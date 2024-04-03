"Некоторые тут говорили, что "ботинки не могут прослужить дольше 5 лет". Тем не менее, у меня дома есть:

Сапоги армии Австрийской империи, унаследованные моим тестем от деда, который служил в них в Первую мировую войну, а потом носил до самой смерти.

Армейские чехословацкие ботинки, сделанные в 1968 году, которые я ношу в походах и когда катаюсь на мотоцикле. Носил их как минимум в 10 странах за последние 15 лет".

5. "Бабушка моей подруги подарила нам этот миксер середины 80-х. Он почти в идеальном состоянии, за исключением пары потертостей, которые придают ему характер. У него все еще есть руководство, все оригинальные насадки, и он работает без нареканий"