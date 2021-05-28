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Брэд Питт все-таки будет отцом

Брэд Питт все-таки будет отцом (6 фото)

Автор:
28 мая 2021 08:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: анджелина джоли   брэд питт   голливуд   дети   звезды   знаменитости   суд   шоу бизнес   
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После пяти лет юридических битв Брэд Питт наконец-то одержал важную судебную победу над экс-супругой Анджелиной Джоли. Суд предоставил ему равное с бывшей женой право опеки над шестью совместными детьми. Ранее Джоли добивалась единоличного права воспитывать детей, пятеро из которых - несовершеннолетние, обвиняя бывшего мужа в семейном насилии. Но судья счел ее доводы "недостаточно убедительными".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: анджелина джоли   брэд питт   голливуд   дети   звезды   знаменитости   суд   шоу бизнес   
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2  комментария
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Сергей Час назад
Джоли, вроде звезда, мегапопулярная, икона стиля, особа с претензией на сэкс-символ, а на самом деле, обычная бабища, которая пытается унизить своего бывшего путем запрета общения с детьми. Фу буэээээ
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Frank Borman Час назад
Бред лупил Енджелину? Так это же полный Бред!
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