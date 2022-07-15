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15 людей, которые всё превращают в фэил

15 людей, которые всё превращают в фэил

Автор:
15 июля 2022 12:54
Сообщество : Юмор
Метки: и так сойдет   идиоты   наплевать   провал   работа   сотрудники   фото   фэилы   
2410
16

Не все любят свою работу. Такие сотрудники выполняют задачи под лозунгом "И так сойдет". Потом получаются некачественные ремонты, которые надо переделывать, и другие ужасные результаты.

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А вы ответственно относитесь к своим задачам на работе?

Источник:

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Метки: и так сойдет   идиоты   наплевать   провал   работа   сотрудники   фото   фэилы   
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6  комментариев
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Snork Snorkoff Час назад
Офигеть плиточник заморочился..
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анатолий горленко 6 минут назад
Слепая кукурузина, тут мало, но всё ж на будущее:

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15k
Alex Полчаса назад
где ручку сделали, никого не смутило???
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perekrestok Полчаса назад
Главное чтобы нормально работало! Остальное уже художественные изыски!
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Спелая кукурузинка

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