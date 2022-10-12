FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 722 поста • 227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
30 крутых вещей, найденных на обочине

30 крутых вещей, найденных на обочине

Автор:
12 октября 2022 18:16
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Переработка   везение   мебель   находки   старые вещи   
1264
31

Удивительное место, обочина дороги — порой это как портал в другой мир, где, казалось бы, настоящие сокровища, брошенные и всеми позабытые, просто пылятся и терпеливо ждут новых владельцев. И, судя по сообществу "Находки на обочине", куча везунчиков возвращаются из этого волшебного мира с трофеями: например, антикварными сундуками со старинными виниловыми пластинками, роскошными буфетами, картинами и — да-да — даже новенькими мотоциклами.

×
×

"Все конверты из разных стран мира. В основном купюры датируются 1700-1900-ми годами. Самая старая — монета 1621 года. Некоторые из стран, которых больше не существует"

11. "Провел целый день с дочкой и ее находкой. Мне сказали, что ремонт сломанной стороны и перетяжка обивки обойдутся в 1000 долларов. Ценой нашего времени, клея, шурупов, скоб и ткани, теперь у нее в спальне появилась вещь, которая ей очень нравится"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Reddit   Переработка   везение   мебель   находки   старые вещи   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Сергей 3 часа назад
Крутые у них обочины, аж дух захватывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Василич 5 минут назад
Такой складной стол у всех был, в детстве..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
wilddewill 9 минут назад
Нашёл кресло, диван, кучу стульев, комод.... Всё принёс домой. Теперь думаю, чего это за маленькие, коричневые букашки и почему я весь чешусь и что это за волдыри)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
Александра С 24 минуты назад
Самолеты и яхты наверное тоже вот так выбрасывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof 44 минуты назад
Где такие обочины?????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Миха 2 часа назад
может, всё-таки, не на обочинах, а на свалках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
александр 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Пётровыч 3 часа назад
Я сегодня с работы ехал и вот нашел золотой слиток, завтра в ломбард сдам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 4 часа назад
Тихо стырил и ушёл, называется нашёл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67694



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева
Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева
50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века
50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века
Набирающие популярность в сообществах
«Мы обе певицы нашей страны»: Пугачёва посетила концерт Земфиры в Израиле
«Мы обе певицы нашей страны»: Пугачёва посетила концерт Земфиры в Израиле
Одних радует, других бесит: неоднозначные явления наших будней
Одних радует, других бесит: неоднозначные явления наших будней
Как проходит боевая подготовка мобилизованных
Как проходит боевая подготовка мобилизованных
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почти спрятался

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#факты#роль#Вещи#кино#Разное#фильм#биография
#Юмор#в мире#люди#картинки#подборка#дети#шоу бизнес#Реакция#Украина#красиво
#интересно#забавно#США#позитив#актеры#искусство#удивительно#природа#красота#креатив
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Подборка занятных диковинок от пользователей сети Подборка занятных диковинок от пользователей сети 35 старых вещей, которые до сих пор служат хозяевам верой и правдой 35 старых вещей, которые до сих пор служат хозяевам верой и правдой Как люди 400 000 лет назад начали перерабатывать старые вещи Как люди 400 000 лет назад начали перерабатывать старые вещи 15 умельцев, которые подарили новую жизнь, казалось бы, безнадежным вещам 15 умельцев, которые подарили новую жизнь, казалось бы, безнадежным вещам 20 историй о крутых находках, сделанных с помощью металлоискателя 20 историй о крутых находках, сделанных с помощью металлоискателя

На что жалуетесь?

Вернуться