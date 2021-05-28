Брэд Питт все-таки будет отцом

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После пяти лет юридических битв Брэд Питт наконец-то одержал важную судебную победу над экс-супругой Анджелиной Джоли. Суд предоставил ему равное с бывшей женой право опеки над шестью совместными детьми. Ранее Джоли добивалась единоличного права воспитывать детей, пятеро из которых - несовершеннолетние, обвиняя бывшего мужа в семейном насилии. Но судья счел ее доводы "недостаточно убедительными".
После длительной судебной тяжбы суд предоставил Брэду Питту право на совместную опеку над своими детьми с Анджелиной Джоли. 57-летний актер почти пять лет боролся в суде за то, чтобы получить равные права на общение с шестью детьми от брака с Анджелиной Джоли. "Он очень рад, - сообщил источник, близкий к Брэду Питту. - Его единственное намерение - проводить больше времени с детьми".
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У Джоли и Питта шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние: Мэддокс (19 лет), Пакс (17 лет), Захара (16 лет), Шайло (14 лет), и близнецы Вивьен и Нокс (12 лет).Суд об опеке над ними длится уже несколько месяцев. После опросов свидетелей и специалистов по работе с детьми, которые проводили беседы с детьми пары, судья Джон Аудеркирк наконец-то пришел к окончательному решению.
"На основании решения, вынесенного судьей, в соглашения об опеке были внесены существенные изменения, - рассказал прессе неназываемый источник из окружения Питта. - Брэд просто пытался проводить больше времени со своими детьми - и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы не даь ему такой возможности. Этот судебный процесс длился несколько месяцев, в нем было задействовано чертовски много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые были рядом с детьми, и решение было основано на их показаниях".
Сообщается, что 45-летняя актриса продолжит судебную тяжбу. Она уже заявила, что решение судьи "имеет предварительный характер".
"Совместная опека - это не та проблема, против которой возражает Анджелина, есть и другие вопросы, вызывающие озабоченность, но судебное разбирательство закончено, и суд высказал свое мнение", - сказал источник.
"Совместная опека - это не та проблема, против которой возражает Анджелина, есть и другие вопросы, вызывающие озабоченность, но судебное разбирательство закончено, и суд высказал свое мнение", - сказал источник.
Предыдущее решение об опеке над детьми Джоли и Питта было принято более трех лет назад. С тех пор процедура общения Питта с детьми регулировалась вынесенным решением и контролировалась местной службой опеки.
Ранее в ходе судебного заседания Анджелина попыталась дать отвод судье, рассматривавшему дело. Адвокаты Джоли утверждали, что судья "не смог надлежащим образом рассмотреть ... информацию о впечатлениях, потребностях и желаниях" детей, что является нарушением законодательного кодекса штата, позволяющего давать показания несовершеннолетним от 14 до 17 лет. Команда юристов актрисы сообщила апелляционному суду, что судья не позволил ей представить в суд доказательства, которые говорят о безопасности и благополучии несовершеннолетних, которые "имеют решающее значение для подтверждения ее позиции".
Команда юристов Питта в ответ заявила, что председательствующий судья "провел подробное разбирательство в течение последних шести месяцев, и тщательным и справедливым образом и вынес предварительное решение и постановление после заслушивания мнений экспертов и свидетелей".
Джоли подала на развод в 2016 году, сославшись на "нездоровую атмосферу в семье". Решение было принято после конфликта во время частного рейса из Франции в Лос-Анджелес, когда она обвинила Питта в жестоком обращении с сыном Мэддоксом, которому в то время было 15 лет. Однако в результате расследования, проведенного ФБР и социальными службами, Брэду не было предъявлено никаких обвинений в связи с инцидентом.
Анджелина и Брэд познакомились во время работы на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, когда Брэд был женат на Дженнифер Энистон. Оба актера утверждали, что не допускали супружеской измены, несмотря возникшие чувства. Энистон подала на развод в марте 2005 года после пяти лет брака.
Ранее в ходе судебного заседания Анджелина попыталась дать отвод судье, рассматривавшему дело. Адвокаты Джоли утверждали, что судья "не смог надлежащим образом рассмотреть ... информацию о впечатлениях, потребностях и желаниях" детей, что является нарушением законодательного кодекса штата, позволяющего давать показания несовершеннолетним от 14 до 17 лет. Команда юристов актрисы сообщила апелляционному суду, что судья не позволил ей представить в суд доказательства, которые говорят о безопасности и благополучии несовершеннолетних, которые "имеют решающее значение для подтверждения ее позиции".
Команда юристов Питта в ответ заявила, что председательствующий судья "провел подробное разбирательство в течение последних шести месяцев, и тщательным и справедливым образом и вынес предварительное решение и постановление после заслушивания мнений экспертов и свидетелей".
Джоли подала на развод в 2016 году, сославшись на "нездоровую атмосферу в семье". Решение было принято после конфликта во время частного рейса из Франции в Лос-Анджелес, когда она обвинила Питта в жестоком обращении с сыном Мэддоксом, которому в то время было 15 лет. Однако в результате расследования, проведенного ФБР и социальными службами, Брэду не было предъявлено никаких обвинений в связи с инцидентом.
Анджелина и Брэд познакомились во время работы на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, когда Брэд был женат на Дженнифер Энистон. Оба актера утверждали, что не допускали супружеской измены, несмотря возникшие чувства. Энистон подала на развод в марте 2005 года после пяти лет брака.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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