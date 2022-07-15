15 людей, которые всё превращают в фэил

Что стало с актерами из "Особенностей национальной охоты" спустя годы

Провальный и странный дизайн в гостиницах

Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной

Люди, которые так накосячили в свой первый день на работе, что захотели сквозь землю провалиться

Маразмы от горе-дизайнеров, на которые без слез не взглянешь

Когда на работе что-то пошло не так