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35 лучших бюджетных версий знаменитостей

35 лучших бюджетных версий знаменитостей

Автор:
03 октября 2022 21:17
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Двойники знаменитостей   Юмор   двойники   звезды   клоны   
1823
36

Говорят, что у каждого есть хотя бы один двойник. Вот только у обычного человека почти нет шансов его встретить или хотя бы просто о нем узнать, чего не скажешь о знаменитостях — о них в этом случае заботятся поклонники, которые делятся в соцсетях фотографиями прохожих и знакомых, безумно похожих на мировых звезд. Именно таким фото «бюджетных версий знаменитостей» и посвящено одно популярное сообщество на Reddit.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Двойники знаменитостей   Юмор   двойники   звезды   клоны   
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20k
homerchik Час назад
Мерлин Мэнсон
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1k
Kommunist 10 минут назад
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28k
Григорий 48 минут назад
Чарли Чаплин занял 3 место в конкурсе двойников Чарли Чаплина.
Ссылка my.mail.ru
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870
Lexx Час назад
11. Самка Конга.
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