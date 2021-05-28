Брэд Питт все-таки будет отцом

Предыдущее решение об опеке над детьми Джоли и Питта было принято более трех лет назад. С тех пор процедура общения Питта с детьми регулировалась вынесенным решением и контролировалась местной службой опеки.

Ранее в ходе судебного заседания Анджелина попыталась дать отвод судье, рассматривавшему дело. Адвокаты Джоли утверждали, что судья "не смог надлежащим образом рассмотреть ... информацию о впечатлениях, потребностях и желаниях" детей, что является нарушением законодательного кодекса штата, позволяющего давать показания несовершеннолетним от 14 до 17 лет. Команда юристов актрисы сообщила апелляционному суду, что судья не позволил ей представить в суд доказательства, которые говорят о безопасности и благополучии несовершеннолетних, которые "имеют решающее значение для подтверждения ее позиции".

Команда юристов Питта в ответ заявила, что председательствующий судья "провел подробное разбирательство в течение последних шести месяцев, и тщательным и справедливым образом и вынес предварительное решение и постановление после заслушивания мнений экспертов и свидетелей".

Джоли подала на развод в 2016 году, сославшись на "нездоровую атмосферу в семье". Решение было принято после конфликта во время частного рейса из Франции в Лос-Анджелес, когда она обвинила Питта в жестоком обращении с сыном Мэддоксом, которому в то время было 15 лет. Однако в результате расследования, проведенного ФБР и социальными службами, Брэду не было предъявлено никаких обвинений в связи с инцидентом.

Анджелина и Брэд познакомились во время работы на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, когда Брэд был женат на Дженнифер Энистон. Оба актера утверждали, что не допускали супружеской измены, несмотря возникшие чувства. Энистон подала на развод в марте 2005 года после пяти лет брака.