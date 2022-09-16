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​16 красноречивых снимков, какой была работа модели в СССР

​16 красноречивых снимков, какой была работа модели в СССР

Автор:
16 сентября 2022 09:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   люди   мода   модель   подиум   работа   факты   фото   
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Сегодня моделями мечтают стать многие девушки, но в Советском Союзе такие мечты были постыдными, и о подобной занятости не рассказывали.

В СССР не существовало модельного бизнеса как такового, да и индустрии моды тоже. Конечно, свой дом моделей все же был, он открылся еще в 1944 году, но в основном одежда тут создавалась для международных выставок, а обычным девушкам никогда не была доступна. Работа в доме моделей была непростой, и даже если манекенщицам нравилась их работа, они всё равно предпочитали о ней не распространятся, ведь хождение по подиуму считалось неприличным.


Профессии модель в Советском Союзе не существовало, вместо нее был демонстратор одежды. Оплата труда была нищенской, девушки получали как самые простые рабочие, чуть больше 70 рублей в месяц.


Демонстраторов никто не готовил к показам, они сами делали себе макияж и прическу

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Также девушки должны были не только ходить по подиуму, но и участвовать в примерках

Сам дом моделей состоял из нескольких цехов, в том числе мужской и детской одежды

Крайняя слева на снимке Регина Збарская, которую считали советской Софи Лорен

Мила Романовская с В. Зайцевым, ещё одна известная манекенщица

Показ модельера из Японии в столице: на подобное мероприятие можно было попасть только по приглашениям

Коллекция середины шестидесятых годов

Девушка со стрелками — Лена Осекина, работавшая демонстратором одежды в конце 1950-х

Иногда съемка велась даже на улице, 1950-1960 гг.

В середине шестидесятых руководить экспериментальным цехом стал молодой Зайцев

Из коллекции Зайцева в самом начале его карьеры

В основном в стенах ОДМО одевали советскую элиту: например, Раису Горбачеву

Также тут шили костюмы для советских руководителей, как этот костюм Брежнева для поездки в Индию

Показ на Конгрессе мод — это мероприятие проводили в коммунистических странах

Линия одежды В. Зайцева 1985 г.

Наталья Кондрашина, Елена Изергина, Лилиана Баскакова, Регина Збарская и Мила Романовская в середине 1960-х

Источник:

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Метки: СССР   люди   мода   модель   подиум   работа   факты   фото   
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