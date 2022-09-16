​16 красноречивых снимков, какой была работа модели в СССР

В СССР не существовало модельного бизнеса как такового, да и индустрии моды тоже. Конечно, свой дом моделей все же был, он открылся еще в 1944 году, но в основном одежда тут создавалась для международных выставок, а обычным девушкам никогда не была доступна. Работа в доме моделей была непростой, и даже если манекенщицам нравилась их работа, они всё равно предпочитали о ней не распространятся, ведь хождение по подиуму считалось неприличным.

Профессии модель в Советском Союзе не существовало, вместо нее был демонстратор одежды. Оплата труда была нищенской, девушки получали как самые простые рабочие, чуть больше 70 рублей в месяц.

Демонстраторов никто не готовил к показам, они сами делали себе макияж и прическу