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14 людей, которые настолько плохо справились со своей работой, что курам на смех

14 людей, которые настолько плохо справились со своей работой, что курам на смех

Автор:
05 октября 2022 14:10
Сообщество : Юмор
Метки: идиоты   казус на работе   косяк   не справились с работой   работа   строительные провалы   фото   фэйлы   
1802
15

Во всех сферах деятельности случаются какие-то казусы: то строители накосячат, то повара состряпают невесть что. Благодаря интернету за их провалам может следить весь мир. В нашей подборке как раз собраны такие вот работнички, которых надо бы уволить.

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С упоением можно смотреть на огонь, воду, и как кто-то облажался на работе!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: идиоты   казус на работе   косяк   не справились с работой   работа   строительные провалы   фото   фэйлы   
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8  комментариев
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901
Lexx 50 минут назад
Некоторые "времянки" выдают за "постоянку".
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−8
Александра С Полминуты назад
Нормальные фото. Умно продуманные постановки и качественно сфотографированы.
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6k
пропеллер 3 минуты назад
с рельсами просто разгрузили и идет установка новых.
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734
Станислав Килин 17 минут назад

Развернулось и отправилось в обратный путь
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734
Станислав Килин 19 минут назад

Тут как раз всё наоборот. Перегородку не так поставили, а может и по другому-то не получится
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Спелая кукурузинка

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