35 удивительных находок, которыми поделились пользователи сети

Наш мир огромен, поэтому неудивительно, что вещи в нем постоянно куда-то пропадают. Но не спешите унывать, ведь рано или поздно они все равно найдутся — достаточно взглянуть на Reddit-сообщество «Долго же ты». Здесь 30 тысяч участников регулярно делятся друг с другом неожиданными находками: от обычных старых газет до 227-летних кулонов и даже давно потерявшихся домашних питомцев.
1. Женщина забрала из приюта пожилую собаку и потом узнала в ней своего щенка, которого потеряла еще в детстве
2. На берег выбросило бутылку с запиской: "Пожалуйста, не открывайте меня. Это мой прах путешествует. Я начал с острова Камберленд. Если увидите меня на берегу, пожалуйста, сделайте снимок, отправьте его по электронной почте и бросьте меня обратно в воду, чтобы я мог попутешествовать еще немноного"
5. "Нашел с помощью металлоискателя серебряный медальон, которому сегодня исполняется 227 лет2
6. Братья вернулись в Чернобыль спустя 30 лет и нашли свою старую игрушечную машинку (1986-2016)
7. "Нашел в старом томе Шекспира билет для голосования времен гражданской войны в США, который использовался в качестве закладки"
8. "Из-за действий строительной компании в местном водоеме на три метра понизился уровень воды, и на свет показалась 600-летняя скульптура Будды"
9. "Отец наконец-то нашел потерянные билеты на концерт Led Zeppelin... Только он опоздал на 44 года"
12. "Снесли неиспользуемый дымоход и обнаружили 25 поколений птичьих звезд, расположенных друг на друге"
14. "Один коллега перед увольнением спрятал свои фото в укромных местах. Нашел эту на обратной стороне часов. Он уволился два года назад"
15. "Забрал этот "белый" диван бесплатно много лет назад, а вчера увидел в нем дырку, когда убирался, и обнаружил, что все это время под обивкой скрывалась эта роскошная зеленая ткань"
16. "Спасибо маме, которая заботливо достала мне "гири" из подвала и даже помыла их, чтобы я мог заниматься дома. Оказалось, что это старые ручные гранаты советских времен"
17. "Делаем ремонт на кухне и сняли со стены микроволновку. Он не прекращал верить"
20. Объявление о рождении, 1988 год
22. "Моя прабабушка сохранила газету с новостью о высадке Америки на Луну. Мы нашли ее сегодня"
24. Этот столярный карандаш — самый старый карандаш в мире. Он был найден на крыше немецкого дома XVII века и сейчас находится в частной коллекции Faber-Castell.
25. На этой половице написано: «Этот дом построил Флойд Хэршоу. Если вам не нравится, как он построен, это ваши проблемы. 21 июня 1956 г.»
26. "Мы убирались в доме наших тетушек, которые только что скончались, и нашли это. Повестка с призывом моего прапрадедушки на Первую мировую войну"
28. "Газета времен Второй мировой войны о капитуляции Германии, нашел на чердаке в доме бабушки с дедушкой"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Наверно интерес для коллекционеров немалый
это муляжи
в СССР такие метали в школе на уроках НВП (начальной военной подготовки)