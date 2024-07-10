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Как любимый шут Петра I помогал ему стричь бороды боярам и умудрился дожить до старости

Как любимый шут Петра I помогал ему стричь бороды боярам и умудрился дожить до старости

Автор:
10 июля 2024 18:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: Император   Петр I   лакоста   придворный   царь   шут   
2845
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Его называли “самоедским королём” и он ходил по дворцу в жестяной короне.

Шута звали Ян Де Акоста, но в историю вошёл как Лакоста. Его родители - выходцы из еврейской общины, они долго скитались по Европе. В конце концов осели в Германии. Там Ян и вырос, жил в Гамбурге, успел обзавестись женой и детьми.

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Считался одним из самых образованных людей в городе - знал 6 языков, давал частные уроки по этикету и был посредником при крупных сделках.

А потом в Гамбург приехал Петр I.

Ему представили Лакосту - длинного, нескладного, но очень обаятельного. Он очень понравился царю и Петр пригласил его вместе со всей семьей приехать в Россию.

Ян так и сделал, вскоре уже был придворным царя. А вскоре - за прекрасное чувство юмора - его шутом. Самодержец называл Лакосту Петром Дорофеевичем и приглашал на шумные пьянки.

На одной из них на шута надели жестяную корону и дали титул “король Самоедский”. С этого момента Ян совсем осмелел и даже стал стричь бороды боярам вместе с Петром.

Многие его не любили, особенно бесился приближённый царя Александр Меншиков. В конце концов он организовал придворную интригу и обвинил Лакосту в присвоении государственных денег. Звучит смешно, потому что больше Меншикова не воровал никто. Но Петр ему поверил и отправил шута в ссылку на Урал. При дворе стали говорить, что там опального придворного по-тихому и удавят.

Тут ему снова повезло - вскоре на престол взошла Анна Иоанновна, она помнила забавного шута и вернула его из ссылки. Ян вновь обосновался при дворе и как мог веселил императрицу. Юмор там был специфический. Например, во время банкета шут усаживался на корзину с куриными яйцами на столе и громко кудахтал. Или раскидывал по полу серебряные монеты и заставлял аристократов их собирать. Анну Иоанновну это очень веселило. А Лакоста пользовался своим положением и, при случае, выступал посредником: помогал за деньги “протолкнуть” нужный контракт с императорским двором.

Лакоста умер от старости - в 75 лет. Шут, бывший поумнее многих придворных, ушёл из жизни богатым и влиятельным человеком.


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Метки: Император   Петр I   лакоста   придворный   царь   шут   
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6  комментариев
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3k
Едондер пуп 7 часов назад
... основал бренд
Лакосте и журнал Крокодил...))
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30k
Егор 4 часа назад
Вспомнилась байка про Трибуле, шута Людовика ХII: Шуту было запрещено шутить над королем, но он однажды разошелся и шлепнул короля по заднице. Король разозлился и приказал его казнить, но затем сказал, что простит шута, если тот состряпает извинение более оскорбительное, чем этот проступок. Трибуле ответил: " Простите меня, Ваше Величество, я перепутал Вас с королевой." В конце концов, его приговорили к смертной казни за то, что он издевался над людьми. Ему было позволено выбрать способ своей смерти. Он решил умереть от старости. Король отпустил его.
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11k
Trenzel2003 4 часа назад
Шута Шико мы прекрасно знаем по великому роману Александра Дюма Графиня де Монсоро.
Одно из выражений Шико. -"Францией управляю Я". Правда сказал сие находясь на едине сам с собой.
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5k
Дмитрий Круглов 6 часов назад
Придворные... Шуты... Отвратительно!
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80k
Viktor 6 часов назад
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6k
Горожанин 7 часов назад
Жириновские испокон веков на Руси водились. Народ их всегда любит, да и власть иногда прислушивается.
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Toffler
  • Дата регистрации: 09.11.2021
  • 369 постов (340 в горячем)

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