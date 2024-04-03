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Покупка на века: вещи, которые до сих пор служат хозяевам верой и правдой

Покупка на века: вещи, которые до сих пор служат хозяевам верой и правдой

Автор:
03 апреля 2024 12:04
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   винтажные вещи   купил на всю жизнь   полезные вещи   старые вещи   удачная покупка   
2498
36

Современный мир просто кишит дешевой продукцией, которая, несмотря на красивую упаковку, грозит будущему владельцу сплошными неприятностями. Но что если среди этого мусора удается найти товар настолько хорошего качества, что ему никогда не придется искать замену? Никогда-ниогда, до конца жизни? Вот тут-то и появляется сабреддит «Купи на всю жизнь», посвященный «практичным, прочным и качественным изделиям, сделанным на века».

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"Некоторые тут говорили, что "ботинки не могут прослужить дольше 5 лет". Тем не менее, у меня дома есть:

  • Сапоги армии Австрийской империи, унаследованные моим тестем от деда, который служил в них в Первую мировую войну, а потом носил до самой смерти.

Армейские чехословацкие ботинки, сделанные в 1968 году, которые я ношу в походах и когда катаюсь на мотоцикле. Носил их как минимум в 10 странах за последние 15 лет".


5. "Бабушка моей подруги подарила нам этот миксер середины 80-х. Он почти в идеальном состоянии, за исключением пары потертостей, которые придают ему характер. У него все еще есть руководство, все оригинальные насадки, и он работает без нареканий"

13. "Жена купила эти Doc Martens в 1993 году и не носила их более 20 лет. Я реставрирую кожу в качестве хобби, и меня до сих пор поражает, из какого состояния можно восстановить качественную кожу"

29. "Папа пользуется этим цифровым будильником с 1980-х годов. Мне нужны были новые часы в спальню, так что он мне его отдал. Мне нравится, как он выглядит, и он намного качественнее, чем самые дешевые цифровые часы, которые можно купить сегодня"

33. "Кулер для чая со льдом 1974 года от Gott. Естественно, он прослужит долго, это же пластик космической эры! Теперь в нем чай со льдом Lipton. Скорее всего, мы все заболеем от него раком!"

34. "Преподаю математику в 5 и 6 классах. Я унаследовала от тети точилку для карандашей моей бабушки около пяти лет назад, и этот зверь неустанно работает в моем классе уже три года. Я понятия не имею, сколько ей лет, но она определенно старше всех учеников и некоторых учителей"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   винтажные вещи   купил на всю жизнь   полезные вещи   старые вещи   удачная покупка   
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16  комментариев
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3k
sers 44 минуты назад
Есть швейная машинка Зингер. В прошлом году ей исполнилось 150 лет, мне 50 она ровно на 100 лет меня старше. Д сих пор отлично работает. Вот бы мне так.
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91
ГТА Форевер 2 минуты назад
24. - вечная машина, ТЛК 80
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6k
TirAn 20 минут назад
Мои трофеи.
Гиря 1 пуд конец 19 века
прялки 19 век и начало 20 века
Утюги начало 20 века
проигрыватели Молодёжный и Юность начало 70 годов
Радиомагнитофонный проигрыватель Романтика-103 60-е года 20 века
всё исправно, кроме гири. нет штампа о проверке
Мои трофеи. Гиря 1 пуд конец 19 века прялки 19 век и начало 20 века Утюги начало 20 века проигрыватели Молодёжный и Юность начало 70 годов Радиомагнитофонный проигрыватель Романтика-103 60-е года 20 века всё исправно, кроме гири. нет штампа о проверке
Мои трофеи. Гиря 1 пуд конец 19 века прялки 19 век и начало 20 века Утюги начало 20 века проигрыватели Молодёжный и Юность начало 70 годов Радиомагнитофонный проигрыватель Романтика-103 60-е года 20 века всё исправно, кроме гири. нет штампа о проверке
Мои трофеи. Гиря 1 пуд конец 19 века прялки 19 век и начало 20 века Утюги начало 20 века проигрыватели Молодёжный и Юность начало 70 годов Радиомагнитофонный проигрыватель Романтика-103 60-е года 20 века всё исправно, кроме гири. нет штампа о проверке
Мои трофеи. Гиря 1 пуд конец 19 века прялки 19 век и начало 20 века Утюги начало 20 века проигрыватели Молодёжный и Юность начало 70 годов Радиомагнитофонный проигрыватель Романтика-103 60-е года 20 века всё исправно, кроме гири. нет штампа о проверке
Мои трофеи. Гиря 1 пуд конец 19 века прялки 19 век и начало 20 века Утюги начало 20 века проигрыватели Молодёжный и Юность начало 70 годов Радиомагнитофонный проигрыватель Романтика-103 60-е года 20 века всё исправно, кроме гири. нет штампа о проверке
Мои трофеи. Гиря 1 пуд конец 19 века прялки 19 век и начало 20 века Утюги начало 20 века проигрыватели Молодёжный и Юность начало 70 годов Радиомагнитофонный проигрыватель Романтика-103 60-е года 20 века всё исправно, кроме гири. нет штампа о проверке
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7k
Lexx 23 минуты назад
---латунный держатель для грифелей--- Эка они автокарандаш обозвали.
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7k
S__D 58 минут назад
Комментарий к фото
Прекрасная идея - отполировать ручной электроинструмент. Надеюсь, этот гений купил страховку от потери здоровья.
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26k
Сибиряк 59 минут назад
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2k
Шерхан Час назад
Комментарий к фото
Мммм... Скользящая ручка у электроинструмента - "отличная идея"!
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11k
BarOb 2 часа назад
Как так их чистят или покрывают хромом (дрель, маслёнка)? Тоже в сарае валяется дрель и болгарка (или точило правильно) на ручном приводе, нужно хотя-бы в сухое место перенести, вдруг когда-нибудь тоже станет раритетом
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28k
Sheir 2 часа назад
Если говорить не про вещи, а именно устройства, то у меня есть патефон, начала прошлого века, с одной пластинкой. И швейная зингеровская машинка.
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295
DuckTales 2 часа назад
Никогда не понимал такой привязанности к вещам, хозяева молодцы , бережные
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295
DuckTales Alex 20 минут назад
"не потребительское отношение к вещам" вот этого и не понимаю
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1280 постов (1207 в горячем)

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