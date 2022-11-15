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Назло правителю: почему в 1705 году астраханцы психанули и одномоментно сбыли замуж всех пригожих девиц?

Назло правителю: почему в 1705 году астраханцы психанули и одномоментно сбыли замуж всех пригожих девиц?

Автор:
15 ноября 2022 10:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: Россия   закон   иноземец   интересно   история   налог   невеста   приказ   свадебный бунт   случай   
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В XVIII веке Россия всё ещё пребывала в процессе медленного технического становления. Тогда как в Европе промышленность развивалась на порядок быстрее. И надо было шевелиться, чтобы догнать соседей. Ведь им запросто могло прийти в голову поработить более слабое государство. Повезло, что к тому времени власть перешла в руки императора Петра Великого.

Практически все знают, что по возвращении из Европы в 1698 году царь подписал эпичный приказ, в соответствии с которым бояре должны были расстаться со своим сокровищем – бородищами до пояса (впрочем, можно было откупиться на законных основаниях). Вменялось и ношение одежды европейского образца. А это было самое что ни на есть попрание законов предков. Даже церковь выступила против, хотя ее представителей изменения не коснулись.

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В Астрахани в 1705 году к реализации указа со всей ответственностью приступил воевода Тимофей Иванович Ржевский. Особые отряды действовали в городе и каждому, кто не уплатил пошлину в казну, под корень срезали бороду. А деньги за право и дальше форсить с обильной растительностью требовалось отдать немалые, целых 60 рублей. По тем временам это было ого-го.

Наряду с этим воевода монополизировал торговлю и ввел высокие налоги на бани и погреба. Народ скрипел зубами и терпел, но в воздухе уже летали искры. В это время из Москвы в Астрахань прибыл некий смутьян. У парня казнили двух родственников-стрельцов, и он, видимо, решил отомстить, побаламутив воду. Степан начал рассказывать, что царя в Европах поганых подменили, вместо него верховодит четверка бояр. И скоро из-за границы прибудет немчура в большом количестве, невест себе выбирать. И в ближайшие 7 лет только за иноземцев девушек отдавать повелят. За своих – ни-ни. Народ, который повсеместно наряжали в европейскую одежду, на байку повелся.

И в городе началось самое настоящее свадебное сумасшествие: девушек на выданье бросились пристраивать, не особо присматриваясь к женихам. Главное, чтобы свой, православный был. Только 9 августа 1705 года сыграли по разным данным от 140 до 200 свадеб. Это при 25-тысячном населении.

Поскольку пировал и гулял практически весь город, то захмелевшие жители начали выражать недовольство деятельностью властей. Рванули в кремль, отпинали воеводу и попавших под руку иностранцев. Погромил по пути все, что попалось.

На следующий день власть захватили бунтовщики. Выбрали новых руководителей, снизили бешеные налоги, разрешили носить бороды и привычную одежду. К восставшим присоединились некоторые соседние города и крепости.

К октябрю вести о смене власти докатились до Москвы. И Петр повелел фельдмаршалу Шереметьеву решить вопрос. Желательно малой кровью. Тот с трехтысячным войском подошел 11 марта 1706 года к стенам и предложил добровольно сдаться. Бунтовщики отказались.

Пришлось брать город штурмов. Где силой, где хитростью (впоследствии более трех сотен сдавшихся зачинщиков были казнены), но привычный порядок вернули.

Все вернулось на круги своя: бритье бород, ношение европейских одежд. Астраханцы успокоились, узнав, что дочерям ничего не грозит, и насильно выдавать их за немчуру никто не будет. В 1722 году император лично посетил город, и обе стороны остались в полном восторге от визита. Свадебный бунт показал, что даже самая ерундовая выдумка или сплетня, распущенная в нужном месте в подходящий момент, может привести к глобальным и трагическим последствиях. Поэтому проверять и включать разум в любой ситуации категорически приветствуется.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   закон   иноземец   интересно   история   налог   невеста   приказ   свадебный бунт   случай   
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1k
Сид 14 минут назад
Повезло бабам.
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27k
Квантовый переход 2 минуты назад
И чо,правда такое было?
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51k
smakido 4 минуты назад
Автору спасибо, было интересно .
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6k
Дмитрий 6 минут назад
Да ладно! Какой то смутьян. Сами бабы и пустили слух!)))) И бабы довольны и мужики без бород! Не все правда.
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28k
Андрей Иванов Полчаса назад
почему в 1705 году астраханцы психанули и одномоментно сбыли замуж всех пригожих девиц?
------

Икра была порченная, вот и повело
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