14 людей, которые настолько плохо справились со своей работой, что курам на смех

1802
15
Во всех сферах деятельности случаются какие-то казусы: то строители накосячат, то повара состряпают невесть что. Благодаря интернету за их провалам может следить весь мир. В нашей подборке как раз собраны такие вот работнички, которых надо бы уволить.
×
×
С упоением можно смотреть на огонь, воду, и как кто-то облажался на работе!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 вещей, которые приведут в бешенство кого угодно
- 13 ситуаций, которые приключились в офисе
- Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает
- Китайская компания не берёт на работу людей с "проклятыми" номерами телефонов
- 16 красноречивых снимков, какой была работа модели в СССР
Новости партнёров
Развернулось и отправилось в обратный путь
Тут как раз всё наоборот. Перегородку не так поставили, а может и по другому-то не получится