​16 красноречивых снимков, какой была работа модели в СССР

Сегодня моделями мечтают стать многие девушки, но в Советском Союзе такие мечты были постыдными, и о подобной занятости не рассказывали.
В СССР не существовало модельного бизнеса как такового, да и индустрии моды тоже. Конечно, свой дом моделей все же был, он открылся еще в 1944 году, но в основном одежда тут создавалась для международных выставок, а обычным девушкам никогда не была доступна. Работа в доме моделей была непростой, и даже если манекенщицам нравилась их работа, они всё равно предпочитали о ней не распространятся, ведь хождение по подиуму считалось неприличным.
Профессии модель в Советском Союзе не существовало, вместо нее был демонстратор одежды. Оплата труда была нищенской, девушки получали как самые простые рабочие, чуть больше 70 рублей в месяц.
Демонстраторов никто не готовил к показам, они сами делали себе макияж и прическу
Также девушки должны были не только ходить по подиуму, но и участвовать в примерках
Сам дом моделей состоял из нескольких цехов, в том числе мужской и детской одежды
Крайняя слева на снимке Регина Збарская, которую считали советской Софи Лорен
Мила Романовская с В. Зайцевым, ещё одна известная манекенщица
Показ модельера из Японии в столице: на подобное мероприятие можно было попасть только по приглашениям
Коллекция середины шестидесятых годов
Девушка со стрелками — Лена Осекина, работавшая демонстратором одежды в конце 1950-х
Иногда съемка велась даже на улице, 1950-1960 гг.
В середине шестидесятых руководить экспериментальным цехом стал молодой Зайцев
Из коллекции Зайцева в самом начале его карьеры
В основном в стенах ОДМО одевали советскую элиту: например, Раису Горбачеву
Также тут шили костюмы для советских руководителей, как этот костюм Брежнева для поездки в Индию
Показ на Конгрессе мод — это мероприятие проводили в коммунистических странах
Линия одежды В. Зайцева 1985 г.
Наталья Кондрашина, Елена Изергина, Лилиана Баскакова, Регина Збарская и Мила Романовская в середине 1960-х
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АНТИФИШКИ
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