Какая участь ждала пленённых шведов после Полтавской битвы?

Первый – печально известный – принял участие в экспедиции князя Бековича-Черкасского. Император повелел тому в 1716 году проработать пути в Индию, а заодно разрушить плотины хивинских ханов, завоевать их владения – крупное центральноазиатское ханство и выяснить, почему Амударья течет в Аральское море, а не в Каспий.

С невероятными сложностями миссии удалось преодолеть пустыню и достичь Хивы. Но все закончилось печально: хитрые ханы проявили мнимую покорность, радушно приняли участников экспедиции. И вырезали их в одну ночь, разместив на ночлег в разных местах. Несколько по воле случая оставшихся в живых хивинцы продали в рабство в Персию.