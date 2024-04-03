Современный мир просто кишит дешевой продукцией, которая, несмотря на красивую упаковку, грозит будущему владельцу сплошными неприятностями. Но что если среди этого мусора удается найти товар настолько хорошего качества, что ему никогда не придется искать замену? Никогда-ниогда, до конца жизни? Вот тут-то и появляется сабреддит «Купи на всю жизнь», посвященный «практичным, прочным и качественным изделиям, сделанным на века».
1. "Газовая плита Caloric Ultramatic 1949 года. Купили за 20 долларов и используем каждый день. Все работает!"
2. "Няня нашего сына получила степень магистра, и мы хотели подарить ей что-то особенное. Моя жена нашла этот портфель от Coach 80-х годов, и я сделал полную реставрацию"
4. "108-летние и 54-летние ботинки — на тот случай, если вы думаете, что обувь не может прослужить вам всю жизнь"
"Некоторые тут говорили, что "ботинки не могут прослужить дольше 5 лет". Тем не менее, у меня дома есть:
- Сапоги армии Австрийской империи, унаследованные моим тестем от деда, который служил в них в Первую мировую войну, а потом носил до самой смерти.
Армейские чехословацкие ботинки, сделанные в 1968 году, которые я ношу в походах и когда катаюсь на мотоцикле. Носил их как минимум в 10 странах за последние 15 лет".
5. "Бабушка моей подруги подарила нам этот миксер середины 80-х. Он почти в идеальном состоянии, за исключением пары потертостей, которые придают ему характер. У него все еще есть руководство, все оригинальные насадки, и он работает без нареканий"
6. "122-летние карманные часы, подаренные мне дедушкой, до сих пор работают как новые, хотя все внутренности те же"
7. "61 год тому назад, в 1961 году, мои родители получили эту вафельницу в подарок на свадьбу. Она до сих пор делает отличные вафли"
8. "Первый трактор, который купил мой прапрадедушка на замену лошадям. Mccormick Deering 10-20 1927 года, все еще работает"
9. "Моя 54-летняя духовка, сделанная под антикварную. Все еще могу приготовить в ней макароны с сыром"
10. "Этой настольной лампе банкира более 100 лет, и она прочная как камень. Так круто выглядит"
11. "Еще работает. Крутим пластинки по воскресеньям, продолжая традицию с детьми на стереосистеме из моего детства"
13. "Жена купила эти Doc Martens в 1993 году и не носила их более 20 лет. Я реставрирую кожу в качестве хобби, и меня до сих пор поражает, из какого состояния можно восстановить качественную кожу"
15. "Поздравляем с днем рождения наш холодильник, которому в этом месяце исполнилось 99 лет! Он все еще не сдается"
16. "Мой 53-летний грузовик. Бывший владелец купил его совершенно новым в 1969 году и водил 1 грузовик всю свою карьеру, пока не вышел на пенсию"
17. "Отделитель косточек 1867 года моей прабабушки. В следующем сезоне попробую его уже на своих собственных вишнях!"
19. "В люстре нашего коттеджа стоит винтажная лампочка начала 1900-х годов. Она все еще работает!"
20. "Моему новому набору посуды Visions — 30 лет, и это самый дешевый способ полностью отказаться от тефлона и химикатов, который я смог найти"
21. "Мороженица White Mountain, модель 692. Уже десятки лет готовит мороженое на праздники"
23. "Я унаследовал этот тостер 1920-х годов около 10 лет назад, использую каждый день, и он прекрасно работает"
25. "Дедушка купил мне эту штуку в 1985 году. Она развлекала бесчисленное количество кузенов, племянниц и племянников. Теперь на ней играет моя дочь. Стоит у бассейна с 1995 года"
27. "Настольная лампа сделана в Японии компанией Sinar. Мой покойный дедушка использовал ее, когда рисовал. Бюро из шпона орехового дерева, ему не менее 70 лет"
28. "Моему калькулятору Ti-84 Plus в этом месяце исполняется 15 лет. Он прослужил мне с 7-го класса до моей докторской степени!"
29. "Папа пользуется этим цифровым будильником с 1980-х годов. Мне нужны были новые часы в спальню, так что он мне его отдал. Мне нравится, как он выглядит, и он намного качественнее, чем самые дешевые цифровые часы, которые можно купить сегодня"
31. "Бабушка использует один и тот же миксер с 1970-х годов, и он до сих пор отлично работает. Не ремонтировался ни разу"
32. "Спасенная масленка (до и после), изготовленная примерно в 1930-х годах — теперь она стоит на моем рабочем столе и регулярно используется. Должна прослужить еще 90 лет"
33. "Кулер для чая со льдом 1974 года от Gott. Естественно, он прослужит долго, это же пластик космической эры! Теперь в нем чай со льдом Lipton. Скорее всего, мы все заболеем от него раком!"
34. "Преподаю математику в 5 и 6 классах. Я унаследовала от тети точилку для карандашей моей бабушки около пяти лет назад, и этот зверь неустанно работает в моем классе уже три года. Я понятия не имею, сколько ей лет, но она определенно старше всех учеников и некоторых учителей"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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всё исправно, кроме гири. нет штампа о проверке