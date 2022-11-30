Какая участь ждала пленённых шведов после Полтавской битвы?

27 июня 1709 года стало особым днём в истории – днём, когда русская армия разгромила войска шведского короля Карла XII.
После самого сражения в плен попало только порядка 7 тыс. вражеских солдат. Большая часть шведов выдвинулась к переправам на Днепре.
Пока кровь бурлила от радости победы, пока о беглецах вспомнили. Но Пётр I распорядился начать преследование шведов только ближе к вечеру. Через три дня русские нагнали беглецов. Но те прибегли к хитрости и задержали Александра Меншикова под предлогом переговоров. В это время был подготовлен побег Карла, который в сопровождении приближенных лиц успел переправиться на другой берег и сбежать. Но порядка 15 тыс. человек остались, поскольку переправочных средств уже не было. И попали в плен.
21 декабря в Москве состоялся «парад» пленных – шведов и их союзников, захваченных в ходе Северной войны. В шествии приняло участие порядка 23 тыс. пленных.
Впоследствии исторический опыт уже стал традиционным: в 1915 году так провели австро-венгерских пленных, а в 1945 году – гитлеровцев.
Сразу после баталии пленных опросили: кто согласен служить России, не воюя при этом против Швеции? Несколько сотен солдат, преимущественно наемников, дали согласие. Из них сформировали два полка – астраханский и казанский.
Первый – печально известный – принял участие в экспедиции князя Бековича-Черкасского. Император повелел тому в 1716 году проработать пути в Индию, а заодно разрушить плотины хивинских ханов, завоевать их владения – крупное центральноазиатское ханство и выяснить, почему Амударья течет в Аральское море, а не в Каспий.
С невероятными сложностями миссии удалось преодолеть пустыню и достичь Хивы. Но все закончилось печально: хитрые ханы проявили мнимую покорность, радушно приняли участников экспедиции. И вырезали их в одну ночь, разместив на ночлег в разных местах. Несколько по воле случая оставшихся в живых хивинцы продали в рабство в Персию.
Большая часть пленных, отказавшихся присягнуть императору, отправилась по разным монастырям и тюрьмам. В соответствии с измененными условиями Ништадтского мира, было решено производить обмен пленными. И часть шведов вернулась на родину через десятки лет. Но лишь незначительная, порядка 4 тыс. человек из общего числа 23 тыс. Многие умерли в плену. Другие, не будучи шведами, покинули Россию. Были и те, что осели, обзавелись семьями и решили продолжить и завершить свою жизнь здесь, не желая оставлять жен и детей.
Есть неподтвержденные сведения, что в числе пленных был первый супруг Марты Скавронской (императрицы Екатерины I). Узнав об этом, Пётр распорядился направить Иоганна Крузе на север. Да так далеко, чтобы обратного пути для того уже не было.
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