное место, обочина дороги — порой это как портал в другой мир, где, казалось бы, настоящие сокровища, брошенные и всеми позабытые, просто пылятся и терпеливо ждут новых владельцев. И, судя по сообществу "Находки на обочине", куча везунчиков возвращаются из этого волшебного мира с трофеями: например, антикварными сундуками со старинными виниловыми пластинками, роскошными буфетами, картинами и — да-да — даже новенькими мотоциклами.
1. "Я бегаю по старой грунтовой дороге. Там выбрасывают всякий мусор. Однажды я остановился и нашел ящик с деньгами"
"Все конверты из разных стран мира. В основном купюры датируются 1700-1900-ми годами. Самая старая — монета 1621 года. Некоторые из стран, которых больше не существует"
2. "Самая милая находка на обочине: кукольная кроватка IKEA для моего кота. Кажется, он доволен"
4. "Начальник избавлялся от ненужных вещей из дома матери и принес их с табличкой "Бесплатно" в переговорную. Там был в основном хлам, не считая этих оригинальных офортов Дали"
8. "Я редко смотрю телевизор, но когда смотрю, то с обочины. Полностью рабочий телевизор Sony 4k. Спасибо богам обочин"
10. "Нашел на нашей улице эту люльку-самолет. Я собираюсь отшлифовать и покрасить его в подарок крестнику на его первый день рождения!"
11. "Провел целый день с дочкой и ее находкой. Мне сказали, что ремонт сломанной стороны и перетяжка обивки обойдутся в 1000 долларов. Ценой нашего времени, клея, шурупов, скоб и ткани, теперь у нее в спальне появилась вещь, которая ей очень нравится"
14. "Нашел этого красавчика торчащим из мусорного бака. Остановился посмотреть, хозяин дома вышел и дал мне коробку, чтобы я мог его забрать"
16. "Я моментально развернул машину. Если бы там не было таблички с надписью «бесплатно», мне бы показалось, что я ворую"
17. "Кто-то неподалеку запостил сообщение о находке на обочине, и я нашел на углу два комода в стиле модерна середины века. Я все еще не отошел от потрясения"
18. "Добыл этого красавца бесплатно! Стоял возле комиссионного магазина, поскольку они не думали, что смогут его продать"
22. "Эта потрясная виниажная находка пришлась как нельзя кстати после двух недель жизни без стола. Складной стол идеально подходит для небольшого пространства"
23. "Нашла этот старый сундук в моем районе в день вывоза мусора. Рада, что теперь у нас есть классный новый журнальный столик/дополнительное место для хранения!"
24. "Прошло 20 лет с тех пор, как я нашел эту потрясную коробку на обочине. Все пластинки в безупречном состоянии. Почти все импортированы из Австралии"
28. "Неделю назад я говорил, что мечтаю найти сноуборд в мусорке, потому что я нищий новичок, которому приходится одалживать его у друзей. Вчера я нашел на обочине три!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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