15 людей, которые всё превращают в фэил

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Не все любят свою работу. Такие сотрудники выполняют задачи под лозунгом "И так сойдет". Потом получаются некачественные ремонты, которые надо переделывать, и другие ужасные результаты.
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А вы ответственно относитесь к своим задачам на работе?
Источник:
АНТИФИШКИ
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