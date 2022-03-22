35 удивительных находок, которыми поделились пользователи сети

"Это объявление о МОЕМ рождении, которое вышила моя тетя, когда я родилась. Мама передала коробку старых детских вещей в местный комиссионный магазин, и оно случайно попало в эту коробку. Каким-то образом оно добралось до города в нескольких часах езды, где сейчас живу я. Я была потрясена, когда нашла его; я была просто обязана выкупить его обратно. 2 доллара более чем стоили того, чтобы сохранить мое наследие".