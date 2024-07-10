Как любимый шут Петра I помогал ему стричь бороды боярам и умудрился дожить до старости

Его называли “самоедским королём” и он ходил по дворцу в жестяной короне.
Шута звали Ян Де Акоста, но в историю вошёл как Лакоста. Его родители - выходцы из еврейской общины, они долго скитались по Европе. В конце концов осели в Германии. Там Ян и вырос, жил в Гамбурге, успел обзавестись женой и детьми.
Считался одним из самых образованных людей в городе - знал 6 языков, давал частные уроки по этикету и был посредником при крупных сделках.
А потом в Гамбург приехал Петр I.
Ему представили Лакосту - длинного, нескладного, но очень обаятельного. Он очень понравился царю и Петр пригласил его вместе со всей семьей приехать в Россию.
Ян так и сделал, вскоре уже был придворным царя. А вскоре - за прекрасное чувство юмора - его шутом. Самодержец называл Лакосту Петром Дорофеевичем и приглашал на шумные пьянки.
На одной из них на шута надели жестяную корону и дали титул “король Самоедский”. С этого момента Ян совсем осмелел и даже стал стричь бороды боярам вместе с Петром.
Многие его не любили, особенно бесился приближённый царя Александр Меншиков. В конце концов он организовал придворную интригу и обвинил Лакосту в присвоении государственных денег. Звучит смешно, потому что больше Меншикова не воровал никто. Но Петр ему поверил и отправил шута в ссылку на Урал. При дворе стали говорить, что там опального придворного по-тихому и удавят.
Тут ему снова повезло - вскоре на престол взошла Анна Иоанновна, она помнила забавного шута и вернула его из ссылки. Ян вновь обосновался при дворе и как мог веселил императрицу. Юмор там был специфический. Например, во время банкета шут усаживался на корзину с куриными яйцами на столе и громко кудахтал. Или раскидывал по полу серебряные монеты и заставлял аристократов их собирать. Анну Иоанновну это очень веселило. А Лакоста пользовался своим положением и, при случае, выступал посредником: помогал за деньги “протолкнуть” нужный контракт с императорским двором.
Лакоста умер от старости - в 75 лет. Шут, бывший поумнее многих придворных, ушёл из жизни богатым и влиятельным человеком.
Источник:
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Лакосте и журнал Крокодил...))
Одно из выражений Шико. -"Францией управляю Я". Правда сказал сие находясь на едине сам с собой.