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35 удивительных находок, которыми поделились пользователи сети

35 удивительных находок, которыми поделились пользователи сети (36 фото)

Автор:
22 марта 2022 08:10
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   интересное   истории   находки   старые вещи   
2080
36

Наш мир огромен, поэтому неудивительно, что вещи в нем постоянно куда-то пропадают. Но не спешите унывать, ведь рано или поздно они все равно найдутся — достаточно взглянуть на Reddit-сообщество «Долго же ты». Здесь 30 тысяч участников регулярно делятся друг с другом неожиданными находками: от обычных старых газет до 227-летних кулонов и даже давно потерявшихся домашних питомцев.

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2. На берег выбросило бутылку с запиской: "Пожалуйста, не открывайте меня. Это мой прах путешествует. Я начал с острова Камберленд. Если увидите меня на берегу, пожалуйста, сделайте снимок, отправьте его по электронной почте и бросьте меня обратно в воду, чтобы я мог попутешествовать еще немноного"

Источник:

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Метки: Reddit   интересное   истории   находки   старые вещи   
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11  комментариев
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16
Alexander 57 минут назад
16. это не гранаты. Спортивный снаряд для метания. Сделаны из алюминия, или дерево с металлом.
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759
ezh28 23 минуты назад
Это ж раритет, с неоторванным корешком, на концерт таких легенд!
Наверно интерес для коллекционеров немалый
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5k
Станислав Полчаса назад
Это кольцо кочует от тётки к тётке, который год!!!!
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2k
Пластичный Дятел 40 минут назад
Это муляжи гранат для метания.
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304
fda Пластичный Дятел 15 минут назад
Удивительно, но смеситель, мойка, губки и тряпка типа автомобильной ну один в один, как у меня.
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835
KVadik 47 минут назад
11. Это лысый из Бразерс?
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Гири-гранаты улыбнули))
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