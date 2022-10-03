35 лучших бюджетных версий знаменитостей

Говорят, что у каждого есть хотя бы один двойник. Вот только у обычного человека почти нет шансов его встретить или хотя бы просто о нем узнать, чего не скажешь о знаменитостях — о них в этом случае заботятся поклонники, которые делятся в соцсетях фотографиями прохожих и знакомых, безумно похожих на мировых звезд. Именно таким фото «бюджетных версий знаменитостей» и посвящено одно популярное сообщество на Reddit.
22. "Пару лет назад Джефф Голдблюм остановил моего брата в аэропорту, заметив, что они очень похожи. Мягко говоря, он был в восторге (:"
25. "Я уверен, что агента из «Болта» нарисовали с моего брата, и вам меня не переубедить!"
33. Николь Кейдж: "Мы можем украсть твоего мужика" / "Подруга сзади выглядит так, будто собирается украсть Декларацию независимости США"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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