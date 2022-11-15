Назло правителю: почему в 1705 году астраханцы психанули и одномоментно сбыли замуж всех пригожих девиц?

Наряду с этим воевода монополизировал торговлю и ввел высокие налоги на бани и погреба. Народ скрипел зубами и терпел, но в воздухе уже летали искры. В это время из Москвы в Астрахань прибыл некий смутьян. У парня казнили двух родственников-стрельцов, и он, видимо, решил отомстить, побаламутив воду. Степан начал рассказывать, что царя в Европах поганых подменили, вместо него верховодит четверка бояр. И скоро из-за границы прибудет немчура в большом количестве, невест себе выбирать. И в ближайшие 7 лет только за иноземцев девушек отдавать повелят. За своих – ни-ни. Народ, который повсеместно наряжали в европейскую одежду, на байку повелся.

И в городе началось самое настоящее свадебное сумасшествие: девушек на выданье бросились пристраивать, не особо присматриваясь к женихам. Главное, чтобы свой, православный был. Только 9 августа 1705 года сыграли по разным данным от 140 до 200 свадеб. Это при 25-тысячном населении.